Продава се най-голямата частна колекция от Mercedes-Benz S-класи в Европа

Австрийското градче Фелдкирхен ан дер Донау ще се превърне в епицентър на автомобилния свят на 7 ноември 2026 година, когато аукционната къща Humer & Granner организира наддаване за една от най-забележителните частни сбирки в Европа. Колекционерът Ханес Даксекер се разделя със своето уникално съкровище, състоящо се от 83 подбрани автомобила и 50 класически мотоциклета. Ядрото на това внушително гаражно богатство са луксозните флагмани Mercedes-Benz S-Class, отличителни със своята безупречно документирана история и редки каросерийни нюанси, както съобщава авторитетното издание Auto Motor und Sport.

Рядкостта на тази колекция се крие в невероятното разнообразие от неповторими цветови комбинации и екзотични модификации. При емблематичното поколение W116 германското инженерно изкуство е представено от ярки екземпляри като цитрусово зелен Mercedes-Benz 450 SEL 6.9, златист Mercedes-Benz 350 SE и елегантен Mercedes-Benz 280 SE. От тази легендарна серия на австрийския ентусиаст му липсва единствено вариантът Mercedes-Benz 280 S, ала за сметка на това той притежава уникален бял Mercedes-Benz 280 SEL с историческа стойност – возило, чийто първи собственик в миналото е била германската телевизионна мрежа ZDF.

Следващата ера в историята на марката, представена от поколението W126, впечатлява с нестандартен шик и лукс. Внушителните седани Mercedes-Benz 500 SE и Mercedes-Benz 260 SE се отличават с яркочервена боя, а сред останалите бисери изпъкват кайсиево-оранжевият Mercedes-Benz 280 SE и тюркоазеният купе вариант Mercedes-Benz 380 SEC. Върхът на гамата безспорно е моделът Mercedes-Benz 560 SEC с мощност от 300 к.с., чиято сребриста каросерия контрастира по страхотен начин с луксозния интериор, тапициран в червен велур.

Централно място в целия търг заема един особено ценен исторически екземпляр от 1968 година – експерименталният Mercedes-Benz 300 SE 6.3. Създадена върху скъсената платформа W109 и задвижвана от мощен 6.3-литров V8 двигател, тази машина е служила като служебен автомобил на легендарния ръководител на разработката на пътнически модели в концерна Карл Вилферт. Конструктивните детайли по този автомобил, сред които характерните задни светлини, интериорните панели на вратите и безопасното кормило, всъщност са концептуалният първообраз на решенията, внедрени по-късно в серийното производство на W116.

Наддаването във Фелдкирхен ан дер Донау е насрочено за 14:00 часа местно време, като потенциалните купувачи и любители на класиката ще имат възможност да разгледат експонатите на място от четвъртък до събота. Организаторите осигуряват пълна гъвкавост за участие, като оферти ще се приемат директно в аукционната зала, по телефона, чрез писмени заявления или в реално време през интернет platformata. В допълнение към основните експонати, аукционният каталог съдържа и представителни машини от ранга на Mercedes-Benz 600 и Maybach 62. Всички съпътстващи автомобилни аксесоари и меморабилия, съхранявани в двете специализирани халета на Даксекер, ще бъдат разпродадени отделно от аукционна къща Ni-Cola на 6 и 7 ноември.