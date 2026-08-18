Mercedes подготвя актуализация на най-евтиния си кабриолет

Германският премиум производител Mercedes-Benz вече извършва интензивни изпитания на обновената версия на своя най-достъпен четириместен открит модел – CLE Cabrio. Тъй като дизайнът на A236 все още изглежда напълно актуален, предстоящият фейслифт няма да залага на радикални външни метаморфози. Вместо това инженерите от Щутгарт са фокусирали усилията си върху дълбока модернизация на електронната архитектура, интеграция на изкуствен интелект и дългоочакваното завръщане на осемцилиндровия задвижващ агрегат в върховото изпълнение от Mercedes-AMG.

Тестовите прототипи разкриват дискретни корекции по външността, фокусирани предимно в челната част. Предната броня разполага с променен профил на въздухозаборниците, а фаровете с LED технология получават нова вътрешна графика, инкорпорираща познатия фирмен motив с трилъчевата звезда на Mercedes-Benz. Същият светлинен подпис ще бъде пренесен и в задните стопове. Всички останали ключови елементи – от класическия сгъваем текстилен покрив до цялостните каросерийни пропорции и силует – запазват досегашната си концепция.

В интериорно отношение моделът ще продължи да залага на доказаната архитектура с отделен 10.25-инчов дигитален приборен панел пред водача и вертикално разположен 12.4-инчов екран на мултимедията. Познатият от по-високите класове MBUX Superscreen няма да се предлага в гамата на CLE. Най-значимата стъпка тук е преминаването към изцяло новата операционна система MB.OS, комбинирана с изчислителни чипове и технология от Nvidia за асистиращите системи. Вътрешната камера за следене на състоянието на водача е преместена в горната част над централните дефлектори, осигурявайки както превенция за умора, така и възможност за провеждане на видеоконференции.

Ергономията също търпи важна корекция: след множество критики от страна на клиенти и журналисти, Mercedes-Benz премахва сензорните повърхности от волана и се завръща към фините физически бутони за по-удобно управление по време на движение. По отношение на автономността, моделът ще бъде оборудван със системата MB.Assist Pro от ниво 2++, която поема контрола над скоростта, траекторията и поддържането на лентата при определени условия, макар че водачът остава длъжен да следи пътната обстановка.

Под капака стандартната гама запазва четирицилиндровите бензинови и дизелови двигатели, подпомогнати от обновена 48-волтова мека хибридна система. Редовият шестцилиндров 3.0-литров агрегат също е претърпял оптимизация, а версиите CLE 53 AMG 4MATIC и CLE 63 AMG ще разполагат със специфични настройки на шасито и задвижването.

Голямата новина за почитателите на марката е решението на Mercedes-AMG да изостави четирицилиндровата plug-in хибридна концепция за флагмана CLE 63. Топ версията ще се завърне към класическия 4.0-литров битурбо V8 двигател с мощност от около 600 к.с., с което марката отговаря на прякото търсене на пазара. Официалният дебют на обновения Mercedes-Benz CLE Cabrio е планиран за началото на 2027 г., а първите пазарни доставки се очакват през пролетта на същата година.