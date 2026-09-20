Ръководството на Hyundai открито предупреди за заплахата от пълно господство в Европа на китайските автомобилни производители

Европейският автомобилен пазар претърпява мащабна тектонична промяна, провокирана от агресивното навлизане на производителите от Поднебесната империя. Изпълнителният директор на Hyundai Хосе Муньос отправи пряко предупреждение, че без въвеждането на твърди протекционистични механизми и чувствително ускоряване на производствените цикли, традиционните компании са застрашени от загуба на основните си позиции на континента.

Основното оръжие на източните брандове остава агресивната ценова политика. На ключови пазари като Италия, Испания и Франция, техните модели се предлагат с 30 до 40 процента по-ниски ценови етикети спрямо аналозите от утвърдените марки. Тази разлика оказва смазващ натиск върху продажбите и свива драстично маржовете на печалба на конкурентите.

Процесите са особено видими във Великобритания, където липсват допълнителните митнически такси, наложени от Европейския съюз върху китайските електромобили. Резултатът е осезаем — делът на източните марки на британския пазар вече достига приблизително 15 процента, докато в страните от ЕС той се задържа около девет на сто именно заради защитните мита.

Според ръководството на корейския гигант обаче, тарифите са само временно решение, което не премахва фундаменталното предимство на конкуренцията. Китайските инженери съкращават драстично времето за развой, като същевременно предлагат високо ниво на оборудване на цени, до които европейските поточни линии трудно могат да се доближат.

В опит да затвори технологичната ножица, Hyundai също форсира развойните си програми, но отказва да прави компромиси със сигурността. Компанията взе решение да отложи внедряването на новия си пакет за подпомагане на водача от ниво Level 2++. Първоначално планираната за края на 2027 година система се отлага за 2029 година, като допълнителното време ще бъде използвано за интензивни изпитания при реални пътни условия. От марката подчертават, че дори след премиерата си, технологията Level 2++ няма да осигурява пълна автономия, а ще разчита на постоянната контролна роля и внимание от страна на шофьора.