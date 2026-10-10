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Renault с огромна инвестиция в евтини електрически автомобили

Renault с огромна инвестиция в евтини електрически автомобили

10 Октомври, 2026 12:30 588 5

  • renault-
  • евтини електромобили-
  • стратегия-
  • инвестиция

Френският автомобилен гигант подготвя мащабна трансформация с фокус върху достъпните електрически модели, подкрепена от сериозен ръст на пазарния дял и производствените мощности

Renault с огромна инвестиция в евтини електрически автомобили - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Групата Renault планира да инвестира над 10 милиарда евро във Франция през следващите пет години, насочвайки средствата към разширяване на гамата от електрически превозни средства и разработване на по-достъпни модели за масовия потребител. Плановете бяха официално обявени от главния изпълнителен директор на компанията Франсоа Прово в интервю за френското радио France Inter.

Ръководството на френския производител надгражда постигнатите резултати от предходния петгодишен период, в който бяха вложени 13 милиарда евро за пълна модернизация на индустриалното присъствие и преориентиране към електрическата мобилност. Новият инвестиционен пакет обаче е обвързан с бъдещото развитие на социалния и политически контекст в страната, като основната цел остава трайното популяризиране на екологичния преход и най-вече предлагането на конкурентни и финансово достъпни автомобили.

Финансовата инжекция идва на фона на силни пазарни показатели. През септември делът на изцяло електрическите автомобили в общите продажби на нови превозни средства във Франция достигна рекордните 42 процента. Този скок се подкрепя и от външни фактори, включително покачващите се цени на горивата на международните пазари.

Паралелно с финансовите инвестиции, производствените амбиции на Renault бележат значителен възход. Очаква се местните заводи на компанията да приключат годината с приблизително 500 000 сглобени превозни средства, като прогнозите сочат увеличение на обемите с поне 25 процента в рамките на следващите дванадесет месеца.

В рамките на новата си инвестиционна стратегия и амбициозен план за електрификация, френският концерн Renault насочва сериозен ресурс към достъпните градски и масови модели. Основната цел на компанията е да преодолее ценовата бариера пред електромобилите, като поддържа изключително конкурентни цени за следващото си поколение масови возила.

Ярък пример за тази политика е изцяло електрическият Twingo E-Tech, чиято базова цена на европейския пазар е таргетирана под прага от 20 000 евро, за да се превърне в достъпно решение за широката аудитория. С подобни ценови ходове и фокус върху икономичната ефективност, марката цели да утвърди лидерската си позиция в сегмента на достъпните екологични превозни средства.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аоо!

    2 2 Отговор
    Че той, Реналта, има ли скъпи автомобили?

    12:32 10.10.2026

  • 2 Европейца

    5 3 Отговор
    20 000 евро за Туинго? и тва било "достъпен" хахахах подобен електрокар в китай е около 6 000 евро, но нали трябва да се пълнат гушите на една камара розови понита, затова 20К за богатия европеец

    Коментиран от #4

    12:35 10.10.2026

  • 3 Край

    1 1 Отговор
    Волво и рено са едниствените от европа които успяват да вземат завоя към елетрификация. Мерцедес вече усеща миризмата на фалита. В Перник в Дупница и Прищина ще го разберат последни.

    12:35 10.10.2026

  • 4 ИСТИНАТА

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Европейца":

    Колкото и да се пенявите, бъдещето е на електромобилите и фотоволтаиците!

    12:42 10.10.2026

  • 5 Край

    0 1 Отговор
    Електрическите коли имат живот 10-12 г. На никой не му трябват махагони кравешки кожи и копчета сфаровски в тях. Ел колите са консумативи за заможни хора. Караш 5 г. Продаваш на следващия да се мъчи още толко и после рециклиране. Трета и пета употреба няма да има. Бедните на трамвая с тротинетката и с железните обувки.

    13:11 10.10.2026