Швейцария наложи най-високата глоба за превишена скорост в историята

7 Януари, 2026 13:34 752 5

  • превишена скорост-
  • глоба-
  • швейцария-
  • ferrari-
  • testarossa

Главният герой в тази скъпоструваща драма е собственик на класическо Ferrari Testarossa

Швейцария наложи най-високата глоба за превишена скорост в историята - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Швейцария отново доказа, че пред закона и най-дебелите портфейли са безсилни, след като местен съд наложи рекордна глоба, която влезе директно в Книгата на рекордите на Гинес. Главният герой в тази скъпоструваща драма е собственик на класическо Ferrari Testarossa, чието удоволствие от скоростта му коства невъобразимите 246 200 евро. Причината? Пилотът на италианското „бижу“ е прелетял със 137 км/ч в зона, където ограничението е едва 80 км/ч.

В повечето държави подобно нарушение би приключило със солидна, но фиксирана сума. В страната на часовниците и шоколада обаче правилата са различни. Там действа системата на „дневните глоби“, при която размерът на санкцията се изчислява на база нетното състояние и доходите на нарушителя. Логиката на швейцарското правосъдие е желязна: наказанието трябва да боли еднакво и обикновения работник, и мултимилионера. Парите не могат да бъдат индулгенция за погазване на правилата.

В конкретния случай съдът в Санкт Гален е установил, че притежателят на Ferrari-то разполага с активи на стойност около 19,3 милиона евро. Като се добави и фактът, че това не е първото му „тежко стъпване“ на педала на газта, магистратите са били безпощадни. Повторното нарушение в Швейцария е сериозно утежняващо обстоятелство, което автоматично изстрелва глобата в стратосферата.

Да платиш четвърт милион евро за няколко секунди адреналин със сигурност е горчив хап за преглъщане, дори и за човек с подобни възможности. Съдът е категоричен, че съчетанието от висока скорост, огромно богатство и предишни прегрешения не оставя място за снизходителност. Така този случай се превърна в знаков пример за цяла Европа как социалният статус не осигурява имунитет на пътя.

За швейцарската полиция това е поредното потвърждение, че тяхната система за превенция работи безотказно. А за собственика на Ferrari Testarossa – това вероятно е най-скъпото шофиране в живота му, което ще се помни не само от него, но и от статистиците на световните рекорди.


Оценка 4.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Накур фарма

    4 6 Отговор
    Каква Швейцария, какви закони, кви 5 лева (евро)? Видяхме какви са им законите на Нова година с 40-те великомъченици в швейцарската дискотека, дето изгоряха като факли, а заведението не е проверявано от пет години и не отговаря на никакви стандарти за безопасност. Та не ми я хвалете вече Швейцария, нито която и да е друга "велика" държава по света - просто всичко и навсякъде е тръгнало на пропадане. Било какво било!

    Коментиран от #4

    13:39 07.01.2026

  • 2 Хипотетично

    6 0 Отговор
    💥 размерът на санкцията се изчислява на база нетното състояние и ДОХОДИТЕ на нарушителя.💥
    Ето точните швейцарци са намерили ефективен и справедлив начит да се справят с надменната ехидна усмивка за глобите на баровците по нашите пътища.

    13:40 07.01.2026

  • 3 не е случайно

    0 0 Отговор
    Не е случайно, че Швейцарци, австрийци, холандци британци ходят в Германия да отпуснат краката си.

    13:46 07.01.2026

  • 4 как е

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Накур фарма":

    в рущия?

    13:48 07.01.2026

  • 5 ганчо джигита

    1 0 Отговор
    не се плаши от глоби там
    даже и да го фанат
    освен да му вземат цървулите

    13:49 07.01.2026