Предателство към легендата или как новият Jeep Wrangler къса с култовата си офроуд традиция

Американската марка шокира феновете, като изхвърля емблематичния си цял преден мост в името на по-модерно, но спорно техническо решение за новия Wrangler. Автомобилната индустрия често поднася разочарования на верните си фенове, но когато става дума за офроуд икона, недоволството е напълно неизбежно и напълно заслужено.

Легендарният американски производител реши да хвърли ръкавица в лицето на своите най-верни почитатели с официалното представяне на новия концептуален модел Wrangler Scrambler SRT, който уж съчетава носталгията по класическия CJ-8 Scrambler със състезателни технологии. Въпреки че ръководството на концерна Stellantis вече самодоволно потвърди плановете този автомобил да влезе в серийно производство през идните години, истинските ценители на марката гледат на проекта със скептицизъм.

Най-голямото безобразие и ключова техническа иновация в този модел е безцеремонното изоставяне на традиционния твърд преден мост, който Jeep гордо използваше в продължение на десетилетия като символ на непоклатима здравина и уникален офроуд характер. Вместо това инженерният екип е наложил специално независимо предно окачване с дълъг ход, разработено в сътрудничество с офроуд състезателя Кейси Къри, което за мнозина е просто жалък опит за заиграване с комфорта за сметка на истинската проходимост.

Под капака на това спорно творение все пак тупти мощен 6.4-литров Hemi V8 двигател с внушителните 470 конски сили, а в публичното пространство вече витаят спекулации, че серийната версия може да получи и безумния 6.2-литров Hellcat с компресор. Цялата тази мощ стъпва на тежки 37-цолови офроуд гуми BFGoodrich Mud-Terrain, монтирани върху шаси на Wrangler, чиято каросерия е претърпяла странни и ненужни промени от предното стъкло надолу.

Дизайнерите са се опитали да замажат липсата на душа с удължени врати, интегрирано товарно пространство и абсурдна новост – задни седалки, които могат да се завъртат на 180 градуса назад. С тези показни екстри американската марка рискува да загуби идентичността си, превръщайки се в поредния производител на комерсиални играчки за богаташи, които никога няма да изкарат машината си извън асфалта.