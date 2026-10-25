Renault поема по нов път

Френският автомобилен производител Renault е готов да пренапише стилистичния си почерк, насочвайки се към по-хармонична и обединена визия за бъдещите си возила. След период на творчески експерименти, в който всеки отделен модел се стремеше да изпъкне със собствена уникална индивидуалност, марката се завръща към по-сдържана и последователна концепция. Изключение от това правило обаче ще направят култовите възродени икони като Renault 4, Renault 5 и Twingo, чийто емблематичен външен вид няма да бъде подчиняван на общи корпоративни стандарти.

Трансформацията в дизайнерския подход беше детайлно разяснена от Лоренс ван ден Акер, отговарящ за визуалната идентичност в Renault Group. Той припомни, че при предишното ръководство начело с Лука де Мео екипът е имал за задача да придаде максимална самобитност на всяка премиера. Днес обаче гамата е достигнала другата крайност, превръщайки се в разнородна палитра, което налага спешно търсене на златно сечение и баланс.

Зад новия курс стои главният изпълнителен директор Франсоа Прово, докато ключовата роля по оформянето на облика е поверена на Александър Малвал, който оглави дизайна на марката. Стратегията предвижда разделение на два фронта. За моделите с историческо значение водеща ще остане тяхната собствена същност. Купувачът на Twingo търси на първо място емоцията на конкретното име, а не автомобил, вписан в общия дизайнерски език на компанията. Поради тази причина R4, R5 и Twingo запазват пълната си свобода по отношение на пропорции, светлинни подписа и форми на каросерията.

Напълно различно е положението при масовата гама, където моделите ще бъдат значително по-тесно интегрирани. Това важи с особена сила за по-високите C и D сегменти, където френският бранд амбициозно се стреми да заздрави позиициите си. Докато в компактния клас компанията традиционно се чувства уверена, по-големите и скъпи автомобили изискват по-солидно присъствие и изчистени линии, които да запазят актуалността си във времето. За постигането на тази цел дизайнерите планират драстично редуциране на излишните декоративни елементи и повърхностни ефекти.

Ван ден Акер изрично подчертава, че търсената промяна е свързана с елегантна сдържаност, а не с ограничаване на творческата свобода. Прекрасен пример за тази еволюция е концепцията E-Space, която черпи вдъхновение от наследството на легендарния миниван Espace, но без да го копира сляпо, демонстриращи по-спокойни обеми. Същевременно новите електрически платформи разширяват хоризонтите пред инженерите, позволявайки постигането на по-дълги междуосия, скъсени надвеси и масивни колела. Резултатът са силуети, които успешно се позиционират в междинното пространство между класическите седани и традиционните кросоувъри.