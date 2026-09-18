Най-скъпата американска кола в историята стана Shelby Cobra Daytona Coupe. Вижте за колко беше продадена

Истински фурор претърпя тазгодишното издание на престижния търг в Пебъл Бийч, организиран от аукционната къща Gooding Christie's. В центъра на събитието застана емблематичното Shelby Cobra Daytona Coupe от 1964 година, което бе продадено за главозамайващите 42,9 милиона долара. С това си постижение иконата с чудовищен ресурс и бляскаво спортно минало официално се превърна в най-скъпия американски автомобил, продаван някога на аукцион.

Особената стойност на конкретния екземпляр се дължи не само на инженерния гений зад него, но и на факта, че той е бил лично притежание на създателя си – легендарния Карол Шелби. Финалната цена от 42,9 милиона долара подобрява предишния национален рекорд с почти 95 процента, надхвърляйки го с над 20 милиона долара. Досегашният първенец сред автомобилите от Съединените щати бе величественият Duesenberg SSJ от 1935 година, притежаван в миналото от холивудската звезда Гари Купър и продаден през 2018 година за 22 милиона долара.

Продажбата на това уникално Shelby Cobra Daytona Coupe отбеляза абсолютен връх и за самата аукционна къща Gooding Christie's. Сделката надмина досегашната най-висока сума в историята на компанията, държана от Ferrari 250 GT SWB California Spider, за което през 2025 година бяха платени малко над 25 милиона долара.

Двудневното наддаване в Калифорния се превърна в най-успешното събитие за аукционната къща, реализирайки общ обем на продажбите от над 159 милиона долара. От общо 158 кураторски лота бяха реализирани 94 процента, като близо тридесет машини преминаха границата от един милион долара. Сред останалите забележителни акценти на търга се откроиха Ferrari 250 P от 1963 година, сменило собственика си за 18,705 милиона долара, класическото Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione от 1961 година за 8,09 милиона долара, както и чистокръвното състезателно Porsche 907 Langheck от 1968 година, достигнало цена от 3,305 милиона долара.