Renault с огромна инвестиция в евтини електрически автомобили

Групата Renault планира да инвестира над 10 милиарда евро във Франция през следващите пет години, насочвайки средствата към разширяване на гамата от електрически превозни средства и разработване на по-достъпни модели за масовия потребител. Плановете бяха официално обявени от главния изпълнителен директор на компанията Франсоа Прово в интервю за френското радио France Inter.

Ръководството на френския производител надгражда постигнатите резултати от предходния петгодишен период, в който бяха вложени 13 милиарда евро за пълна модернизация на индустриалното присъствие и преориентиране към електрическата мобилност. Новият инвестиционен пакет обаче е обвързан с бъдещото развитие на социалния и политически контекст в страната, като основната цел остава трайното популяризиране на екологичния преход и най-вече предлагането на конкурентни и финансово достъпни автомобили.

Финансовата инжекция идва на фона на силни пазарни показатели. През септември делът на изцяло електрическите автомобили в общите продажби на нови превозни средства във Франция достигна рекордните 42 процента. Този скок се подкрепя и от външни фактори, включително покачващите се цени на горивата на международните пазари.

Паралелно с финансовите инвестиции, производствените амбиции на Renault бележат значителен възход. Очаква се местните заводи на компанията да приключат годината с приблизително 500 000 сглобени превозни средства, като прогнозите сочат увеличение на обемите с поне 25 процента в рамките на следващите дванадесет месеца.

В рамките на новата си инвестиционна стратегия и амбициозен план за електрификация, френският концерн Renault насочва сериозен ресурс към достъпните градски и масови модели. Основната цел на компанията е да преодолее ценовата бариера пред електромобилите, като поддържа изключително конкурентни цени за следващото си поколение масови возила.

Ярък пример за тази политика е изцяло електрическият Twingo E-Tech, чиято базова цена на европейския пазар е таргетирана под прага от 20 000 евро, за да се превърне в достъпно решение за широката аудитория. С подобни ценови ходове и фокус върху икономичната ефективност, марката цели да утвърди лидерската си позиция в сегмента на достъпните екологични превозни средства.