Новини
Авто »
Продава се BMW M1 от 1979 година. Вижте каква е цената

Продава се BMW M1 от 1979 година. Вижте каква е цената

2 Септември, 2026 11:30 786 1

  • bmw-
  • m1-
  • търг

Един от едва трите автомобила, използвани за първоначалните журналистически тестове на баварската марка, се предлага на частен търг за над половин милион евро

Продава се BMW M1 от 1979 година. Вижте каква е цената - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Колекционерската сцена отново привлече вниманието на автомобилните ентусиасти с появата на изключително рядък екземпляр от легендарния суперавтомобил BMW M1. Автомобилът с шаси 4301011 притежава уникално историческо значение за дивизията BMW Motorsport — той е едва 11-ият сглобен екземпляр от модела и първият от общо три автомобила, запазени от производителя за нуждите на медийната си пресслужба. В момента експонатът се продава чрез аукционната къща RM Sotheby's на цена от 550 000 евро.

Производството на този конкретен автомобил е завършено в края на 1978 година, а официалното му предаване на прес отдела на компанията става реалност на 5 януари 1979 година. Първоначалната му регистрация в Германия е осъществена пет дни по-късно — почти два месеца преди първото серийно BMW M1 да достигне до своя частен купувач. Освен своята роля на ранен тестови автомобил, това купе се отличава и с фабричния си цвят Dark Blue Metallic. От общо произведените бройки на модела едва 59 излизат от завода в този нюанс, като това е единствената прес-кола, боядисана в тъмносиньо.

Продава се BMW M1 от 1979 година. Вижте каква е цената

Документираната история на автомобила се потвърждава от официален сертификат от дивизията BMW Classic. Според архивните данни и специализираните регистри, това шаси е позирало с регистрационни табели MAW 3064 и MTT 8459 за редица профилирани издания от епохата, а също така е заснето и за официалните рекламни брошури на баварската марка.

Продава се BMW M1 от 1979 година. Вижте каква е цената

След приключване на журналистическата си мисия в Европа, през 1981 година автомобилът е транспортиран до Калифорния, където преминава през процес по хомологация за американския пазар. В продължение на повече от три десетилетия той остава собственост на един и същ колекционер в САЩ, преди през 2013 година да бъде върнат обратно на европейска земя.

Продава се BMW M1 от 1979 година. Вижте каква е цената

Впоследствие легендарният суперавтомобил претърпява мащабна механична реставрация в Нидерландия от нидерландските специалисти Oldenzaal Classics. Екипът от експерти влага над 450 часа труд в цялостното реновиране на задвижващия агрегат, предавателната кутия, диференциала и механичната инжекционна система Kugelfischer. Обновени са също алтернаторът, стартерът, водната помпа, елементите по окачването и са поставени четири нови гуми Pirelli. В момента автомобилът се намира в отлично техническо състояние на територията на Нидерландия в очакване на своя следващ собственик.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Друго беше

    3 2 Отговор
    През седемдесетте БМВ беше гола вода.Имаше само Мерцедес от европейските коли.Алфа ромео вдигаха най много

    11:38 02.09.2026