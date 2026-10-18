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Запознайте се с най-евтиното електрическо Audi

Запознайте се с най-евтиното електрическо Audi

18 Октомври, 2026 10:30 1 532 5

  • audi-
  • a2-
  • париж 2026-
  • автосалон

A2 e-tron дебютира с впечатляващ пробег и цена от 38 200 евро

Запознайте се с най-евтиното електрическо Audi - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Германският премиум производител Audi официално върна към живот легендарното име A2, представяйки на изложението в Париж най-ефективния сериен автомобил в своята история. Новият електрически модел е позициониран като най-достъпната електрическа входна точка в гамата на марката на европейския пазар, стартирайки с базова цена от 38 200 евро в Германия.

Вдъхновен от философията на оригиналния модел отпреди две десетилетия, съвременният A2 e-tron залага на изключително лека конструкция и аеродинамичен дизайн с коефициент на челно съпротивление от едва 0,24. Базовият вариант разполага с електромотор на задния мост с мощност 125 кВт (170 к.с.) и въртящ момент от 350 Нм, захранван от LFP батерия с нетна капацитет 50 кВтч, която осигурява пробег до 423 километра по WLTP.

Запознайте се с най-евтиното електрическо Audi

Инженерите на марката са успели да съкратят процеса на разработка с 21 месеца спрямо традиционните срокове, подготвяйки модела за серийно производство в завода в Инголщат. Освен достъпната входна модификация, гамата включва и версии с по-голям капацитет на батерията, достигащи пробег до 646 километра в най-оптимизираните си конфигурации.

Моделът поддържа и двупосочно зареждане, разширявайки функционалността си за ежедневна употреба. Поръчките за новото попълнение вече са отворени, а първите доставки към клиентите на европейския пазар са планирани за декември 2026 година.

Запознайте се с най-евтиното електрическо Audi


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Копейко

    2 3 Отговор
    Тьотя каза от масквича по харашо ,нет

    Коментиран от #5

    10:33 18.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сидни Суини ръкоделие 👋

    2 0 Отговор
    бмв и Мерцедес нямат електрокар в този градски сегмент. Само снобар/снобарка би го купила пред vw id3, на което е базирано или шкодата, което е още по-евтина и със сходна визия.

    10:47 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.