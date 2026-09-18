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Защо китайските автомобили и европейските шофьори говорят на различни езици

Защо китайските автомобили и европейските шофьори говорят на различни езици

18 Септември, 2026 10:56 1 300 7

  • китайски автомобили-
  • европа-
  • различия

Експерт от Mazda разкрива дълбоките културни различия в конструирането на превозни средства, които правят азиатските модели толкова специфични за Стария континент

Защо китайските автомобили и европейските шофьори говорят на различни езици - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Навлизането на китайските производители на европейския автомобилен пазар се превръща във все по-осезаема реалност. Марки като BYD, MG, Chery, Geely, Omoda, Jaecoo и Leapmotor и др. атакуват местните салони с богато стандартно оборудване, привлекателен дизайн и изключително агресивна ценова политика. Въпреки технологичния си напредък обаче, тези машини често носят инженерно и концептуално ДНК, което се различава коренно от установените навици на европейските шофьори.

Мениджърът по продуктово планиране в Mazda Europe Мориц Освалд обръща внимание на фундаменталната причина за това разминаване – културната среда, в която се зараждат автомобилите. На вътрешния пазар в Китай превозното средство се възприема предимно като комфортна, технологична капсула за пътниците. На Стария континент приоритетите са напълно противоположни – акцентът пада върху удоволствието на човека зад волана, прецизната реакция на пътя и усещането за пълна динамична свързаност с машината.

Защо китайските автомобили и европейските шофьори говорят на различни езици

Тази разлика в мирогледа е най-видима на втория ред седалки. В китайските модели пътниците отзад се радват на кралско пространство, множество електронни настройки и допълнителни глезотии за комфорт. Подобен стремеж към максимален разкош на задната диванна зона налага изтегляне на междуосието и променя каросерийните пропорции – кабината става значително по-дълга за сметка на багажното отделение, чийто обем често остава под очакванията на практичния европейски купувач. Логиката зад този подход е проста: в Китай притежанието на висок клас автомобил често върви в комплект с личен шофьор, което прави мястото зад предния пътник най-важното и престижно в цялата кола. В Европа собствениците предпочитат сами да въртят волана, поради което изискват перфектна обратна връзка от кормилната уредба, бърза реакция на спирачките и стегнато окачване.

Именно затова простото хомологиране и внос на китайски автомобил далеч не са достатъчни за постигането на пазарен успех на Стария континент. Дори модел, отрупан с най-съвременна електроника, има нужда от сериозна инженерна намеса, за да се адаптира към местната пътна мрежа и динамичния стил на шофиране. Ярък пример за подобен превод на европейски език е електрическият кросоувър Mazda CX-6e. Изграден върху архитектурата на Changan Mazda EZ-60, моделът преминава през мащабна пренастройка от инженерния екип на японската марка в Европа. Специалистите изцяло прекалибрират окачването, спирачната система и кормилното управление, придавайки на SUV-а по-естествено поведение и прецизна стабилност в завоите.

Японският производител подчертава, че тук не става дума за това кой от двата инженерингови подхода е по-добър или правилен. Китайската школа залага на невероятен дигитален комфорт и грижа за пътниците, докато европейската традиция продължава да робува на управляемостта, ергономията и практичността. Според прогнозите на Mazda, с увеличаването на продажбите на азиатски марки в Европа тези разлики постепенно ще се изглаждат, но културните спецификации при разпределението на интериорното пространство и настройката на ходовата част ще продължат да оформят характера на автомобилите още дълги години.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Глупости.

    1 10 Отговор
    Съседа мина от Lexus на BYD. Кара го вече 6 месеца. Каза че нищо друго няма да си купи повече. А му държи края

    Коментиран от #2, #3, #5

    11:02 18.09.2026

  • 2 честен ционист

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Глупости.":

    Съседът ти скоро ще оди пеш.

    11:19 18.09.2026

  • 3 Да минеш от Лексус на БИД

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Глупости.":

    Е като да слезеш от Порше, за да се качиш на Фиат.

    11:36 18.09.2026

  • 4 Ще ги видим,навлизат.

    5 0 Отговор
    Питайте руснаците,те карат доста китайски коли.

    11:43 18.09.2026

  • 5 СЗО

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Глупости.":

    Добре е че му държи края. Защото при първото влизане в сервиз ще му тря ват доста пари за резервни части, у нова кола докато чака 4 месеца частите да дойдат от Китай.

    11:47 18.09.2026

  • 6 карчи

    1 0 Отговор
    Да го формулираме простичко едните са, като сирене, другите, като тофу😂

    11:52 18.09.2026

  • 7 Неизбежно е

    0 0 Отговор
    Ще стане като с телефоните.Много важно китайсколие или немдко френдко.

    12:40 18.09.2026