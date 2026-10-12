Renault хвърли ръкавица на конвенционалните семейни автомобили

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.
В основата на проекта стои нестандартен подход, при който дизайнерите и инженерите първо са проектирали жизненото пространство отвътре навън, поставяйки човека и неговия комфорт в абсолютно задния епицентър на вниманието. Едва след оформянето на вътрешния обем купето е било облечено в каросерия с впечатляващи габарити от 4,70 метра дължина, 2,02 метра ширина и височина от 1,67 метра. Пропорциите и късите надвеси пряко реферират към историческия прародител и неговия емблематичен аеродинамичен силует, докато разположението на масивните 23-цолови колела в крайните точки на платформата осигурява стабилна стойка и изключително присъствие на пътя.
Един от най-впечатляващите елементи на екстериорния дизайн е изцяло стъклената кабина, вдъхновена стила Баухаус и архитектурните шедьоври на модернизма. Страничните стъкла и панорамният покрив се сливат с металните панели по начин, който създава усещане за плаваща структура, подсилена от липсата на видими граници между стъклото и носещата конструкция. За оптимизиране на аеродинамиката при високи скорости автомобилът разполага с подвижен преден сплитер, който се спуска към асфалта, както и с усъвършенствани активни елементи по цялата си дължина.
Достъпът до вътрешността се осъществява чрез двойни врати с обратно отваряне без централна колона, разкриващи светъл и изключително модулен салон с шест индивидуални седалки. Архитектурата на интериора черпи вдъхновение от съвременния мебелен дизайн, като креслата с лакирани корпуси сякаш се носят над напълно равния под. Вторите и третите редове седалки предлагат уникални възможности за трансформация, включително завъртане на 180 градуса за образуване на конферентна зона тип купе на високоскоростен влак, оборудвана със сгъваеми масички и плъзгащи се мултифункционални конзоли.
Дигиталното управление в купето е поверено на мащабен извит дисплей с името OpenR Panorama, който се простира по цялата ширина на арматурното табло с размери 1130 на 110 милиметра. Въпреки внушителните си размери, екранът умишлено не е сензорен, за да се гарантира максимална ергономия и безопасност по време на движение, като цялата му функционалност се управлява чрез допълнителни гъвкави панели около кормилната колона. Самият волан използва модерна технология по линията steer-by-wire без механична връзка с колелата, осигурявайки съвършена прецизност при маневриране.
Инженерният екип е обърнал специално внимание на материалите, залагайки масово на възобновяеми биоресурси и устойчиви алтернативи на традиционната кожа и дърво. Декоративните акценти използват прецизно нанесена оцветена слама, подовите настилки са изпълнени от стопроцентова вълна с дълъг косъм, а боите и текстилните елементи съдържат високи дялове растителни смоли и органичен памук. Този подход подчертава стремежа на марката към екологична отговорност без каквито и да било компромиси с усещането за лукс и висок стил.
Цветовата палитра на концепта залага на наситени червени нюанси, които преливат от алено до пурпурно, допълнени от фини метални детайли с изящна изработка, напомняща на висша ювелирна продукция. Външната долна част на каросерията е визуално олекотена чрез специална черна платформа, криеща батерийния блок и аеродинамични тунели, заимствани директно от света на моторните спортове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
И са се стиснали да сложат цял волан...!?
Коментиран от #5, #10, #17
09:33 12.10.2026
2 Да да
09:34 12.10.2026
3 Ба бааааа
09:39 12.10.2026
4 Мухахаха
09:40 12.10.2026
5 Иван
До коментар #1 от "Пич":Това е концепт, бе. Изключителен е, серийната версия ще е още по топ.
09:52 12.10.2026
6 Победа Волга
10:07 12.10.2026
7 ГОЛЕМ СМЕХ
10:10 12.10.2026
8 Ауто Билд
10:12 12.10.2026
9 Марто
10:14 12.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бръм
10:25 12.10.2026
12 .....
10:38 12.10.2026
13 Българин
10:40 12.10.2026
14 долу ес
10:47 12.10.2026
15 незнайко
11:10 12.10.2026
16 Диктор
11:10 12.10.2026
17 Всичко
До коментар #1 от "Пич":Всичко е субективно.
Според мен е невероятен!
Дано скоро да видим и серийния вариант!
11:15 12.10.2026
18 Фитипалди
11:18 12.10.2026