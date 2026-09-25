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Тайната зад рекордното постижение на електрическото A6 E-Tron

Тайната зад рекордното постижение на електрическото A6 E-Tron

25 Септември, 2026 18:45 638 6

  • audi-
  • a6-
  • e-tron-
  • рекорд

Как да изстискаме максимума от батерията

Тайната зад рекордното постижение на електрическото A6 E-Tron - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Историческото постижение на Audi A6 Sportback e-tron performance, което измина феноменалните 1 338 километра с едно зареждане и влезе в Книгата на Гинес, доказа екстремните възможности на съвременните електромобили. За задкулисието на това постижение обаче решаваща роля изигра не само инженерингът на германския бранд с неговия рекорден коефициент на съпротивление от 0.21, но и специфичната методика на шофиране, приложена от полския рали пилот Мико Марчик.

За да постигне невероятния среден разход от едва 7.09 kWh на 100 километра от използваемата батерия с капацитет 94.9 kWh, екипът е разчитал на поредица от ключови техники за максимална енергийна ефективност. На първо място е щателната предварителна подготовка на автомобила – използване на серийни гуми с фабрично зададено налягане за ниско съпротивление и пълно оптимизиране на климатичната система. Марчик споделя, че задълбоченото познаване на автомобила и реакциите му в различните режими на задвижване са първата задължителна стъпка към пестенето на ватове.

Основният стълб в управлението е плавността и крайната предвидимост. Избягването на рязко ускорение и внезапни спирачни маневри позволява на кинетичната енергия да се оползотвори максимално. При маратона е използвана плавна предсказваща дистанция, която дава възможност на рекуперативната система на Audi (способна на до 220 kW спирачна мощност) да възстанови до 95% от енергията при спиране, без да се задействат класическите фрикционни спирачки. Поддържането на ниска и постоянна средна скорост (около 30 км/ч в продължение на 45 часа в реален трафик) елиминира аеродинамичното съпротивление, което нараства експоненциално при по-високи скорости по магистралата.

Въпреки че 1 338 километра са постигнати в специфични условия на продължително шофиране, маратонът изпраща ясно послание към индустрията и шофьорите. Повишаването на реалния пробег при електрическите автомобили не зависи единствено от монтирането на по-големи и тежки батерии, а от интелигентното съчетание между аеродинамика, софтуерна рекуперация и осъзнат стил на управление зад волана.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мара Джамбазовата Патка

    4 0 Отговор
    Ако в Китай се произвежда, може и да се продава.
    Иначе ще струва колкото 4 китайски електрички, а може и 5.

    18:49 25.09.2026

  • 2 Тия ги глобиха 10 млрд долара в САЩ за и

    4 1 Отговор
    Демек с традиционната немска измама.

    18:57 25.09.2026

  • 3 Гащаров

    4 1 Отговор
    Е,кой кара с 30 км. средна скорост!Абе,кво ме интересуват лабАраторните резултати!Ми то с кило бендзин също има фантастични рекорди.

    19:03 25.09.2026

  • 4 Добре

    1 0 Отговор
    де, не разбрахте ли, че такива тестове са пълна глупост както с ДВГ, така и с Е или каквото и да било друго задвижване. Това са тестове, толкова далеч от реалността, че няма накъде. Какво ме топли мене, че някой мазохист е карал с 50, без климатик на 35С, за докара до 2/100 разход? Еле пък този с 30 да ми симулира градски трафик, където рязките сприания и тръгвания и ускорения са просто неизбежни?
    Да го опънат от Инголщад на север то Фленсбург и да го карат по трафика а не с 110 да видим ще ли стигне с едно зареждане или не.

    19:19 25.09.2026

  • 5 Яко

    3 1 Отговор
    Ще стигнеш до морето aма ще пътуваш 15 часа. С конки впряг пак за толкова.

    19:20 25.09.2026

  • 6 Бай той Толстой

    2 0 Отговор
    Бля бля....И? Китайците пак ще си видят сметката!!

    19:35 25.09.2026