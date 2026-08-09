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Доналд Тръмп отново взе на прицел електромобилите, като определи притежателите им, като "болни"

Доналд Тръмп отново взе на прицел електромобилите, като определи притежателите им, като "болни"

9 Август, 2026 13:30 11 117 29

  • доналд тръмп-
  • електромобили-
  • подигравки

Остри критики и подигравки към шофьорите на електрически превозни средства от страна на американския президент

Доналд Тръмп отново взе на прицел електромобилите, като определи притежателите им, като "болни" - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Темата за електрическата мобилност в САЩ за пореден път се превърна в арена за политически искри и пиперлив хумор. По време на свое публично изказване в Лас Вегас, Невада, американският президент Доналд Тръмп подложи на директна атака и подигравка собствениците на превозни средства на ток, като определи паниката около потенциалното изтощаване на батерията като „болест“, а самите шофьори нарече „луди“.

Пред публиката Тръмп театрално пресъздаде хипотетична ситуация, в която водач на електромобил изпада в паника, въпреки че разполага с цели 75 процента остатъчен заряд. Той допълни карикатурния си разказ със сценарии за изгубени шофьори по селски пътища, принудени да изминават над сто километра в търсене на следващата зарядна колонка. С това политикът визираше така наречената „тревожност от пробега“ (range anxiety) – психологическия страх сред водачите, че батерията няма да издържи до крайната дестинация или че инфраструктурата по маршрута ще се окаже компрометирана.

В рамките на същата реч бе засегната и темата за регулаторната рамка в индустрията. Тръмп отново изтъкна отмяната на така наречения от него „задължителен мандат за електрически автомобили“, визирайки строгите екологични стандарти за емисиите и държавните субсидии за зелена енергия от предишното управление.

Той шеговито допълни, че подобни действия не срещат пълно одобрение от страна на Илон Мъск, но бързо подчерта добритe си отношения с шефа на Tesla. Въпреки че в американското законодателство никога не е съществувала пряка законова обвързаност за задължителна покупка на коли на ток, политическият дебат около бъдещето на конвенционалните двигатели с вътрешно горене продължава да бъде изключително горещ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слънчасалия

    7 71 Отговор
    Бъдещето е на електромобилите. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    Коментиран от #3, #5, #6

    13:39 09.08.2026

  • 2 Палячо

    14 17 Отговор
    Никой не го отразява вече дори

    Коментиран от #7

    13:43 09.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 6 Отговор

    До коментар #1 от "Слънчасалия":

    ИЛюзОН с гордост показа ПЪРВИЯ си камион на ток слязъл от конвейера🤔❗
    КИтай без много шум продадоха ДВЕСТА ХИЛЯДИ камиона на ток 🤔❗
    "Статистически доказано"😀😀😀

    13:45 09.08.2026

  • 4 иван костов

    60 3 Отговор
    Не просто болни, а тежко болни, в основната си част ЛГБТ!

    Коментиран от #28

    13:46 09.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 1 Отговор

    До коментар #1 от "Слънчасалия":

    ШЕСТАК, вече ШЕСТА година го пишеш това❗
    А твоят любим ИЛюзОН вече РАЗПРОДАВА бизнеса си с теслИ в Китай❗

    "СТАТИСТИЧЕСКИ Е ДОКАЗАНО❗"

    13:47 09.08.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    27 3 Отговор

    До коментар #1 от "Слънчасалия":

    За 2025-та година продадените
    общо 3О ООО ООО камиона -
    само .. .. 3ОО ООО са на ток🤔❗
    Бъдещеееееееее........

    Коментиран от #8

    13:53 09.08.2026

  • 7 Улав

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Палячо":

    И теб

    13:55 09.08.2026

  • 8 Ачо копачо

    17 38 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    В Китай кола на бензин не можеш да видиш. Токът струва 6 цента. Смърдящи дизеляци се карат само в бегето. Дори и немците ги изхвърлиха.

