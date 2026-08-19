Два пъти катастрофиралият McLaren F1 GTR на барабаниста на Pink Floyd стана най-скъпият британски автомобил

Търг на RM Sotheby's пренаписа историческите книги на автомобилния свят, след като емблематичен McLaren F1 GTR премина през чукчето за астрономическите 34,7 милиона долара (около 31,5 милиона евро) с включените такси. Зашеметяващата сума превърна автомобила не просто в най-скъпия екземпляр от легендарния модел F1, продаван някога на публичен търг, но и в най-ценното британско возило, сменяло собственика си по този начин.

Продаденият екземпляр, познат сред колекционерите като шаси 10R, притежава уникална история, която обяснява високата му стойност. Произведен през 1996 година като един от едва деветте бройки с пистова спецификация за този сезон, той първоначално служи като заводски тестови автомобил на марката от Уокинг. Машината записва 12-часови изпитания преди "24-те часа на Льо Ман", макар така и да не стартира в самия състезателен маратон.

Широката си популярност автомобилът дължи най-вече на своя дългогодишен собственик – барабанистът на Pink Floyd и запален автоколекционер Ник Мейсън. Музикантът придобива пистовото оръжие директно от McLaren, след което преминава през прецизна процедура по хомологация за използване по обществените пътища, изпълнена от специалистите от Lanzante. В гаража на Мейсън суперколата съжителстваше с икони от ранга на Bugatti Type 35, Porsche 962 и Ferrari 250 GTO.

През годините екземплярът преживя две сериозни инцидента, които обаче не успяха да помрачат инвестиционната му стойност. Първият инцидент настъпи през 2009 година, когато журналист изгуби контрол над мощната машина и излезе в пшенично поле. Вторият сблъсък бе регистриран през 2017 година на Фестивала на скоростта в Гудууд с самия Ник Мейсън зад волана. И в двата случая автомобилът бе напълно възстановен до оригиналното си бляскаво състояние.

Специфичната червено-жълта поп-арт ливрея, статутът на заводски прототип и родството с рок легендата превърнаха шаси 10R в абсолютната звезда на аукциона. Постигнатият резултат показва ясно, че при автомобили от подобен калибър, автентичната история и участие в легендарни събития са далеч по-важни за колекционерите от перфектната липса на сервизни интервенции.