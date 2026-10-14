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Jeep Renegade се завръща в Европа

Jeep Renegade се завръща в Европа

14 Октомври, 2026 18:36 445 1

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Новото поколение ще бъде част от обновената гама

Jeep Renegade се завръща в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Jeep Renegade ще се завърне на европейския пазар с ново поколение до 2030 година. Моделът ще бъде част от план за разширяване на европейската гама до шест SUV автомобила. Първият Renegade беше представен през 2014 година и се превърна в ключов модел за присъствието на Jeep в Европа. От дебюта му досега на континента са продадени повече от 610 000 автомобила. Производството на актуалния Renegade в Европа приключи през 2025-та, но моделът продължава да се произвежда в Бразилия.

Jeep Renegade се завръща в Европа

Jeep не е обявил точна дата за пазарния дебют на новия Renegade, нито технически характеристики, но стратегията на компанията е основана на различни технологии, което оставя възможност за бензинова, хибридна, plug-in хибридна и изцяло електрическа версия, като вероятно ще използва модулната платформа STLA One на Stellantis.

До 2030-та Jeep планира да покрива SUV сегментите B, C и D с до шест модела. Avenger вече има почти 300 000 продадени автомобила и заема място в B-SUV сегмента, докато новият Compass разширява присъствието на марката при компактните кросоувъри. Електрическият Recon ще представлява Jeep в D-SUV сегмента. През 2028 година към него трябва да се присъедини още един нов модел. Компанията очаква разширената гама да достигне до около 90% от европейския SUV пазар.


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  • 1 Важна статия

    0 0 Отговор
    Повечето европейци ще го притежават ако си купят дъвка с картинка и само някои крадци на живо.

    19:14 14.10.2026