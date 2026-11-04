Най-големият германски производител на автомобилни компоненти затваря четири завода и съкращава хиляди работни места в Европа

Германският индустриален гигант Schaeffler, който се утвърди като един от най-мащабните производители на автомобилни компоненти и индустриално оборудване в световен мащаб, обяви стартирането на нова рестриктивна програма за оптимизиране на разходите. Стратегията за преструктуриране предвижда освобождаването на 3460 служители на територията на Европа, като само в Германия ще бъдат заличени 2660 работни места, а четири производствени предприятия ще бъдат окончателно затворени.

Засегнатите позиции в германските подразделения, където към момента концернът осигурява заетост на близо 32 000 души, представляват около 9 процента от общия персонал в страната. Когато към новите мерки се добавят и вече одобрените предходни програми за съкращения, общият процент на освободените служители в германските филиали може да достигне тревожните 18 процента.

Най-тежкият удар от кризата е насочен към сектора за производство на части и възли за традиционните двигатели с вътрешно горене. Плановете на ръководството предвиждат пълно прекратяване на дейността на завода в Дортмунд, осигуряващ препитание на 430 работници, както и на предприятието в Морбас, разположено във федералната провинция Рейнланд-Пфалц, където трудовите си договори губят 160 души.

Вълната от затваряния засяга още производствените бази в Берлин и Швалбах, намиращ се в близост до Франкфурт на Майн. В столицата ще бъдат съкратени 270 работни места, докато голяма част от около 385 служители в Швалбах ще получат възможност за вътрешно прехвърляне към фабриката на компанията във Франкфурт. Освен директното затваряне на тези четири локации, концернът планира сериозна реорганизация и свиване на обемите в заводите си в Гохщат, Ерланген, Швайнфурт, Херцогенаурах, Бюл, Нюрнберг и Регенсбург.

Антикризисната програма засяга пряко и финансовите условия на работещите, като на оставащия персонал ще бъде предложено доброволно отстъпление от част от възнагражденията им през следващите две години. Според изявленията на ръководството, тази непопулярна мярка е спирачката, която предотвратява още по-мащабна вълна от уволнения.

Финансовите очаквания на компанията сочат, че пълното прилагане на оздравителния план ще оптимизира годишния баланс с около 300 милиона евро считано от 2030 година. Главният изпълнителен директор Клаус Розенфелд отбелязва, че еднократните разходи за реализирането на цялостното преструктуриране възлизат на 480 милиона евро. Основният стимул за предприемането на тези радикални действия остава тежката криза в европейския автомобилен сектор и наложителната адаптация към променящата се пазарна среда.