    Коментиран от #10, #16

    14:03 09.08.2026

  • 9 без паника

    34 3 Отговор
    Електричките не могат да разчитат на резервна туба в багажника, но могат да се осланят на пътна помощ.

    Коментиран от #11

    14:06 09.08.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ачо копачо":

    Ачо, на туристите от Европа посетили големите градове в Китай .....
    често им тече кръв от носа❗

    Коментиран от #20

    14:22 09.08.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 4 Отговор

    До коментар #9 от "без паника":

    🚗 на ток могат и да си теглят в ремарке дизел-генератор или малко генераторче на бензин😉

    Коментиран от #15

    14:24 09.08.2026

  • 12 Некой си

    17 2 Отговор
    Никола Тесла, отдавна е намерил решение. Това с петрола и електричките на батерии са глупост и алчност.

    Коментиран от #13

    14:28 09.08.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 3 Отговор

    До коментар #12 от "Некой си":

    Никола Тесла е намерил решението,
    но "кабелните оператори на ЕРП-та"
    са заличили Тесла и откритието му,
    както ФАРМАмафията заличи Р.Р.Райф
    и откритието му за резонансночестотна борба с рака❗

    14:41 09.08.2026

  • 14 Бъдещето...

    12 9 Отговор
    ...е във водородният двигател! Искате или не, тв е истината!

    14:50 09.08.2026

  • 15 Напомняне

    14 3 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Значи пак опряхме до двигателя с вътрешно горене, но иначе караме електричка...

    14:55 09.08.2026

  • 16 123

    20 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ачо копачо":

    По-лошото е че в “БГ-то” както го наричаш вече “смърдящите” бензин-газ автомобили вече настигат броя на “смърдящите” дизели. Огледай се автопарка ни масово е от автомобили клонящи към 20+ години, това е основния проблем, а не типа на автомобила. А подмладяването на автопарка не става само с пожелания и регулации, трябват и много пари.

    14:58 09.08.2026

  • 17 Проста истина

    13 4 Отговор
    Шаш и ойропа почти се бяха отказали от ДВГ, като сочеха края му до 2030 (малобритания), 2035 (хитлерланд), 2040 (шаш). Сега, когато се оказаха технологично на светлинни години изостанали от Китай в Ел мобилността, темата е табу и налагат идиотски тарифи на Китай. ...А рижавото фламинго стана за посмешище!

    15:14 09.08.2026

  • 18 Запали света

    20 3 Отговор
    този клоун ,заради него цената на горивата е в космоса,тръгнал на електричките да се присмива. Неадекватен и лУд човечец.

    16:24 09.08.2026

  • 19 Българин

    11 2 Отговор
    Просто не иска да ги нарече публично ЛГБТ.
    Чух една история за двама братя от морето каращи тесли 3, та една руса лека разправяше как и двамата били от отсрещния бряг пък единият даже купил на приятеля си също тесла :D Не знам колко трябва да си прокълнат да имаш двама синове от ЛГБТ страната, че и зетове да ти носят.

    16:42 09.08.2026

  • 20 Госあ

    6 9 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ама многу ги разбираш нещата ве, ватенка 😆 Бият ли ги, кво? Щото у над 20 млн Пекин, въздуха е по-чист от София. Треа да ви се забрани да влизате. Има и две реки, които минават през града и може да плуваш в тях.

    Коментиран от #21, #22

    17:23 09.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 тъй шъй

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Госあ":

    Хайде стига фантасмагории. Хипотетично ако в София или Пловдив всичките коли станат евро 5-6, никой няма и да си помисли да иска по-чист въздух. Това може да стане ако се сменят всички с нови двг, да не говорим какво ще стане ако пак казвам хипотетично всички станат хибриди. Така че елкарите не са основно средство за борба с мръсния въздух. Просто колите трябва да са нови, изправни и по джоба на собственика за поддръжка. А не 30 годишен разпадащ се S клас, ама пусти жалък манталитет на невиделия булгар.

