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Уникален Mercedes-Maybach S-Class, вдъхновен от ЛеБрон Джеймс

Уникален Mercedes-Maybach S-Class, вдъхновен от ЛеБрон Джеймс

14 Август, 2026 13:22 611 1

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Германският луксозен бранд представи ексклузивна модификация на своя флагман, създадена в сътрудничество с легендата на НБА за автомобилната седмица в Монтерей

Уникален Mercedes-Maybach S-Class, вдъхновен от ЛеБрон Джеймс - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Светът на луксозните автомобили и спорта отново отбелязва впечатляваща точка на пресичане. Автомобилният гигант Mercedes разкри специална, напълно персонализирана версия на своя топ седан Maybach, вдъхновена лично от вкуса и историята на баскетбулната суперзвезда ЛеБрон Джеймс. Творението ще направи официалния си дебют по време на престижното автомобилно изложение Monterey Car Week, след което ще бъде разиграно на наддаване с благотворителна цел.

Проектът е реализиран на основата на обновения Mercedes-Maybach S 680 под шапката на програмата за индивидуални поръчки Manufaktur Made To Measure. Външният вид на флагмана се отличава с елегантен цвят на каросерията в нюанс на светла слонова кост, като в същия тон са боядисани и специфичните за модела алуминиеви джанти. На мястото на познатите шилдове, обозначаващи монументалния V12 двигател, инженерите са поставили персоналните инициали LJ.

Уникален Mercedes-Maybach S-Class, вдъхновен от ЛеБрон Джеймс

Купето на лимузината отразява висшето майсторство на марките от Щутгарт. За тапицерията е използвана премиум кожа Nappa в нюанс Stormy Weather, контрастираща с порцеланово бели шевове. Декоративните панели са изпълнени от черен пиано лак с фини плаващи линии, като навсякъде в интериора са интегрирани детайли, препращащи към корените на спортиста. На централната конзола е разположена специална гравирана плакета с географските координати на родното място на баскетболиста — град Акрън, щата Охайо, както и символи, посветени на неговото семейство.

Под предния капак на този уникат работи познатият инженерен шедьовър — 6,0-литров V12 бензинов двигател с две турбини, генериращ мощност от 621 конски сили и масивен въртящ момент от 899 Нм. Тягата се предават към четирите колела през деветстепенна автоматична трансмисия. Всичко това позволява на луксозната лимузина да се изстрелва от място до 96 км/ч за едва 4,3 секунди.

Уникален Mercedes-Maybach S-Class, вдъхновен от ЛеБрон Джеймс

След края на автомобилното изложение в Калифорния автомобилът ще бъде продаден на търг. Всички събрани средства от продажбата ще бъдат дарени директно на благотворителната фондация на спортиста — LeBron James Family Foundation, която подпомага образованието и развитието на децата в неговия роден регион.


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