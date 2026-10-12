Първа среща с „лудото“ Renault 5 Turbo 3E, една бройка от което пристига и в България

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Широки калници, двуместен салон и силует, който няма почти нищо общо със стандартното Renault 5. Така изглежда серийният Renault 5 Turbo 3E, показан пред публиката на автомобилното изложение в Париж, където наш екип ви запознава отблизо с електрическо продължение на легендарните Renault 5 Turbo и Turbo 2 от 80-те години.

Задвижването на модерната версия използва два електромотора, интегрирани в задните колела, които развиват системна мощност от 555 к.с., а Renault описва автомобила като машина, създадена за рали, дрифт и писта, но адаптирана за движение по обществените пътища.Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема по-малко от 3,5 секунди, а максималната скорост е 270 км/ч. Благодарение на независимо управляваните задни мотори автомобилът може да разпределя тягата между колелата и да подпомага контролираните плъзгания.

Електрическата система работи с 800-волтова архитектура и 70-киловатчасова батерия. При използване на подходяща бързозарядна станция зареждането от 15 до 80 процента може да отнеме около 15 минути. Декларираният пробег е над 400 километра по WLTP, като окончателните показатели подлежат на хомологация.

Renault 5 Turbo 3E е дълъг 4,08 метра, но широчината му достига 2,03 метра. Височината е 1,38 метра, а масата е около 1450 килограма. Пропорциите са близки до тези на малък градски автомобил по дължина, но широчината и раздутите арки го поставят визуално много по-близо до спортните модели.

Производството ще бъде ограничено до 1980 екземпляра – препратка към годината, в която дебютира оригиналното Renault 5 Turbo. Всеки автомобил ще бъде номериран, а клиентите ще могат да избират между различни цветови схеми и широк набор от решения за персонализация.

Ориентировъчната начална цена е 160 000 евро преди опциите и индивидуалното изпълнение. Първите доставки са планирани за 2027 година, а една от лимитираните бройки ще пристигне в страната ни, след като от компанията потвърдиха, че индивидуален клиент е заявил интерес към модела.