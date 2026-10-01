Близо 40 бройки от най-луксозното Renault пристигат в България

През изминалата седмица ви разказахме за дебюта на най-луксозното Renault в историята на марката, а сега от българския клон на френския производител разкриха колко точно бройки са отредени за нашия пазар. Както вече разкрихме, производството ще бъде строго ограничено до 1500 екземпляра за цяла Европа, като за българския пазар са разпределени 38 броя на цена от 62 990 евро.
Базирана на най-високото ниво на оборудване Atelier Alpine, лимитираната версия залага на plug-in хибридната система E-Tech 4x4 с максимална системна мощност от 300 конски сили. Визуално моделът се отличава с ексклузивно сатенено покритие на екстериора в цвят „forest black“, по-тъмна предна радиаторна решетка, 21-цола алуминиеви джанти със сатенено покритие, гланцово черни акценти, черен спойлер и тъмни емблеми на спортното подразделение Atelier Alpine.
В интериора впечатление правят специалната тапицерия, съчетаваща черна алкантара и текстурирана тъкан с трицветни френски шевове и светеща емблема „A“ на седалките, както и индивидуален номериран плакет, указващ принадлежността към лимитираната серия. Стандартното оборудване включва високотехнологични решения като панорамния затъмняващ се стъклен покрив Solarbay, отопляемо предно стъкло, head-up дисплей и премиум аудиосистема Harman Kardon.
Официалната премиера на автомобила е насрочена за автомобилния салон в Париж в средата на октомври, докато първите доставки към клиентите у нас се очакват преди края на годината.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пффф
Коментиран от #3
11:55 01.10.2026
2 Живанши
Коментиран от #7, #8, #9, #10, #11
12:00 01.10.2026
3 Фъссс
До коментар #1 от "Пффф":Щом казваш, значи е така.
12:01 01.10.2026
4 Бугати
12:01 01.10.2026
5 долу ес
12:04 01.10.2026
6 Дачия Бустер
12:04 01.10.2026
7 Иванчо I-ви
До коментар #2 от "Живанши":Имам Rafale E-TECH/HYBRID/200HP/4control за ежедневка и Toyota Hilux за работа. Реното определено надминава мойте очквания. Мислих си точно за нов Лексус, обаче в Карком варна са полудели с цени за обслужване, отказах се и взех Френската бангийка !!! Вече се замислям дали да не махам Hilux-а.
Коментиран от #16, #18
12:10 01.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Въпрос
До коментар #2 от "Живанши":Кога ?
Коментиран от #17
12:14 01.10.2026
11 Румен Истината
До коментар #2 от "Живанши":Спокооойно мъжки, никога няма да имаш толкова пари.
12:15 01.10.2026
12 Болярин
Коментиран от #13, #14, #15
12:41 01.10.2026
13 Карбин Мартофски
До коментар #12 от "Болярин":Е, не всеки има възможност да плаща по 600евро за обслужване в сервизите на Тойота...
13:00 01.10.2026
14 Нито Лексъс ще си купиш
До коментар #12 от "Болярин":Нито Renault Rafale Hypnotic. Мечтите са безплатни.
13:10 01.10.2026
15 САПНА
До коментар #12 от "Болярин":Наблъскан ама 5 годишен...Не мерси !!!
13:11 01.10.2026
16 Живанши
До коментар #7 от "Иванчо I-ви":Е то Hilux е работна платформа дето ще ти докара до пенсия. Lexusa ще стигне и до пра внуците, само, че в пълноценен лукс. Мисълта ми е, че за френска еднодневка, лексус пари са пари на вятъра. Французите са сладки 1 година, после овехтяват рязко. Даже е обидно да се споменава Лексус и Ренде в едно изречение.
13:21 01.10.2026
17 Живанши
До коментар #10 от "Въпрос":Не съм сигурен, може би след 3-4 години. Сега си стягам портфейла повече, после ще се глезя живот и здраве.
13:22 01.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.