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Първа среща с „лудото“ Renault 5 Turbo 3E, една бройка от което пристига и в България

Първа среща с „лудото“ Renault 5 Turbo 3E, една бройка от което пристига и в България

12 Октомври, 2026 12:00 2 135 10

  • renault 5 turbo 3e-
  • електромобили-
  • автосалон париж-
  • renault

От модела ще бъдат направени само 1980 броя

Първа среща с „лудото“ Renault 5 Turbo 3E, една бройка от което пристига и в България - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Широки калници, двуместен салон и силует, който няма почти нищо общо със стандартното Renault 5. Така изглежда серийният Renault 5 Turbo 3E, показан пред публиката на автомобилното изложение в Париж, където наш екип ви запознава отблизо с електрическо продължение на легендарните Renault 5 Turbo и Turbo 2 от 80-те години.

Задвижването на модерната версия използва два електромотора, интегрирани в задните колела, които развиват системна мощност от 555 к.с., а Renault описва автомобила като машина, създадена за рали, дрифт и писта, но адаптирана за движение по обществените пътища.Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема по-малко от 3,5 секунди, а максималната скорост е 270 км/ч. Благодарение на независимо управляваните задни мотори автомобилът може да разпределя тягата между колелата и да подпомага контролираните плъзгания.

Първа среща с „лудото“ Renault 5 Turbo 3E, една бройка от което пристига и в България

Електрическата система работи с 800-волтова архитектура и 70-киловатчасова батерия. При използване на подходяща бързозарядна станция зареждането от 15 до 80 процента може да отнеме около 15 минути. Декларираният пробег е над 400 километра по WLTP, като окончателните показатели подлежат на хомологация.
Renault 5 Turbo 3E е дълъг 4,08 метра, но широчината му достига 2,03 метра. Височината е 1,38 метра, а масата е около 1450 килограма. Пропорциите са близки до тези на малък градски автомобил по дължина, но широчината и раздутите арки го поставят визуално много по-близо до спортните модели.

Производството ще бъде ограничено до 1980 екземпляра – препратка към годината, в която дебютира оригиналното Renault 5 Turbo. Всеки автомобил ще бъде номериран, а клиентите ще могат да избират между различни цветови схеми и широк набор от решения за персонализация.

Ориентировъчната начална цена е 160 000 евро преди опциите и индивидуалното изпълнение. Първите доставки са планирани за 2027 година, а една от лимитираните бройки ще пристигне в страната ни, след като от компанията потвърдиха, че индивидуален клиент е заявил интерес към модела.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 МП4

    2 2 Отговор
    Рено винаги са правили автомобили , но Ганьо знае само БнВеЕ и аЛдии , а най- гУОмия Ганя МЕрРСсеДеСъЪ

    Коментиран от #5, #6, #7, #8

    12:17 12.10.2026

  • 3 Знайко

    2 2 Отговор
    Французите от Рено си нямат и на идея, че за значително по-малко от 160 000 евро, ще отида да си купя Ауди А6 комби, с 3 литра V6 мощно над 350-400 коня. Или пък може да си купя някой Мерседес, или BMW с 6 цилиндров редови двигател 400 коня. А може пък Порше да си купа, или някой по-бавен, но по-луксозен Лексус. А като се събудя и престата да сънувам, на път за работа ще се кача на моята бричка: 20 годишен ФИАТ купен за 2000 евро. И докато чакам на някой червен светофар, ще си мечтая за някоя нова китайска бричка за 20-30 хиляди евро, като тази пред мен чакаща зелено на същия светофар.

    12:22 12.10.2026

  • 4 Край

    2 0 Отговор
    160 Хил евро е абсурдна цена. Около 60 ще е по скоро.

    12:29 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Петъп Волгин

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "МП4":

    Аз не си мечтая за БнВеЕ и аЛдии, мечтая си заедно с Коцето, НСО да ни вози в най-новата китайска Волга. И още 200 000 - 300 000 наши инфантилни избиратели си мечтаят за китайски Волги.

    12:41 12.10.2026

  • 8 Например

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "МП4":

    Renault Twizy 😃 Още се чудя кола ли е или количка за покупки в супермаркет.

    12:45 12.10.2026

  • 9 Антиелектрика

    1 0 Отговор
    Красива реплика на легендарното Рено 5 Алпин Турбо, което в миналото печелеше титли в рали шампионатите. И отново проблема е електрическото задвижване. При обявените параметри, мощност, ускорение и т.н. тази 70 кВч батерия ще изкара 150-60 км при агресивно каране. И после, както казва нашенеца, "ко прайм ся".

    12:51 12.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.