Ford подготвя евтин „убиец“ за китайските пикапи, но той ще е на... китайска платформа!

Американският автомобилен гигант Ford разширява своето портфолио с нов средноразмерен пикап, чиято премиера е насрочена за 2027 година. Главният изпълнителен директор Джим Фарли официално потвърди амбициозния проект по време на конферентна връзка с инвеститори, посветена на финансовите резултати на компанията за третото тримесечие. Основната задача на предстоящия модел е да превземе пазарни ниши, които в момента се овладяват масово от евтини превозни средства, произведени в Китай.

Стратегията на концерна залага на сериозно ценово предимство, като производствените разходи на новия автомобил се очаква да бъдат с около двадесет процента по-ниски в сравнение с популярния Ranger. По този начин марката ще се опита да привлекат онази част от потребителите, които досега не са проявявали интерес към конвенционалните работни модели на компанията, повтаряйки успеха на Maverick, но вече на глобалната сцена.

Любопитен аспект от разработването на новия модел е възможността той да бъде създаден в тясно сътрудничество с китайски партньори. По време на свое скорошно посещение в азиатската страна, ръководството на Ford демонстрира сериозни намерения за разширяване на съвместната си дейност с Jiangling Motors, чиито съществуващи платформи биха могли да послужат за основа на бъдещия глобален автомобил с емблематичното синьо овално лого.

Въпреки че към момента акцентът е поставен върху международните пазари извън Съединените щати, където гамата от пикапи разчита основно на Ranger, плановете на компанията изглеждат далеч по-мащабни. По време на разговори с политически лидери вече беше загатнато, че достъпен модел с двигател с вътрешно горене може да се появи и на американския пазар в края на десетилетието, като за неговото производство е предвиден модерен производствен комплекс в Тенеси.