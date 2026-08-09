Доналд Тръмп отново взе на прицел електромобилите, като определи притежателите им, като "болни"

Темата за електрическата мобилност в САЩ за пореден път се превърна в арена за политически искри и пиперлив хумор. По време на свое публично изказване в Лас Вегас, Невада, американският президент Доналд Тръмп подложи на директна атака и подигравка собствениците на превозни средства на ток, като определи паниката около потенциалното изтощаване на батерията като „болест“, а самите шофьори нарече „луди“.

Пред публиката Тръмп театрално пресъздаде хипотетична ситуация, в която водач на електромобил изпада в паника, въпреки че разполага с цели 75 процента остатъчен заряд. Той допълни карикатурния си разказ със сценарии за изгубени шофьори по селски пътища, принудени да изминават над сто километра в търсене на следващата зарядна колонка. С това политикът визираше така наречената „тревожност от пробега“ (range anxiety) – психологическия страх сред водачите, че батерията няма да издържи до крайната дестинация или че инфраструктурата по маршрута ще се окаже компрометирана.

В рамките на същата реч бе засегната и темата за регулаторната рамка в индустрията. Тръмп отново изтъкна отмяната на така наречения от него „задължителен мандат за електрически автомобили“, визирайки строгите екологични стандарти за емисиите и държавните субсидии за зелена енергия от предишното управление.

Той шеговито допълни, че подобни действия не срещат пълно одобрение от страна на Илон Мъск, но бързо подчерта добритe си отношения с шефа на Tesla. Въпреки че в американското законодателство никога не е съществувала пряка законова обвързаност за задължителна покупка на коли на ток, политическият дебат около бъдещето на конвенционалните двигатели с вътрешно горене продължава да бъде изключително горещ.