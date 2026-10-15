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Новото Audi Q7 стана първият автомобил в историята, получил най-високата оценка за защита при катастрофа

Новото Audi Q7 стана първият автомобил в историята, получил най-високата оценка за защита при катастрофа

15 Октомври, 2026 10:58 859 2

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Новото поколение пренаписва стандартите на EuroNCAP

Новото Audi Q7 стана първият автомобил в историята, получил най-високата оценка за защита при катастрофа - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Немският SUV се превърна в първия сериен автомобил в цялата история на независимите тестове, който постига максималните сто процента в специализираната категория за сигурност след инцидент.

Абсолютен триумф на инженерната мисъл от Инголщат разтърси европейската автомобилна сцена, след като третата генерация на луксозния джип успя да покрие най-строгите критерии на бранша. Организацията EuroNCAP официално награди модела с пет звезди, като отчете безпрецедентно ниво на защита и съдействие в критични ситуации, засенчвайки всички преки конкуренти в премиум сегмента.

В основата на този исторически пробив стои усъвършенстваната екосистема Audi connect, която поема контрола веднага щом сензорите отчетат тежък сблъсък. Технологията не просто подава алармен сигнал към спешните служби, а предава изключително детайлен набор от данни, включващ точните координати, цвета, модела и дори броя на пътниците в купето. Интелигентният софтуер поддържа многоезична връзка и може да осъществи обратно повикване към мобилния номер на водача, за да установи състоянието му в реално време, преди спасителните екипи дори да са потеглили към мястото на произшествието.

Инженерите са обърнали специално внимание на механизма за предотвратяване на вторични удари, който се активира моментално след първоначалния сблъсък. Умната спирачна система засича удара чрез мрежа от прецизни датчици, спира самостоятелно превозното средство, задейства ръчната спирачка и пуска аварийните светлини, за да привлече вниманието на останалите участници в движението. Водачът запазва пълен контрол и може по всяко време да дезактивира автоматичното спиране, ако ситуацията го изисква.

Експертите от организацията са оценили високо и условията за бързо извличане на пострадалите, като изключително внимание е отделено на достъпа до купето и бързото освобождаване на предпазните колани. В помощ на пожарникарите и медицинските екипи е предвидена специализирана цифрова документация за аварийни ситуации, съдържаща конкретни схеми на конструкцията. Това позволява на спасителите да направят точна оценка на обстановката за секунди и да планират спасителната операция с минимален риск за човешки живот.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МхтоМхто

    6 3 Отговор
    Трябват такива статии иначе няма се продава този Хюндай

    Коментиран от #2

    11:06 15.10.2026

  • 2 Всъщност ...

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "МхтоМхто":

    ...вече е Омода...

    11:49 15.10.2026