Jeep иска да превземе европейския пазар с три нови модела

Потвърждавайки агресивна, многостранна продуктова офанзива, планирана да се разгърне от сега до 2030 година, Jeep разкри трио от изключително стратегически кросоувъри с различни енергийни решения, специално създадени, за да преодолеят европейските регулаторни препятствия и да съживят основния обем на продажбите на марката. Настоящото регионално портфолио разчита почти изцяло на миниатюрния Avenger с предно задвижване и Compass, което оставя огромна структурна празнина над тях. Макар че здравият, изцяло електрически офроудър Recon EV е сигурно насрочен да дебютира в региона в началото на 2027 година, появата му съвпада с трагичното, наложено от регулациите изтегляне от пазара на емблематичния Wrangler. Поради все по-строгите директиви на Euro-NCAP за безопасност при сблъсък и наказателните санкции за средните емисии на въглероден диоксид на автомобилния парк, традиционният „тухлен“ Wrangler официално ще напусне европейската сцена до края на 2026 година, което принуждава дизайнерското студио на Jeep да заложи силно на интелигентно проектиране и споделени глобални платформени архитектури, за да запълни надвисващата механична празнина.

За да организира бързото си възстановяване на обемите, Jeep ще пусне два различни, произведени в Европа малки кросоувъра директно в категория на B-SUV, които да допълнят многократно награждавания Avenger. С вътрешни кодови имена „B-SUV Compact“ и „B-SUV Large“, и двата предстоящи модела ще достигнат дължина от около 4,20 метра, което ще осигури значително повече пространство за раменете в кабината и по-голям багажен обем, без да навлизат в територията на Compass. Тази стратегия с два модела има за цел да се насочи към коренно различни начини на живот, докато едната версия ще залага на елегантна градска динамика, за втората се носят силни слухове, че ще възроди любимата на феновете марка Renegade с изключително защитен и изправен дизайн на каросерията. И двата кросоувъра ще бъдат изградени изцяло от нулата върху високоадаптивната модулна архитектура „STLA One“ на Stellantis, като ще използват мултиенергийна стратегия, поддържаща традиционни двигатели с вътрешно горене, изцяло електрически (BEV) конфигурации и високотехнологична 48-волтова e-DCT система за мек хибрид, съчетана с 1,2-литров турбо двигател, способен да осигури най-добрите в класа си ъгли на подход и изход, както и автентично механично задвижване на четирите колела.

Абсолютният бисер в короната на тази трансатлантическа стратегия обаче е огромен, премиум SUV от D-сегмента, проектиран в тясно техническо сътрудничество с китайския автомобилен гигант Dongfeng Motor. Насочен пряко към престижната територия, контролирана от Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser, предстоящият флагман ще се възползва от индустриалния опит на Dongfeng в производството на тежкотоварни превозни средства, като ще използва структурна платформа, за която се предполага, че споделя механичното ДНК с високоволтовия офроудър M-Hero M817 с мощност 900 конски сили. Европейският директор на Jeep Фабио Катоне агресивно защити това нетрадиционно партньорство, сравнявайки корпоративния работен процес директно с този при разработката на iPhone, при който основният промишлен хардуер се доставя от цял свят, но абсолютната естетическа ДНК, настройката на шасито и характерът, подходящ за офроуд, остават 100 процента разработени вътрешно от Jeep. С помощта на изключително усъвършенствана plug-in хибридна задвижваща система, която съчетава авангардната технология на Dongfeng за генератор с удължител на пробега (REx) с опция за изцяло електрическо задвижване, този глобален флагман доказва, че Jeep е официално готов да съчетае традициите на американските офроуд преходи с най-модерната източна електрификация, за да си осигури финансово оцеляване.