Renault пуска коли с първия в света пълен хибрид на пропан-бутан

Мащабният проект е дело на специалистите от подразделението Renault Korea, като пазарният дебют на първия сериен автомобил с тази технология е планиран за 2027 година. Стратегическата цел на иновацията се крие в безкомпромисното сливане на ниските експлоатационни разходи за гориво с високата производителност на хибридните архитектури.

Технологичното сърце на новата система залага на директно впръскване на пропан-бутан под високо налягане в течна фаза, известно като LPDi. За разлика от класическите газови уредби, този подход гарантира изключително прецизно дозиране и контрол на горивния процес, което драстично повишава термичната ефективност.

Инженерите успешно интегрират иновативния газов мотор с утвърдената хибридна схема E-Tech. Тя разчита на два електромотора и сложна последователно-паралелна архитектура, позволяваща на колата да се придвижва както изцяло на ток, така и чрез съвместната работа на двата източника на енергия.

Самият проект се развива в тесно сътрудничество с Корейската асоциация за пропан-бутан, като партньорството стартира още през май 2024 година с подписването на ключово споразумение за съвместни разработки и продължи през есента на 2025 година с подготовката за серийно производство.

Проведените до момента лабораторни и пътни изпитания на експерименталните прототипи демонстрират впечатляващо редуциране на разхода спрямо стандартните автомобили на газ, покривайки едновременно строгите екологични норми от стандарта SULEV30.

Въпреки разкритите технологични детайли, от ръководството на концерна все още запазват мълчание относно точните динамични показатели, изходната мощност на системата и капацитета на тяговата батерия.

Исторически погледнато, стъпката на корейското подразделение е логично продължение на дългогодишния опит с алтернативни горива, стартирал през 2014 година със седана SM5 LPLi и надграден през 2019 година с популярния кросоувър QM6 LPe.

Към настоящия момент от марката все още не назовават конкретния сериен модел, който ще получи пионерския агрегат, макар че анализаторите спрягат новия кросоувър Grand Koleos за най-вероятния кандидат.

Официалният пазарен старт на уникалния хибрид е предвиден за 2027 година, докато евентуалният износ към европейския и други глобални пазари остава под въпрос до завършване на окончателните производствени графици.