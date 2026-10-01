Близо 40 бройки от най-луксозното Renault пристигат в България

През изминалата седмица ви разказахме за дебюта на най-луксозното Renault в историята на марката, а сега от българския клон на френския производител разкриха колко точно бройки са отредени за нашия пазар. Както вече разкрихме, производството ще бъде строго ограничено до 1500 екземпляра за цяла Европа, като за българския пазар са разпределени 38 броя на цена от 62 990 евро.

Базирана на най-високото ниво на оборудване Atelier Alpine, лимитираната версия залага на plug-in хибридната система E-Tech 4x4 с максимална системна мощност от 300 конски сили. Визуално моделът се отличава с ексклузивно сатенено покритие на екстериора в цвят „forest black“, по-тъмна предна радиаторна решетка, 21-цола алуминиеви джанти със сатенено покритие, гланцово черни акценти, черен спойлер и тъмни емблеми на спортното подразделение Atelier Alpine.

В интериора впечатление правят специалната тапицерия, съчетаваща черна алкантара и текстурирана тъкан с трицветни френски шевове и светеща емблема „A“ на седалките, както и индивидуален номериран плакет, указващ принадлежността към лимитираната серия. Стандартното оборудване включва високотехнологични решения като панорамния затъмняващ се стъклен покрив Solarbay, отопляемо предно стъкло, head-up дисплей и премиум аудиосистема Harman Kardon.

Официалната премиера на автомобила е насрочена за автомобилния салон в Париж в средата на октомври, докато първите доставки към клиентите у нас се очакват преди края на годината.