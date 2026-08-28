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Тази осемгодишна G- класа се продава за... 700 000 евро

Тази осемгодишна G- класа се продава за... 700 000 евро

28 Август, 2026 16:00 719 3

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Ексклузивеният Mercedes-Maybach G 650 Landaulet отива на търг

Тази осемгодишна G- класа се продава за... 700 000 евро - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ултимативният символ на всъдеходния разкош — Mercedes-Maybach G 650 Landaulet от 2018 година — отново привлича вниманието на автомобилните колекционери. Изключително редкият модел, произведен в ограничена серия от едва 99 бройки, ще бъде продаден на търг на аукционната къща RM Sotheby's в рамките на разпродажбата на белгийската колекция на Уили Михилс. Очакваната цена за този автомобилен диамант варира между 650 000 и 700 000 евро, а екземплярът е с практически символичен пробег от едва 200 километра.

Тази осемгодишна G- класа се продава за... 700 000 евро

Машината представя най-екстремната и същевременно най-комфортна интерпретация на легендарната G-класа. За да бъде осигурено кралско пространство, междуосието на автомобила е удължено с повече от половин метър. Техническата задвижваща система заимства доказани офроуд компоненти от чудовищния G 500 4×4², включително портални оси за колосален пътен просвет и три твърди блокировки на диференциалите. Основният акцент в каросерията е сгъваемият мек покрив в задната част, който трансформира всъдехода в истински открит сухопътен крайцер.

Под предния капак се крие технически шедьовър на Mercedes-AMG — 6.0-литров V12 битурбо двигател, идентичен с този при флагманския седан S 65. Агрегатът генерира зашеметяващите 621 конски сили и работи в синхрон със 7-степенна автоматична трансмисия. Въпреки гигантските си размери и огромната маса, моделът спринтира от място до 100 км/ч за малко под шест секунди.

Първоначално произведен по специална поръчка за клиент в Белгия през септември 2017 година, конкретният автомобил се отличава с елегантна каросерия в бял цвят Designo Mystic White, комбинирана с бежов гюрук и луксозен бежов кожен салон Beige. Задните пасажери се радват на първокласни фотьойли, взети директно от лимузината Mercedes-Maybach S 600, разполагащи с пълно електрическо регулиране, функция за памет и интегриран масаж. Впечатление правят още 22-инчовите джанти, червените спирачни апарати, акцентите от въглеродни влакна AMG Carbon и премиум озвучителната система Harman Kardon Logic 7.

Тази осемгодишна G- класа се продава за... 700 000 евро

Наддаването за този автомобилен уникат е насрочено за септември 2026-а. Тъй като екземплярът се предлага без предварително определена минимална цена (без резерва), колекционерите получават рядък шанс да придобият един от най-екстравагантните и редки високопроходими автомобили, създавани някога.

Тази осемгодишна G- класа се продава за... 700 000 евро


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  • 1 дупнишкия

    5 0 Отговор
    Това в автокъщата не мога да го продам , няма как да му върна километража с поне сто хиляди . Срамота !

    16:04 28.08.2026

  • 2 Колкото и да крадна

    1 0 Отговор
    това не бих си го купил

    16:26 28.08.2026

  • 3 чобанин

    2 0 Отговор
    Трябват ми още 690 хил. за да си го купя , и ще карам балите със сено на овцете !!

    16:29 28.08.2026