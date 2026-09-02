Продава се BMW M1 от 1979 година. Вижте каква е цената

Колекционерската сцена отново привлече вниманието на автомобилните ентусиасти с появата на изключително рядък екземпляр от легендарния суперавтомобил BMW M1. Автомобилът с шаси 4301011 притежава уникално историческо значение за дивизията BMW Motorsport — той е едва 11-ият сглобен екземпляр от модела и първият от общо три автомобила, запазени от производителя за нуждите на медийната си пресслужба. В момента експонатът се продава чрез аукционната къща RM Sotheby's на цена от 550 000 евро.

Производството на този конкретен автомобил е завършено в края на 1978 година, а официалното му предаване на прес отдела на компанията става реалност на 5 януари 1979 година. Първоначалната му регистрация в Германия е осъществена пет дни по-късно — почти два месеца преди първото серийно BMW M1 да достигне до своя частен купувач. Освен своята роля на ранен тестови автомобил, това купе се отличава и с фабричния си цвят Dark Blue Metallic. От общо произведените бройки на модела едва 59 излизат от завода в този нюанс, като това е единствената прес-кола, боядисана в тъмносиньо.

Документираната история на автомобила се потвърждава от официален сертификат от дивизията BMW Classic. Според архивните данни и специализираните регистри, това шаси е позирало с регистрационни табели MAW 3064 и MTT 8459 за редица профилирани издания от епохата, а също така е заснето и за официалните рекламни брошури на баварската марка.

След приключване на журналистическата си мисия в Европа, през 1981 година автомобилът е транспортиран до Калифорния, където преминава през процес по хомологация за американския пазар. В продължение на повече от три десетилетия той остава собственост на един и същ колекционер в САЩ, преди през 2013 година да бъде върнат обратно на европейска земя.

Впоследствие легендарният суперавтомобил претърпява мащабна механична реставрация в Нидерландия от нидерландските специалисти Oldenzaal Classics. Екипът от експерти влага над 450 часа труд в цялостното реновиране на задвижващия агрегат, предавателната кутия, диференциала и механичната инжекционна система Kugelfischer. Обновени са също алтернаторът, стартерът, водната помпа, елементите по окачването и са поставени четири нови гуми Pirelli. В момента автомобилът се намира в отлично техническо състояние на територията на Нидерландия в очакване на своя следващ собственик.