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Renault хвърли ръкавица на конвенционалните семейни автомобили

Renault хвърли ръкавица на конвенционалните семейни автомобили

12 Октомври, 2026 09:30 4 355 18

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  • e-space concept-
  • автосалон-
  • париж

E-Space Concept съчетава архитектурно вдъхновение, изцяло електрическо задвижване и иновативни решения в интериорното пространство

Renault хвърли ръкавица на конвенционалните семейни автомобили - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Автомобилната индустрия непрекъснато търси нови пътища за еволюция, а най-новото творение на френския гигант Renault категорично заявява амбицията да промени правилата в сегмента на големите семейни превозни средства. Официално показан на изложението в Париж, новият E-Space Concept възражда легендарната философия на така наречените автомобили за живота, като пренася класическите ценности на оригиналния MPV модел от 1984 година в една напълно съвременна, електрическа епоха. Вместо да следва масовата вълна от високопроходими машини, френският концепт залага на изчистени обеми, максимално оползотворяване на пространството и технологичен минимализъм. Колата бе показана лично от Франсоа Прово - изпълнителен директор на Renault GroupRenault хвърли ръкавица на конвенционалните семейни автомобили
Франсоа Прово - изпълнителен директор на Renault Group

В основата на проекта стои нестандартен подход, при който дизайнерите и инженерите първо са проектирали жизненото пространство отвътре навън, поставяйки човека и неговия комфорт в абсолютно задния епицентър на вниманието. Едва след оформянето на вътрешния обем купето е било облечено в каросерия с впечатляващи габарити от 4,70 метра дължина, 2,02 метра ширина и височина от 1,67 метра. Пропорциите и късите надвеси пряко реферират към историческия прародител и неговия емблематичен аеродинамичен силует, докато разположението на масивните 23-цолови колела в крайните точки на платформата осигурява стабилна стойка и изключително присъствие на пътя.

Renault хвърли ръкавица на конвенционалните семейни автомобили

Един от най-впечатляващите елементи на екстериорния дизайн е изцяло стъклената кабина, вдъхновена стила Баухаус и архитектурните шедьоври на модернизма. Страничните стъкла и панорамният покрив се сливат с металните панели по начин, който създава усещане за плаваща структура, подсилена от липсата на видими граници между стъклото и носещата конструкция. За оптимизиране на аеродинамиката при високи скорости автомобилът разполага с подвижен преден сплитер, който се спуска към асфалта, както и с усъвършенствани активни елементи по цялата си дължина.

Renault хвърли ръкавица на конвенционалните семейни автомобили

Достъпът до вътрешността се осъществява чрез двойни врати с обратно отваряне без централна колона, разкриващи светъл и изключително модулен салон с шест индивидуални седалки. Архитектурата на интериора черпи вдъхновение от съвременния мебелен дизайн, като креслата с лакирани корпуси сякаш се носят над напълно равния под. Вторите и третите редове седалки предлагат уникални възможности за трансформация, включително завъртане на 180 градуса за образуване на конферентна зона тип купе на високоскоростен влак, оборудвана със сгъваеми масички и плъзгащи се мултифункционални конзоли.

Renault хвърли ръкавица на конвенционалните семейни автомобили

Дигиталното управление в купето е поверено на мащабен извит дисплей с името OpenR Panorama, който се простира по цялата ширина на арматурното табло с размери 1130 на 110 милиметра. Въпреки внушителните си размери, екранът умишлено не е сензорен, за да се гарантира максимална ергономия и безопасност по време на движение, като цялата му функционалност се управлява чрез допълнителни гъвкави панели около кормилната колона. Самият волан използва модерна технология по линията steer-by-wire без механична връзка с колелата, осигурявайки съвършена прецизност при маневриране.

Renault хвърли ръкавица на конвенционалните семейни автомобили

Инженерният екип е обърнал специално внимание на материалите, залагайки масово на възобновяеми биоресурси и устойчиви алтернативи на традиционната кожа и дърво. Декоративните акценти използват прецизно нанесена оцветена слама, подовите настилки са изпълнени от стопроцентова вълна с дълъг косъм, а боите и текстилните елементи съдържат високи дялове растителни смоли и органичен памук. Този подход подчертава стремежа на марката към екологична отговорност без каквито и да било компромиси с усещането за лукс и висок стил.

