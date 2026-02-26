Изцяло новият Jeep Compass "кацна" в София

Късно снощи в София, Jeep България представи новото поколение Compass на специално събитие, което показа еволюцията на кросоувъра. Под познатата, макар и еволюирала външна стилистика, новият Compass представлява промяна спрямо своя предшественик. Той се отказва от основите си от епохата на Fiat-Chrysler в полза на модерната платформа STLA Medium - архитектура, която вече е в основата на успешни модели на Stellantis като Peugeot 3008 и 5008, Opel Grandland и наскоро представения Citroën C5 Aircross. С дължина 4550 мм новият Compass е пораснал със значителните 155 мм, което стратегически го позиционира по-далеч от по-компактния Avenger.

По-голямата обща площ се отразява директно на увеличеното вътрешно пространство, като пътниците отзад се възползват от допълнително 55 мм пространство за краката. Подобрени са и решенията за съхранение на вещи в целия салон, които предлагат допълнителен капацитет от 45 литра. Товарното отделение зад стандартните задни седалки, разделени в съотношение 40:20:40, вече предлага обем от 550, което е с 45 литра повече.

Докато външният вид може първоначално да подсказва за обикновен фейслифт, салонът недвусмислено сигнализира за цялостен редизайн. Дори моделите от начално ниво могат да се похвалят с обширен 16-инчов ултраширок сензорен екран на инфоразвлекателната система, съчетан с напълно цифров 10,0-инчов дисплей за водача. Балансирайки модерните технологии с тактилната използваемост, Jeep предвидливо е запазил селекция от традиционни физически контроли под екрана на инфоразвлекателната система. Видимият червен превключвател за стандартния селектор на режимите на шофиране Select-Terrain и бутонът за електронната спирачка за паркиране съпътстват въртящия се селектор на предавките.

За европейския пазар Compass ще предлага широка гама от задвижващи агрегати, включително мекохибридни, plug-in хибридни и напълно електрически варианти. За момента у нас е наличен моделът от начално ниво, който разполага с бензинов двигател със 145 к.с., допълнен от 48-волтова mild-hybrid технология. Цената на такъв екземпляр започва от 35 836 евро с ДДС.

Електрическата версия предлага предно задвижване с мощност 213 к.с. и е оборудвана с акумулаторна батерия с капацитет 74,0 киловатчаса. По този начин моделът предлага заявен пробег от 500 километра с едно зареждане, а когато е необходимо презареждане, Compass EV поддържа 160-киловатово бързо зареждане с постоянен ток, което позволява зареждане на батерията от 20 до 80 процента за около 30 минути. Цената на тази модификация започва от 47 979 евро с ДДС.