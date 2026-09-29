Революция в електромобилите! Mercedes тества батерии с керамичен електролит

Mercedes-Benz прави огромна крачка към бъдещето на електрическата мобилност, след като получи приоритетен достъп до най-новите литиево-керамични батерийни клетки Gen4 на тайванския технологичен пионер ProLogium. Концернът от Щутгарт вече започва интензивни лабораторни и пистови изпитания, за да установи дали иновацията е готова да задвижва следващото поколение премиум електромобили на марката.

Тайната на технологията Gen4 се крие в нейния напълно незапалим неорганичен керамичен електролит и специален сепаратор. За разлика от традиционните литиево-йонни батерии, които носят risk от термично самозапалване при повреда, клетките на ProLogium практически елиминират този опасност. В допълнение, тайванският производител обещава драстично по-висока енергийна плътност, ултрабързо зареждане и безапелационна работа дори при най-суровите зимни температури.

Сътрудничеството между Mercedes-Benz и ProLogium датира още от 2016 г., като германският производител е и основен стратегически инвеститор с място в борда на директорите. В момента ProLogium вече произвежда тестови клетки в своята гигафабрика в Таоюан, а в Дюнкерк, Франция, изгражда мащабна европейска гигафабрика с планиран капацитет от колосалните 44 GWh годишно. Предстои строгите тестове на Mercedes-Benz да потвърдят дали Gen4 ще превърне чакането на зарядната станция в минало и ще влезе в серийно производство.