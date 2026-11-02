Audi пуска брутален офроуд звяр срещу Mercedes-Benz G-класа

Индустриалната сцена в автомобилния свят отново завибрира от слухове за грандиозни геополитически и технологични маневри, след като стана ясно, че Audi обмисля навлизане в най-ексклузивния офроуд сегмент. Ръководството на немската марка отдавна хвърля амбициозни погледи към териториите, владеени еднолично от легендарни машини като Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender, а най-новите индустриални индикации отвъд Океана показват, че този отговор може да се появи много по-скоро от очакваното.

Основа за тези сериозни предположения даде неофициална информация от американски източници, според която в завода на Scout Motors в Южна Каролина могат да се сглобяват по 25 000 автомобила Audi годишно. Макар самите представители на концерна Volkswagen Group засега да пазят мълчание и да не потвърждават официално използването на споделената платформа, подобен ход би осигурил на луксозния бранд липсващата здрава рама. За разлика от досегашните модели на марката, разчитащи изцяло на стандартна еднокорпусна каросерия, новата архитектура отваря врати към чисто нов тип високопроходими превозни средства.

Амбициите на компанията в САЩ обаче далеч надхвърлят само една специализирана ниша, което се доказва и от друго мащабно събитие. Както вече ви информирахме, по време на скорошен публичен митинг в Джорджия бяха обявени инвестиции на стойност 4 милиарда долара за изграждането на огромен производствен комплекс с капацитет от 200 000 SUV-та годишно и разкриване на близо 4500 нови работни места. Главният изпълнителен директор на компанията Гернот Дьолнер лично потвърди намерението в този щат да се концентрира производството на най-големите и луксозни представители на гамата, като софтуерните и инженерни анализи сочат към бъдещо сглобяване на моделите Q7, Q8 и Q9, чието начало на поточните линии е предвидено за следващото десетилетие.

Въпреки че все още липсват конкретни имена на модели или точни дати за пазарния дебют на евентуалния офроуд флагман, техническите опции предизвикват сериозен интерес сред експертите. За своите евентуални нови проекти върху рама разработчиците обмислят гъвкави варианти за задвижване, включващи изцяло електрически версии, както и иновативни модификации с бензинов генератор за удължаване на пробега. Подобни решения идеално се вписват в концептуалната визия на ръководството за създаване на високопроходими машини, които дори при скромни производствени серии успяват да генерират внушителни финансови приходи и да завоюват лидерски позиции в премиум сегмента.