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Близо 40 бройки от най-луксозното Renault пристигат в България

Близо 40 бройки от най-луксозното Renault пристигат в България

1 Октомври, 2026 11:51 1 253 18

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Лимитираната серия е ограничена до 1500 екземпляра

Близо 40 бройки от най-луксозното Renault пристигат в България - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

През изминалата седмица ви разказахме за дебюта на най-луксозното Renault в историята на марката, а сега от българския клон на френския производител разкриха колко точно бройки са отредени за нашия пазар. Както вече разкрихме, производството ще бъде строго ограничено до 1500 екземпляра за цяла Европа, като за българския пазар са разпределени 38 броя на цена от 62 990 евро.

Базирана на най-високото ниво на оборудване Atelier Alpine, лимитираната версия залага на plug-in хибридната система E-Tech 4x4 с максимална системна мощност от 300 конски сили. Визуално моделът се отличава с ексклузивно сатенено покритие на екстериора в цвят „forest black“, по-тъмна предна радиаторна решетка, 21-цола алуминиеви джанти със сатенено покритие, гланцово черни акценти, черен спойлер и тъмни емблеми на спортното подразделение Atelier Alpine.

В интериора впечатление правят специалната тапицерия, съчетаваща черна алкантара и текстурирана тъкан с трицветни френски шевове и светеща емблема „A“ на седалките, както и индивидуален номериран плакет, указващ принадлежността към лимитираната серия. Стандартното оборудване включва високотехнологични решения като панорамния затъмняващ се стъклен покрив Solarbay, отопляемо предно стъкло, head-up дисплей и премиум аудиосистема Harman Kardon.

Официалната премиера на автомобила е насрочена за автомобилния салон в Париж в средата на октомври, докато първите доставки към клиентите у нас се очакват преди края на годината.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пффф

    10 8 Отговор
    трагедия, френска трагедия!

    Коментиран от #3

    11:55 01.10.2026

  • 2 Живанши

    14 4 Отговор
    За тия пари си взимам не лимитиран Лексус от магазина и не ми дреме за изчерпаемостта на френския варел.

    Коментиран от #7, #8, #9, #10, #11

    12:00 01.10.2026

  • 3 Фъссс

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пффф":

    Щом казваш, значи е така.

    12:01 01.10.2026

  • 4 Бугати

    3 1 Отговор
    Рено,Пежо и Ситроен са запазена френска марка.Чоже да се разчита.

    12:01 01.10.2026

  • 5 долу ес

    7 2 Отговор
    парите са наполовина реалните. Всички европейски автопроизводители ще изчезнат, няма евтини ресурси, няма и цена....

    12:04 01.10.2026

  • 6 Дачия Бустер

    10 4 Отговор
    Е колко луксозно може да бъде реното?

    12:04 01.10.2026

  • 7 Иванчо I-ви

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Живанши":

    Имам Rafale E-TECH/HYBRID/200HP/4control за ежедневка и Toyota Hilux за работа. Реното определено надминава мойте очквания. Мислих си точно за нов Лексус, обаче в Карком варна са полудели с цени за обслужване, отказах се и взех Френската бангийка !!! Вече се замислям дали да не махам Hilux-а.

    Коментиран от #16, #18

    12:10 01.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Въпрос

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Живанши":

    Кога ?

    Коментиран от #17

    12:14 01.10.2026

  • 11 Румен Истината

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Живанши":

    Спокооойно мъжки, никога няма да имаш толкова пари.

    12:15 01.10.2026

  • 12 Болярин

    2 4 Отговор
    За същите пари около 60-62 000€ без ДДС може да вземеш от Германия, най-наблъскания Lexus 450H LUXURY, а сравненията с тези на Renault са не съвместими. Качиш ли се в този LEXUS, разбираш веднага колко си пропуснал с предишните си решения.

    Коментиран от #13, #14, #15

    12:41 01.10.2026

  • 13 Карбин Мартофски

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Болярин":

    Е, не всеки има възможност да плаща по 600евро за обслужване в сервизите на Тойота...

    13:00 01.10.2026

  • 14 Нито Лексъс ще си купиш

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Болярин":

    Нито Renault Rafale Hypnotic. Мечтите са безплатни.

    13:10 01.10.2026

  • 15 САПНА

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Болярин":

    Наблъскан ама 5 годишен...Не мерси !!!

    13:11 01.10.2026

  • 16 Живанши

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иванчо I-ви":

    Е то Hilux е работна платформа дето ще ти докара до пенсия. Lexusa ще стигне и до пра внуците, само, че в пълноценен лукс. Мисълта ми е, че за френска еднодневка, лексус пари са пари на вятъра. Французите са сладки 1 година, после овехтяват рязко. Даже е обидно да се споменава Лексус и Ренде в едно изречение.

    13:21 01.10.2026

  • 17 Живанши

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Въпрос":

    Не съм сигурен, може би след 3-4 години. Сега си стягам портфейла повече, после ще се глезя живот и здраве.

    13:22 01.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.