Швейцария наложи най-високата глоба за превишена скорост в историята

Швейцария отново доказа, че пред закона и най-дебелите портфейли са безсилни, след като местен съд наложи рекордна глоба, която влезе директно в Книгата на рекордите на Гинес. Главният герой в тази скъпоструваща драма е собственик на класическо Ferrari Testarossa, чието удоволствие от скоростта му коства невъобразимите 246 200 евро. Причината? Пилотът на италианското „бижу“ е прелетял със 137 км/ч в зона, където ограничението е едва 80 км/ч.

В повечето държави подобно нарушение би приключило със солидна, но фиксирана сума. В страната на часовниците и шоколада обаче правилата са различни. Там действа системата на „дневните глоби“, при която размерът на санкцията се изчислява на база нетното състояние и доходите на нарушителя. Логиката на швейцарското правосъдие е желязна: наказанието трябва да боли еднакво и обикновения работник, и мултимилионера. Парите не могат да бъдат индулгенция за погазване на правилата.

В конкретния случай съдът в Санкт Гален е установил, че притежателят на Ferrari-то разполага с активи на стойност около 19,3 милиона евро. Като се добави и фактът, че това не е първото му „тежко стъпване“ на педала на газта, магистратите са били безпощадни. Повторното нарушение в Швейцария е сериозно утежняващо обстоятелство, което автоматично изстрелва глобата в стратосферата.

Да платиш четвърт милион евро за няколко секунди адреналин със сигурност е горчив хап за преглъщане, дори и за човек с подобни възможности. Съдът е категоричен, че съчетанието от висока скорост, огромно богатство и предишни прегрешения не оставя място за снизходителност. Така този случай се превърна в знаков пример за цяла Европа как социалният статус не осигурява имунитет на пътя.

За швейцарската полиция това е поредното потвърждение, че тяхната система за превенция работи безотказно. А за собственика на Ferrari Testarossa – това вероятно е най-скъпото шофиране в живота му, което ще се помни не само от него, но и от статистиците на световните рекорди.