Новото Renault Megane сменя концепцията, преминавайки към задно предаване и автономен пробег до 1400 километра

Френският автомобилен производител Renault готви сериозни промени по своя емблематичен модел Megane, залагайки на радикална инженерна и дизайнерска промяна. Очаква се следващата генерация на автомобила да скъса с досегашните компромиси и да предложи пробег до 750 км в изцяло електрически режим, а при модификациите с бензинов генератор автономността ще достига впечатляващите 1400 км.

Към днешна дата актуалният Megane E-Tech не успя да оправдае напълно търговските прогнози на централата в Булон-Биянкур. Мнозина потенциални клиенти се оказаха резервирани заради сравнително скромната дължина от 4,2 метра, ограничения капацитет на батерията при базовите модификации и нестандартните пропорции на каросерията. Логично, инженерите в компанията са взели решение наследникът да порасне осезаемо, придобивайки по-просторен салон и силует, балансиращ умело на границата между класически хечбек и модерен кросоувър.

Основата за тази мащабна еволюция ще бъде чисто новата архитектура RG EV Medium 2.0, чийто дебют на пазара е планиран за 2028 година. Платформата е проектирана за автомобили с дължина между 4,3 и 4,8 метра и междуосие, достигащо 2,85 метра, като най-съществената новост при нея е преминаването към задвижване на задните колела. Според техническия директор на Renault Group Филип Брюне досегашната схема с предно предаване е налагала сериозни ограничения при прецизната настройка на окачването и динамичното поведение на пътя, което налага този смел инженерен завой.

В силово отношение базовите версии на новата архитектура ще разчитат на електромотор с мощност около 279 к.с. и максимален въртящ момент от 350 Нм, но в плановете фигурират и по-мощни модификации със задвижване на четирите колела посредством два агрегата. За да гарантира висока ефективност и конкурентна цена, Renault разработва литиево-желязо-фосфатни батерии с капацитет под 90 кВтч, които ще бъдат вграждани директно в носещата конструкция на купето чрез технологията cell-to-body. Въпреки сериозния енергиен резерв амбицията на конструкторите е общото тегло на автомобила да не надхвърля границата от два тона.

Целевият пробег на изцяло електрическите модификации върху платформата RG EV Medium 2.0 е фиксиран на 748 км според стандарта WLTP. Архитектурата обаче крие и още един коз в ръкава си – възможността за монтиране на компактен двигател с вътрешно горене, който ще функционира единствено като генератор за зареждане на батерията в движение. Именно тези хибридни варианти с удължен пробег ще позволяват изминаването на до 1400 км без необходимост от спиране на зарядна станция или бензиностанция.

Визуално бъдещият Megane също ще претърпи сериозна метаморфоза, възприемайки по-аеродинамични форми с къси надвеси, скосена линия на покрива и тесни, агресивни светлини в духа на новото Renault Clio. В интериора се очаква да бъдат пренесени смелите решения от концептуалния прототип E-Space, сред които изпъкват панорамният дисплей по цялата широчина на арматурното табло, допълнителният сензорен екран на централната конзола и усъвършенстваният гласов асистент. Макар Renault вече официално да потвърди, че платформата RG EV Medium 2.0 ще залегне в основата на следващите поколения на Scenic и Rafale, окончателната зелена светлина за внедряването на всички тези технологии в новия Megane все още предстои да бъде дадена.