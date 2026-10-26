Скандалната поява на шефа на Audi до Тръмп разтърси европейския автомобилен свят

Германският премиум производител Audi влиза в епицентъра на грандиозен политически и икономически скандал, след като главният изпълнителен директор Гернот Дьолнер се появи на една сцена с американския президент Доналд Тръмп по време на предизборно събитие в щата Джорджия. Поводът за визитата е мащабно инвестиционно намерение на стойност 4.2 милиарда долара, с което дъщерното дружество на Volkswagen планира да изгради първия си производствен завод на територията на Съединените щати, разкривайки около 4 500 нови работни места. Тази стъпка обаче незабавно отприщи вълна от безкомпромисни реакции в международната преса, разделяйки анализаторите между суровия икономически прагматизъм и защитата на фундаменталните демократични ценности.

Авторитетното швейцарско издание Neue Zürcher Zeitung отбелязва, че американският държавен глава умело представя проекта като категоричен триумф на своята рестриктивна тарифна политика. От началото на втория си мандат през 2025 година Тръмп систематично изисква от чуждестранните корпорации да пренесат производството си зад Океана в замяна на отмяна на тежките вносни мита. В същия остър тон вестник Handelsblatt отправя тежки обвинения към ръководството на германския концерн, заявявайки, че след като митата нанесоха милиардни загуби на Volkswagen и Audi, новото предприятие се оказва спасителен изход, но постигнат с непоносимо висока морална цена. Изданието остро критикува мениджъра за публичната подкрепа към спорна политическа фигура, правейки паралели с липсата на етични задръжки в името на корпоративните печалби.

Коментарът на Rheinpfalz определя събитието като чисто подчинение и опортюнизъм, посочвайки, че макар изграждането на фабрика в САЩ да е икономически легитимно, личното присъствие на Дьолнер до президент, който системно подкопава европейските интереси, е политически недостойно. Порталът t-online допълва тези позиции, определяйки случващото се като перфектно подчинение на системата на Тръмп, при което германският топ мениджър открито се е намесил в предизборната динамика на дълбоко поляризираната американска сцена заради изнудвания, целящи да поставят европейската икономика на колене. Süddeutsche Zeitung предупреждава, че тези кадри ще останат тежко бреме за репутацията на марката, тъй като бизнесът неизбежно се оказва обвързан с политическия лагер, пред чийто натиск ръководството е капитулирало.

На този общоосъдителен фон изданието focus.de заема крайно прагматична позиция, подчертавайки дълбото лицемерие в критиките към ръководството на Audi. Изданието припомня, че в реалния свят етиката рядко е работещ бизнес модел, а именно генерираните печалби и индустриалният просперитет пълнят социалните и осигурителни системи в Германия – факт, който федералното правителство отлично осъзнава, правейки всичко възможно да привлича чуждестранни инвестиции. Дали Дьолнер е могъл да откаже тази среща без катастрофални последици за корпоративните си интереси отвъд Океана, остава под въпрос, но едно е сигурно – лесно е да съдиш отстрани, когато самият ти никога няма да се сблъскаш с подобен политически ултиматум.