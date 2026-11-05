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Предателство към легендата или как новият Jeep Wrangler къса с култовата си офроуд традиция

Предателство към легендата или как новият Jeep Wrangler къса с култовата си офроуд традиция

5 Ноември, 2026 12:57 2 152 6

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Най-голямото безобразие и ключова техническа иновация в този модел е безцеремонното изоставяне на традиционния твърд преден мост

Предателство към легендата или как новият Jeep Wrangler къса с култовата си офроуд традиция - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Американската марка шокира феновете, като изхвърля емблематичния си цял преден мост в името на по-модерно, но спорно техническо решение за новия Wrangler. Автомобилната индустрия често поднася разочарования на верните си фенове, но когато става дума за офроуд икона, недоволството е напълно неизбежно и напълно заслужено.

Легендарният американски производител реши да хвърли ръкавица в лицето на своите най-верни почитатели с официалното представяне на новия концептуален модел Wrangler Scrambler SRT, който уж съчетава носталгията по класическия CJ-8 Scrambler със състезателни технологии. Въпреки че ръководството на концерна Stellantis вече самодоволно потвърди плановете този автомобил да влезе в серийно производство през идните години, истинските ценители на марката гледат на проекта със скептицизъм.

Предателство към легендата или как новият Jeep Wrangler къса с култовата си офроуд традиция

Най-голямото безобразие и ключова техническа иновация в този модел е безцеремонното изоставяне на традиционния твърд преден мост, който Jeep гордо използваше в продължение на десетилетия като символ на непоклатима здравина и уникален офроуд характер. Вместо това инженерният екип е наложил специално независимо предно окачване с дълъг ход, разработено в сътрудничество с офроуд състезателя Кейси Къри, което за мнозина е просто жалък опит за заиграване с комфорта за сметка на истинската проходимост.

Предателство към легендата или как новият Jeep Wrangler къса с култовата си офроуд традиция

Под капака на това спорно творение все пак тупти мощен 6.4-литров Hemi V8 двигател с внушителните 470 конски сили, а в публичното пространство вече витаят спекулации, че серийната версия може да получи и безумния 6.2-литров Hellcat с компресор. Цялата тази мощ стъпва на тежки 37-цолови офроуд гуми BFGoodrich Mud-Terrain, монтирани върху шаси на Wrangler, чиято каросерия е претърпяла странни и ненужни промени от предното стъкло надолу.

Предателство към легендата или как новият Jeep Wrangler къса с култовата си офроуд традиция

Дизайнерите са се опитали да замажат липсата на душа с удължени врати, интегрирано товарно пространство и абсурдна новост – задни седалки, които могат да се завъртат на 180 градуса назад. С тези показни екстри американската марка рискува да загуби идентичността си, превръщайки се в поредния производител на комерсиални играчки за богаташи, които никога няма да изкарат машината си извън асфалта.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Име

    5 0 Отговор
    Джип вече не е това, което беше, а европейските са още по-зле - преоблечени пежа

    Коментиран от #4

    13:02 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сзо

    0 0 Отговор
    Лошо няма. Така старите модели ще държат цена.

    13:22 05.11.2026

  • 4 Джип

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    Винаги си беше трошлив, а в ЕС все още има добри автомобили, но струват пари.

    13:52 05.11.2026

  • 5 Моста на ганьо

    0 0 Отговор
    Този който е писал това няма представа от офроуд. Това са шосейни версии. За офроуд никой ползва стоково окачване , без значение каква марка и модел е мпс-то

    14:05 05.11.2026

  • 6 На мен пък ми харесва

    0 0 Отговор
    В автомобилите за рали Дакар преобладава независимото предно окачване.

    14:17 05.11.2026