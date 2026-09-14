Audi изкара хибридния суперавтомобил Nuvolari в Италия

След като открехна завесата с първите дигитални кадри, германската компания избра емблематичното Palazzo Te и легендарните писти на Италия за официалния физически дебют на най-мощния модел в своята история.

Инголщад заложи на силна историческа символика за първата си поява на живо пред публика. Новият Audi Nuvolari бе изложен в Почетния двор на ренесансовия дворец Palazzo Te в Мантуа — градът, откъдето тръгва пътят на една от най-големите легенди в моторните спортове Тацио Нуволари. Навременното завръщане към корените бе подчертано от присъствието на легендарния състезателен Auto Union Type D, с който Нуволари триумфира в Голямата награда на Италия през 1938 г. Впоследствие италианската премиера се пренесе към трибуните на Монца и събитията FuoriConcorso в сърцето на Милано, превръщайки италианския дебют в истински празник за автомобилните ентусиасти.

Зад изваяната от главното дизайнерско студио под ръководството на Масимо Фраскела каросерия се крие истински инженерен пробив. Разработката на целия проект — от първоначалния скицник до напълно функционалния прототип, преминал изпитания на високи скорости — отнема на екипа едва 405 дни. Моделът се явява и първото серийно шосейно Audi с монокок и каросерия, изработени изцяло от въглеродни влакна, което бележи отварянето на нова страница в олекотената архитектура Audi Space Frame.

Под въглеродния капак на централно разположения задвижващ агрегат работи високотехнологична plug-in хибридна система. Тя съвместява 4,0-литров V8 бензинов двигател с два турбокомпресора и три електромотора (два на предния мост и един, интегриран в 8-степенната трансмисия с двоен съединител). Сумарната мощност достига впечатляващите 1001 метрични конски сили (равняващи се на 987 к.с. по американския стандарт). Тази конфигурация осигурява катапултно ускорение от място до 100 км/ч за едва 2,6 секунди, а максималната скорост надхвърля 349 км/ч.

Динамичните показатели и сложната механика преминаха финални настройки на пистата в техническия център Нардо в Южна Италия. Инженерите на марката са заложили активна аеродинамика, вдъхновена от Формула 1, карбоново-керамична спирачна система и нова генерация задвижване на четирите колела quattro predictive ride. Системата използва предиктивни алгоритми, за да разпределя въртящия момент между колелата в реално време, елиминирайки недозавиването.

Audi планира изключително лимитиран тираж от едва 499 екземпляра за целия свят. Пазарните анализатори очакват стартовата цена на хиперавтомобила да се движи в диапазона между 500 000 и 600 000 евро, превръщайки модела в един от най-търсените колекционерски автомобили на десетилетието.