Ето го новия Jeep Grand Cherokee - разочарование за хардкор феновете на модела

4 Ноември, 2025 13:36 1 088 5

  • jeep-
  • grand cherokee

Гледайки новия модел стигаме до заключението, че Jeep е продал душата си за луксозен пазарен дял

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Премиерата на новия Jeep Grand Cherokee 2026 в САЩ окончателно затвърди тъжната тенденция – Jeep вече не е марка за офроудъри, а пореден доставчик на масови SUV модели. Вместо да се върне към корените на издръжливостта, концернът Stellantis ни предлага по-мека, по-компютъризирана и по-безлична кола. Grand Cherokee е продаден в името на ефективността и модерния блясък.

Външно промените са: ревизирана предна част с различна решетка и нови фарове, както и подменени брони. Всичко това само доближава SUV-то до безименните кросоувъри на пазара, лишавайки го от мускулестия, суров вид, който някога определяше марката. Добавянето на удължена седемместна L-версия е още едно доказателство за фокуса върху масовия потребител и забравата на истинския дух на Jeep.

Интериорът е истинска трагедия за феновете на офроуда. Основната иновация е уголемен централен сензорен екран с прекалено големия диагонал 12.3 инча. Това неизбежно води до отклоняване на вниманието от пътя и е категорично неподходящо за превозно средство, предназначено за тежки терени. Актуализираната централна конзола с подменени превключватели също подчертава евтиния стремеж към излишна електроника за сметка на тактилното качество.

При двигателите нещата не са толкова зле. Има 3.6-литров атмосферен V6 Pentastar к 297 к.с., както и новият 2.0-литров Hurricane турбо четирицилиндров агрегат с 324 к.с. Но и тук Jeep официално заменя характера на големите V-образни мотори с турбокомпресор, а запазването на Plug-in хибрида в гамата само завършва унижението в името на регулациите.

Да, за щастие Grand Cherokee все още се предлага с няколко варианта за задвижване на всички колела (дори с редуктор и заключване на задния диференциал), а въздушното окачване звучи претенциозно. Но се питаме: Колко купувачи на най-висококачествената версия Summit Reserve с кожа Nappa, масаж и акустика McIntosh с 19 високоговорителя реално ще разчитат на редуктора?

Гледайки новият модел стигаме до заключението, че Jeep е продал душата си за луксозен пазарен дял, оставяйки истинските офроудъри да се доверяват на по-старите и по-издръжливи поколения. Новият модел ще се появи в продажба на северноамериканския пазар до края на тази година, а в Европа се очаква през 2026-а.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пилот на Ферари

    Ами пазара определя . Търсенето определя предлагането .

    13:42 04.11.2025

  • 2 фен

    Доста добре изглежда, след 4-5 г може да си го купя!

    13:44 04.11.2025

  • 3 Здравко Боцков

    Няма бате веч осмака,
    има шлакай в дупака.
    Джендъри без жени
    живеят - за V8 не
    милеят.
    Стана тя, каквато стана
    Гранд Чероки не остана!

    13:53 04.11.2025

  • 4 Дрът русофил

    Предпочитам масквич, китайско производство.

    13:53 04.11.2025

  • 5 Име

    не пазарите определят, а ограничените маркетолози и разни зелени активисти. Именно те превърнаха легендата в поредното пежо

    13:54 04.11.2025