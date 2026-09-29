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Революция в електромобилите! Mercedes тества батерии с керамичен електролит

Революция в електромобилите! Mercedes тества батерии с керамичен електролит

29 Септември, 2026 12:49 1 486 3

  • mercedes-benz-
  • батерии-
  • керамичен електролит-
  • prologium-
  • gen4

Германският гигант получи ексклузивен достъп до тайванските "неразрушими" батерии от ново поколение, които обещават да променят играта

Революция в електромобилите! Mercedes тества батерии с керамичен електролит - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz прави огромна крачка към бъдещето на електрическата мобилност, след като получи приоритетен достъп до най-новите литиево-керамични батерийни клетки Gen4 на тайванския технологичен пионер ProLogium. Концернът от Щутгарт вече започва интензивни лабораторни и пистови изпитания, за да установи дали иновацията е готова да задвижва следващото поколение премиум електромобили на марката.

Революция в електромобилите! Mercedes тества батерии с керамичен електролит

Тайната на технологията Gen4 се крие в нейния напълно незапалим неорганичен керамичен електролит и специален сепаратор. За разлика от традиционните литиево-йонни батерии, които носят risk от термично самозапалване при повреда, клетките на ProLogium практически елиминират този опасност. В допълнение, тайванският производител обещава драстично по-висока енергийна плътност, ултрабързо зареждане и безапелационна работа дори при най-суровите зимни температури.

Революция в електромобилите! Mercedes тества батерии с керамичен електролит

Сътрудничеството между Mercedes-Benz и ProLogium датира още от 2016 г., като германският производител е и основен стратегически инвеститор с място в борда на директорите. В момента ProLogium вече произвежда тестови клетки в своята гигафабрика в Таоюан, а в Дюнкерк, Франция, изгражда мащабна европейска гигафабрика с планиран капацитет от колосалните 44 GWh годишно. Предстои строгите тестове на Mercedes-Benz да потвърдят дали Gen4 ще превърне чакането на зарядната станция в минало и ще влезе в серийно производство.


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