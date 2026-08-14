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За първи път Mercedes пуска дълга база за GLE

За първи път Mercedes пуска дълга база за GLE

14 Август, 2026 14:29 733 1

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Дългоочакваната модификация с удължено междуосие прави официален дебют в Азия, предлагайки огромен простор на втория ред седалки

За първи път Mercedes пуска дълга база за GLE - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германският премиум производител Mercedes-Benz разширява гамата на популярния си SUV модел GLE с изцяло нова версия, проектирана да отговори на растящото търсене на подчертан лукс и простор в купето. За първи път в историята на модела се появява модификация с удължена каросерия, носеща означението GLE L. Автомобилът ще направи своя официален предпремиерен дебют по време на автомобилното изложение в Ченгду, Китай, като именно там ще бъде базирано и серийното му производство.

Разработена с оглед на специфичните предпочитания към автомобили с удължено междуосие, новата версия получава допълнителни 120 милиметра към дължината на каросерията. По този начин общата дължина на кросоувъра вече достига 5 051 мм, при ширина от 2 018 мм, височина 1 784 мм и междуосие от внушителните 3 118 мм. Цялото допълнително пространство е разпределено в полза на пътниците на втория ред седалки, където разстоянието за краката е чувствително увеличено.

За първи път Mercedes пуска дълга база за GLE

Визуално удължената модификация следва стилистиката на обновения модел. В предната част се откроява масивна радиаторна решетка с голяма трилъчева звезда и нови LED фарове с брандирани детайли. Интериорът е оборудван с познатата дигитална конфигурация, включваща три дисплея на предния панел. По подразбиране автомобилът се предлага с пет места, но като опция клиентите могат да поръчат и трети ред седалки.

Първоначално Mercedes-Benz GLE L ще се предлага с два бензинови турбодвигателя, комбинирани с 48-волтова мека хибридна система, 9-степенна автоматична скоростна кутия и задвижване на четирите колела 4MATIC. Базовата версия разчита на 2,0-литров четирицилиндров агрегат с мощност от 258 конски сили, докато по-мощната модификация се задвижва от 3,0-литров редови шестцилиндров двигател, генериращ 381 конски сили. Впоследствие се очаква гамата да бъде допълнена и от плъгин хибриден вариант.


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  • 1 гост

    0 0 Отговор
    стъпка в правилнияя път: "чувствително увеличено" вместо предишните прецизни немски "+12мм" повече за краката.

    15:13 14.08.2026