    18:38 09.08.2026

  • 23 льохмани

    4 0 Отговор
    а някой сеща ли се, че колата трябва и да е надеждна. с тия евро ... + се хвалят ако изкара 200к, а хората дето хвърчат нагоре надолу, за да ви обслужват костюмарските задници тия колометри ги въртят за 2-3 години. Искаш ли плочките да ти станат 500 евро квадрата и ламината 100, а монтаж на климатик 1000 А?

    19:49 09.08.2026

  • 24 Ха ха ха ха

    8 0 Отговор
    Това с електричките е пълна глупост. Много по - рентабилно е да се използва Брауновия газ, откритие на българинът Илия Вълков, още известен като Юл Браун. Миналия век прави откритието си и демонстрирал ползите от него. Разлага обикновена вода на водород и кислород, които изгарят в така наречената Браунова горелка. Резултатът е енергия, крайният, остатъчен продукт от това - вода. Прави демонстрация в щатите, като изминава огромно разстояние с автомобил, на който горивото е ВОДА. Откритието Е патентовал и патента е подарен на Българската държава. Това откритие има широк спектър на приложение, но поради понятни причини не е въведено. Същото като с откритията на Никола Тесла. Чичковците с банките и корпорациите не могат да им праснат монопол и да дерат по три кожи от "простолюдието". Всичко това се отминава в мълчание. Изгодно за тях.Руснаците и китайците тихомълком работят обаче с откритието на Браун. Дори руснаците имат ракетни двигатели, базирани на това изобретение. Това е истинско ЕКО, а не като ел. колите, мазна лъжа. И студът, и жегата прецакват батериите, а и производството им, и рециклирането на батериите не е много еко. Така че Тръмби е много прав в случая.

    20:05 09.08.2026

  • 25 И аз съм болен

    1 4 Отговор
    Ама при 2 евро на 100 километра до морето и обратно не си обръщам много внимание. Иначе от село до града си ми е хич без пари, че дневно от фотоволтаиците вкарвам едни 50 километра без да ограничавам другото потребление.

    Коментиран от #26

    21:56 09.08.2026

  • 26 тъй шъй

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "И аз съм болен":

    Така си е. Вие със завинтените панели по покриви и огради сте още по-зле. А и за батерии се грижите. Много мъка има в това. То си е само за спорта. Като сложите чертата, когато ви мине мерака, съвсем друго ще говорите.

    Коментиран от #27

    22:32 09.08.2026

  • 27 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "тъй шъй":

    Те не слагат чертата, а си го слагат един на друг!
    Разликата е от земята до небето. Гледам два минуса си ми сложили на коментара, кое не им хареса истината ли? Нормално е ЛГБТ-та да се сърдят ама лично за мен те само пускат C02 без да дават нищо обратно на природата? Деца? Не само акита. Иначе кравите били проблема, мусаката и тн. Ммм Да обаче ако всички ЛГБТ се махнат от планетата и отидат на Марс само ще спечелим. Вероятността да се оправят и да се сефтосат там горе двата пола е по-голяма от тази на Земята.
    Хайде всички на ракеткката тесла и чао чао!

    23:22 09.08.2026

  • 28 Трифонов

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "иван костов":

    За всичко са ви виновни гейовете... Ставате смешни. Осъзнайте се! Да отъждествяваш мъжествеността само с хетеросексуалността, е като да твърдиш, че за да е добър един автомобил, е достатъчно да има 4 колела. Така, че попитайте 100 жени как оценяваг мъжествеността на хетеросексуалните мъже. И ще ви стане ясно ня колко грешен път сте.

    00:23 10.08.2026

  • 29 6135

    0 0 Отговор
    Аз не бих ги нарекъл "болни", по-скоро "наивни" и "лековерни".

    01:59 10.08.2026