Запознайте се с най-евтиното електрическо Audi

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Германският премиум производител Audi официално върна към живот легендарното име A2, представяйки на изложението в Париж най-ефективния сериен автомобил в своята история. Новият електрически модел е позициониран като най-достъпната електрическа входна точка в гамата на марката на европейския пазар, стартирайки с базова цена от 38 200 евро в Германия.

Вдъхновен от философията на оригиналния модел отпреди две десетилетия, съвременният A2 e-tron залага на изключително лека конструкция и аеродинамичен дизайн с коефициент на челно съпротивление от едва 0,24. Базовият вариант разполага с електромотор на задния мост с мощност 125 кВт (170 к.с.) и въртящ момент от 350 Нм, захранван от LFP батерия с нетна капацитет 50 кВтч, която осигурява пробег до 423 километра по WLTP.

Инженерите на марката са успели да съкратят процеса на разработка с 21 месеца спрямо традиционните срокове, подготвяйки модела за серийно производство в завода в Инголщат. Освен достъпната входна модификация, гамата включва и версии с по-голям капацитет на батерията, достигащи пробег до 646 километра в най-оптимизираните си конфигурации.

Моделът поддържа и двупосочно зареждане, разширявайки функционалността си за ежедневна употреба. Поръчките за новото попълнение вече са отворени, а първите доставки към клиентите на европейския пазар са планирани за декември 2026 година.