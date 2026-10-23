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Audi може да се обедини с Huawei, за да създаде нов флагман

Audi може да се обедини с Huawei, за да създаде нов флагман

23 Октомври, 2026 12:00 505 4

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Идеята е за ново поколение на бизнес седана А8

Audi може да се обедини с Huawei, за да създаде нов флагман - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германският премиум гигант Audi обмисля стратегически завой в своето развитие, който може да пренапише правилата в луксозния сегмент на най-големия автомобилен пазар в света. Според авторитетното немско издание Manager Magazin, ръководството в Инголщат води сериозни преговори с технологичния гигант Huawei за съвместно разработване на следващото поколение на флагманския седан A8. Този неочакван ход идва като пряк отговор на резкия спад в продажбите на марката в Китай и засилената конкуренция от страна на местните технологично напреднали производители.

Докато официалните представители на преговарящите страни запазват мълчание и отказват коментари, вътрешната ситуация в немския концерн вече е подложена на сериозни трусове. Малко преди тези нови разговори, главният изпълнителен директор на Audi инициира амбициозен план за прехвърляне на следващия A8 върху споделената платформа на Panamera и преместване на производствения процес в завода на Porsche. Въпреки че това решение породи сериозни вътрешни спорове и противоречия сред висшия мениджмънт в Германия, то недвусмислено доказа готовността на ръководството за крайно нестандартни и смели стъпки с цел възвръщане на пазарните позиции.

Партньорството с Huawei обаче далеч надхвърля рамките на един единствен модел. Немското издание подчертава, че сътрудничеството ще обхване цяла гама от нови превозни средства, които ще бъдат оборудвани с иновативния софтуер и хардуер на азиатския технологичен лидер. За разлика от досегашната практика, при която луксозният седан се внасяше директно от Германия, производството на бъдещия флагман ще бъде локализирано изцяло в китайски автомобилни заводи. Очаква се новата генерация да слезе от конвейера най-късно до 2028 година, а локалният сбор ще позволи драстично намаляване на крайната цена, давайки на немския бранш така необходимата конкурентноспособност срещу местните луксозни алтернативи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 пенчо

    5 0 Отговор
    Първо обединение, а след някоя друга годинка и изкупуване на дела на немската марка

    12:05 23.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор
    След обединението марката
    "A HU I" ли ще бъде 🤔😉❗

    12:06 23.10.2026

  • 3 Софиянец

    5 0 Отговор
    Урсула докара германия до там, че да търси помощ от Китай да й спасява икономиката 😂

    Коментиран от #4

    12:09 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.