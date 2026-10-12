Renault хвърли ръкавица на конвенционалните семейни автомобили

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Франсоа Прово - изпълнителен директор на Renault Group Автомобилната индустрия непрекъснато търси нови пътища за еволюция, а най-новото творение на френския гигант Renault категорично заявява амбицията да промени правилата в сегмента на големите семейни превозни средства. Официално показан на изложението в Париж, новият E-Space Concept възражда легендарната философия на така наречените автомобили за живота, като пренася класическите ценности на оригиналния MPV модел от 1984 година в една напълно съвременна, електрическа епоха. Вместо да следва масовата вълна от високопроходими машини, френският концепт залага на изчистени обеми, максимално оползотворяване на пространството и технологичен минимализъм. Колата бе показана лично от Франсоа Прово - изпълнителен директор на Renault Group

В основата на проекта стои нестандартен подход, при който дизайнерите и инженерите първо са проектирали жизненото пространство отвътре навън, поставяйки човека и неговия комфорт в абсолютно задния епицентър на вниманието. Едва след оформянето на вътрешния обем купето е било облечено в каросерия с впечатляващи габарити от 4,70 метра дължина, 2,02 метра ширина и височина от 1,67 метра. Пропорциите и късите надвеси пряко реферират към историческия прародител и неговия емблематичен аеродинамичен силует, докато разположението на масивните 23-цолови колела в крайните точки на платформата осигурява стабилна стойка и изключително присъствие на пътя.

Един от най-впечатляващите елементи на екстериорния дизайн е изцяло стъклената кабина, вдъхновена стила Баухаус и архитектурните шедьоври на модернизма. Страничните стъкла и панорамният покрив се сливат с металните панели по начин, който създава усещане за плаваща структура, подсилена от липсата на видими граници между стъклото и носещата конструкция. За оптимизиране на аеродинамиката при високи скорости автомобилът разполага с подвижен преден сплитер, който се спуска към асфалта, както и с усъвършенствани активни елементи по цялата си дължина.

Достъпът до вътрешността се осъществява чрез двойни врати с обратно отваряне без централна колона, разкриващи светъл и изключително модулен салон с шест индивидуални седалки. Архитектурата на интериора черпи вдъхновение от съвременния мебелен дизайн, като креслата с лакирани корпуси сякаш се носят над напълно равния под. Вторите и третите редове седалки предлагат уникални възможности за трансформация, включително завъртане на 180 градуса за образуване на конферентна зона тип купе на високоскоростен влак, оборудвана със сгъваеми масички и плъзгащи се мултифункционални конзоли.

Дигиталното управление в купето е поверено на мащабен извит дисплей с името OpenR Panorama, който се простира по цялата ширина на арматурното табло с размери 1130 на 110 милиметра. Въпреки внушителните си размери, екранът умишлено не е сензорен, за да се гарантира максимална ергономия и безопасност по време на движение, като цялата му функционалност се управлява чрез допълнителни гъвкави панели около кормилната колона. Самият волан използва модерна технология по линията steer-by-wire без механична връзка с колелата, осигурявайки съвършена прецизност при маневриране.

Инженерният екип е обърнал специално внимание на материалите, залагайки масово на възобновяеми биоресурси и устойчиви алтернативи на традиционната кожа и дърво. Декоративните акценти използват прецизно нанесена оцветена слама, подовите настилки са изпълнени от стопроцентова вълна с дълъг косъм, а боите и текстилните елементи съдържат високи дялове растителни смоли и органичен памук. Този подход подчертава стремежа на марката към екологична отговорност без каквито и да било компромиси с усещането за лукс и висок стил.

Цветовата палитра на концепта залага на наситени червени нюанси, които преливат от алено до пурпурно, допълнени от фини метални детайли с изящна изработка, напомняща на висша ювелирна продукция. Външната долна част на каросерията е визуално олекотена чрез специална черна платформа, криеща батерийния блок и аеродинамични тунели, заимствани директно от света на моторните спортове.

Въпреки че към момента E-Space Concept има статут на визионерска разработка, технологичните решения в него задават ясната посока за бъдещите серийни модели на Renault от високия клас. Иновативният панорамен екран например ще бъде интегриран в идните поколения на серийните модели Rafale и Scenic, докато цялостната концепция за пространство доказва, че електрическата мобилност може да предложи напълно нови измерения на комфорта и функционалността за цялото семейство.