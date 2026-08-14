Уникален Mercedes-Maybach S-Class, вдъхновен от ЛеБрон Джеймс

Светът на луксозните автомобили и спорта отново отбелязва впечатляваща точка на пресичане. Автомобилният гигант Mercedes разкри специална, напълно персонализирана версия на своя топ седан Maybach, вдъхновена лично от вкуса и историята на баскетбулната суперзвезда ЛеБрон Джеймс. Творението ще направи официалния си дебют по време на престижното автомобилно изложение Monterey Car Week, след което ще бъде разиграно на наддаване с благотворителна цел.

Проектът е реализиран на основата на обновения Mercedes-Maybach S 680 под шапката на програмата за индивидуални поръчки Manufaktur Made To Measure. Външният вид на флагмана се отличава с елегантен цвят на каросерията в нюанс на светла слонова кост, като в същия тон са боядисани и специфичните за модела алуминиеви джанти. На мястото на познатите шилдове, обозначаващи монументалния V12 двигател, инженерите са поставили персоналните инициали LJ.

Купето на лимузината отразява висшето майсторство на марките от Щутгарт. За тапицерията е използвана премиум кожа Nappa в нюанс Stormy Weather, контрастираща с порцеланово бели шевове. Декоративните панели са изпълнени от черен пиано лак с фини плаващи линии, като навсякъде в интериора са интегрирани детайли, препращащи към корените на спортиста. На централната конзола е разположена специална гравирана плакета с географските координати на родното място на баскетболиста — град Акрън, щата Охайо, както и символи, посветени на неговото семейство.

Под предния капак на този уникат работи познатият инженерен шедьовър — 6,0-литров V12 бензинов двигател с две турбини, генериращ мощност от 621 конски сили и масивен въртящ момент от 899 Нм. Тягата се предават към четирите колела през деветстепенна автоматична трансмисия. Всичко това позволява на луксозната лимузина да се изстрелва от място до 96 км/ч за едва 4,3 секунди.

След края на автомобилното изложение в Калифорния автомобилът ще бъде продаден на търг. Всички събрани средства от продажбата ще бъдат дарени директно на благотворителната фондация на спортиста — LeBron James Family Foundation, която подпомага образованието и развитието на децата в неговия роден регион.