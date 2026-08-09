Доналд Тръмп отново взе на прицел електромобилите, като определи притежателите им, като "болни"

Темата за електрическата мобилност в САЩ за пореден път се превърна в арена за политически искри и пиперлив хумор. По време на свое публично изказване в Лас Вегас, Невада, американският президент Доналд Тръмп подложи на директна атака и подигравка собствениците на превозни средства на ток, като определи паниката около потенциалното изтощаване на батерията като „болест“, а самите шофьори нарече „луди“.
Пред публиката Тръмп театрално пресъздаде хипотетична ситуация, в която водач на електромобил изпада в паника, въпреки че разполага с цели 75 процента остатъчен заряд. Той допълни карикатурния си разказ със сценарии за изгубени шофьори по селски пътища, принудени да изминават над сто километра в търсене на следващата зарядна колонка. С това политикът визираше така наречената „тревожност от пробега“ (range anxiety) – психологическия страх сред водачите, че батерията няма да издържи до крайната дестинация или че инфраструктурата по маршрута ще се окаже компрометирана.
В рамките на същата реч бе засегната и темата за регулаторната рамка в индустрията. Тръмп отново изтъкна отмяната на така наречения от него „задължителен мандат за електрически автомобили“, визирайки строгите екологични стандарти за емисиите и държавните субсидии за зелена енергия от предишното управление.
Той шеговито допълни, че подобни действия не срещат пълно одобрение от страна на Илон Мъск, но бързо подчерта добритe си отношения с шефа на Tesla. Въпреки че в американското законодателство никога не е съществувала пряка законова обвързаност за задължителна покупка на коли на ток, политическият дебат около бъдещето на конвенционалните двигатели с вътрешно горене продължава да бъде изключително горещ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слънчасалия
Коментиран от #3, #5, #6
13:39 09.08.2026
2 Палячо
Коментиран от #7
13:43 09.08.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Слънчасалия":ИЛюзОН с гордост показа ПЪРВИЯ си камион на ток слязъл от конвейера🤔❗
КИтай без много шум продадоха ДВЕСТА ХИЛЯДИ камиона на ток 🤔❗
"Статистически доказано"😀😀😀
13:45 09.08.2026
4 иван костов
Коментиран от #28
13:46 09.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Слънчасалия":ШЕСТАК, вече ШЕСТА година го пишеш това❗
А твоят любим ИЛюзОН вече РАЗПРОДАВА бизнеса си с теслИ в Китай❗
"СТАТИСТИЧЕСКИ Е ДОКАЗАНО❗"
13:47 09.08.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Слънчасалия":За 2025-та година продадените
общо 3О ООО ООО камиона -
само .. .. 3ОО ООО са на ток🤔❗
Бъдещеееееееее........
Коментиран от #8
13:53 09.08.2026
7 Улав
До коментар #2 от "Палячо":И теб
13:55 09.08.2026
8 Ачо копачо
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":В Китай кола на бензин не можеш да видиш. Токът струва 6 цента. Смърдящи дизеляци се карат само в бегето. Дори и немците ги изхвърлиха.
Коментиран от #10, #16
14:03 09.08.2026
9 без паника
Коментиран от #11
14:06 09.08.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Ачо копачо":Ачо, на туристите от Европа посетили големите градове в Китай .....
често им тече кръв от носа❗
Коментиран от #20
14:22 09.08.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "без паника":🚗 на ток могат и да си теглят в ремарке дизел-генератор или малко генераторче на бензин😉
Коментиран от #15
14:24 09.08.2026
12 Некой си
Коментиран от #13
14:28 09.08.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Некой си":Никола Тесла е намерил решението,
но "кабелните оператори на ЕРП-та"
са заличили Тесла и откритието му,
както ФАРМАмафията заличи Р.Р.Райф
и откритието му за резонансночестотна борба с рака❗
14:41 09.08.2026
14 Бъдещето...
14:50 09.08.2026
15 Напомняне
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Значи пак опряхме до двигателя с вътрешно горене, но иначе караме електричка...
14:55 09.08.2026
16 123
До коментар #8 от "Ачо копачо":По-лошото е че в “БГ-то” както го наричаш вече “смърдящите” бензин-газ автомобили вече настигат броя на “смърдящите” дизели. Огледай се автопарка ни масово е от автомобили клонящи към 20+ години, това е основния проблем, а не типа на автомобила. А подмладяването на автопарка не става само с пожелания и регулации, трябват и много пари.
14:58 09.08.2026
17 Проста истина
15:14 09.08.2026
18 Запали света
16:24 09.08.2026
19 Българин
Чух една история за двама братя от морето каращи тесли 3, та една руса лека разправяше как и двамата били от отсрещния бряг пък единият даже купил на приятеля си също тесла :D Не знам колко трябва да си прокълнат да имаш двама синове от ЛГБТ страната, че и зетове да ти носят.
16:42 09.08.2026
20 Госあ
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ама многу ги разбираш нещата ве, ватенка 😆 Бият ли ги, кво? Щото у над 20 млн Пекин, въздуха е по-чист от София. Треа да ви се забрани да влизате. Има и две реки, които минават през града и може да плуваш в тях.
Коментиран от #21, #22
17:23 09.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 тъй шъй
До коментар #20 от "Госあ":Хайде стига фантасмагории. Хипотетично ако в София или Пловдив всичките коли станат евро 5-6, никой няма и да си помисли да иска по-чист въздух. Това може да стане ако се сменят всички с нови двг, да не говорим какво ще стане ако пак казвам хипотетично всички станат хибриди. Така че елкарите не са основно средство за борба с мръсния въздух. Просто колите трябва да са нови, изправни и по джоба на собственика за поддръжка. А не 30 годишен разпадащ се S клас, ама пусти жалък манталитет на невиделия булгар.
18:38 09.08.2026
23 льохмани
19:49 09.08.2026
24 Ха ха ха ха
20:05 09.08.2026
25 И аз съм болен
Коментиран от #26
21:56 09.08.2026
26 тъй шъй
До коментар #25 от "И аз съм болен":Така си е. Вие със завинтените панели по покриви и огради сте още по-зле. А и за батерии се грижите. Много мъка има в това. То си е само за спорта. Като сложите чертата, когато ви мине мерака, съвсем друго ще говорите.
Коментиран от #27
22:32 09.08.2026
27 Българин
До коментар #26 от "тъй шъй":Те не слагат чертата, а си го слагат един на друг!
Разликата е от земята до небето. Гледам два минуса си ми сложили на коментара, кое не им хареса истината ли? Нормално е ЛГБТ-та да се сърдят ама лично за мен те само пускат C02 без да дават нищо обратно на природата? Деца? Не само акита. Иначе кравите били проблема, мусаката и тн. Ммм Да обаче ако всички ЛГБТ се махнат от планетата и отидат на Марс само ще спечелим. Вероятността да се оправят и да се сефтосат там горе двата пола е по-голяма от тази на Земята.
Хайде всички на ракеткката тесла и чао чао!
23:22 09.08.2026
28 Трифонов
До коментар #4 от "иван костов":За всичко са ви виновни гейовете... Ставате смешни. Осъзнайте се! Да отъждествяваш мъжествеността само с хетеросексуалността, е като да твърдиш, че за да е добър един автомобил, е достатъчно да има 4 колела. Така, че попитайте 100 жени как оценяваг мъжествеността на хетеросексуалните мъже. И ще ви стане ясно ня колко грешен път сте.
00:23 10.08.2026
29 6135
01:59 10.08.2026