Renault хвърли ръкавица на конвенционалните семейни автомобили

Цветовата палитра на концепта залага на наситени червени нюанси, които преливат от алено до пурпурно, допълнени от фини метални детайли с изящна изработка, напомняща на висша ювелирна продукция. Външната долна част на каросерията е визуално олекотена чрез специална черна платформа, криеща батерийния блок и аеродинамични тунели, заимствани директно от света на моторните спортове.

Въпреки че към момента E-Space Concept има статут на визионерска разработка, технологичните решения в него задават ясната посока за бъдещите серийни модели на Renault от високия клас. Иновативният панорамен екран например ще бъде интегриран в идните поколения на серийните модели Rafale и Scenic, докато цялостната концепция за пространство доказва, че електрическата мобилност може да предложи напълно нови измерения на комфорта и функционалността за цялото семейство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    17 6 Отговор
    Лелеее........ толкова грозен отвътре автомобил, никога не съм виждал!!!
    И са се стиснали да сложат цял волан...!?

    Коментиран от #5, #10, #17

    09:33 12.10.2026

  • 2 Да да

    15 0 Отговор
    Имаха един ван и това е Еспейс 2.

    09:34 12.10.2026

  • 3 Ба бааааа

    5 1 Отговор
    То убаво ама ако угасне тока

    09:39 12.10.2026

  • 4 Мухахаха

    6 5 Отговор
    Дачията е по хубава

    09:40 12.10.2026

  • 5 Иван

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Това е концепт, бе. Изключителен е, серийната версия ще е още по топ.

    09:52 12.10.2026

  • 6 Победа Волга

    6 0 Отговор
    Трябва да е "кожен" автомобилът. Сега е като екзоскелет. Трябва да има твърда пластмаса и алуминии - като малки плочки, тип хармоника, нещо такова, изграждащи купето. Но външно да изглежда монолитно чрез кожа от мрежа и силикон. Да се сгъват стъклата и вратите в централна колона, както и покривът. И седалките да изменят формата си. Никакви екрани, само глас, и ИИ. Може вграден проектор, и да има крака под колата - дискретни тънки здрави за безкрайна проходимост и плаване.

    10:07 12.10.2026

  • 7 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 3 Отговор
    Като се пробвате да купирате китайците няма да свършите добре.

    10:10 12.10.2026

  • 8 Ауто Билд

    5 5 Отговор
    Разглеждаш реното ,после сядаш в Донг фенг Яхтата и на секундата ти става ясно , че рено още е миналия век .

    10:12 12.10.2026

  • 9 Марто

    4 2 Отговор
    Супер семейна кола

    10:14 12.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бръм

    9 0 Отговор
    23 инчови джанти, тия се побъркаха. Що бе минат на тракторни направо, ще го повдигнат, като никоя друга.

    10:25 12.10.2026

  • 12 .....

    4 1 Отговор
    Пошла китайска имитация.

    10:38 12.10.2026

  • 13 Българин

    0 1 Отговор
    Невероятна грозотия! Прилича на излязло от фантастичен филм от 80-те!

    10:40 12.10.2026

  • 14 долу ес

    4 2 Отговор
    много скоро великите европейски автопроизводители ще хвърлят белите кърпи, както го налравиха с цялата бяла и черна техника и всички ел. устройства, дрехи, обувки скоро и храни!!!!! това е резултата на

    10:47 12.10.2026

  • 15 незнайко

    0 0 Отговор
    Направете една статистика колко автомобила се движат с 4 или 6 пътника ! В града изключително рядко виждам коли с повече от 1 или двама пътника ! Защо не пуснат луксозна кола за семейство с 2 деца ? Има такива но са само за градско ! Пак се питам кога тази шест месна кола ще се движи пълна ???

    11:10 12.10.2026

  • 16 Диктор

    1 0 Отговор
    Скоро след като Фолксваген Туран приключил производство преди няколко месеца и е бил обявен край на европейските минивани заради възхода на SUV, Рено не решила да произвежда Еспас по типа на най-скучните SUV модели и се завърна обратно към миниваните. Старото вече се завръща.

    11:10 12.10.2026

  • 17 Всичко

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Всичко е субективно.
    Според мен е невероятен!
    Дано скоро да видим и серийния вариант!

    11:15 12.10.2026

  • 18 Фитипалди

    0 0 Отговор
    Който не се е возил в Еспейс, нищо не знае за тази гама автомобили.

    11:18 12.10.2026