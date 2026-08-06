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Москвич 3 достигна рекордно ниска цена

Москвич 3 достигна рекордно ниска цена

6 Август, 2026 11:01 2 100 22

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Специални заводски бонуси и държавни субсидии свалят цената на компактния кросоувър до нива, невиждани досега

Москвич 3 достигна рекордно ниска цена - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Пазарният натиск и изострената конкуренция принудиха столичния производител да предприеме радикални финансови стъпки в битката за клиенти. Официалният портал на марката разкри детайли около нова мащабна кампания за директно отстъпване от цената, насочена към екземплярите, произведени през 2025 и 2026 година. Общият размер на ценовото облекчение достига внушителните 360 000 рубли (около 3 800 евро). Финансовата конструкция на офертата залага на директна премия от 300 000 рубли (около 3 200 евро) от самия завод, към която дилърската мрежа добавя своеобразен бонус, удвоявайки остатъка от 60 000 рубли (около 640 евро) в полза на крайния купувач.

Благодарение на тази агресивна ценова политика, стандартният вариант на Moskvich 3 с ръчна предавателна кутия вече стартира от едва 1,6 милиона рубли (около 17 000 евро) през последния летен месец. Търговското предложение обаче не спира дотук, тъй като позволява комбиниране с преференциалните кредитни механизми, подкрепени от държавата. При ползване на пълния пакет от правителствени субсидии, прагът за придобиване на новото возило слиза до рекордните 1,3 милиона рубли (около 13 800 евро).

Разликата спрямо стандартните каталожни стойности показва колко сериозно е настоящото намаление. В нормални условия препоръчителната крайна сума без включени промоционални пакети за базовото изпълнение от моделна година 2025 е около 2,0 милиона рубли (около 21 200 евро), докато актуализираната версия за 2026 година се търгува с допълнителни 88 000 рубли (около 935 евро) отгоре. В същото време най-високото ниво на оборудване в гамата достига горна граница от 2,3 милиона рубли (около 24 400 евро).

Под предния капак на Moskvich 3 работи познатият 1,5-литров четирицилиндров бензинов агрегат с турбокомпресор, разгръщащ максимална мощност от 136 конски сили. Тягата се предава към предния мост посредством шестстепенна механична предавателна кутия или вариаторна трансмисия (CVT), в зависимост от предпочитанията на купувача.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    40 5 Отговор
    Карбовски да си купи!

    Коментиран от #9, #12

    11:07 06.08.2026

  • 2 пазар

    24 10 Отговор
    Като бензина е дефицитен, няма необходимост от москвичи.

    11:08 06.08.2026

  • 3 зИленски

    5 18 Отговор
    АЗ КАРАМ САМО ЛАМБОРГИНИ

    11:16 06.08.2026

  • 4 Факт

    28 1 Отговор
    Това е модел на Chery, в Русия му лепят само емблемите. Бяха им надули цените тройно на китайските, така, че има мегдан за голямо намаление.

    11:18 06.08.2026

  • 5 Волгата

    20 5 Отговор
    Ще си купя...ама друг път.

    11:23 06.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Васил

    17 10 Отговор
    За този боклук и тази цена е висока даже трябва да ти дават пари за да го караш!

    Коментиран от #10

    11:28 06.08.2026

  • 8 Милен

    18 4 Отговор
    Копейките да почват да купуват!!!

    11:35 06.08.2026

  • 9 Богата България

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Е, 14 хиляди евро малко пари ли са?

    11:35 06.08.2026

  • 10 Абе

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "Васил":

    ...друго си 20 годишен тараляк да си го карам на село и като обикалям из къра. Новите коли не са за имни хора като нас..

    Коментиран от #14

    11:38 06.08.2026

  • 11 АЛООО

    11 5 Отговор
    Хайде стига с тия Москвичи, Лади и Волги. Всичко е китайско освен емблемите. Също като ракетите. Били руски, ама от Иран и Северна Корея.

    Коментиран от #16, #18

    11:44 06.08.2026

  • 12 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    СЕМЕЙСТВОТО НА ЧОРАПА ДА СИ КУПАТ ПО ЕДИН МОСКВИЧ, И .................,.... ВСИЧКИТЕ ЧЕРВЕНИ БАБИЧКИ И КОМУНОПИТЕЦ ........................ ДО КАТО ЧОРАПА НЕ Е СЪСИПАЛ ДЪРЖАВАТА .....................,. ФАКТ !

    Коментиран от #17

    11:50 06.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гост

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "Абе":

    По добре двадесет годишен от колкото тая руска каруца.

    Коментиран от #20

    11:57 06.08.2026

  • 15 Чушкопека

    5 2 Отговор
    Чушкопека съм, гледам само рузка талавизиа

    12:03 06.08.2026

  • 16 Орк

    0 6 Отговор

    До коментар #11 от "АЛООО":

    А фламинго е окраински!!!

    12:10 06.08.2026

  • 17 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    По добре си купете книгата за Едгар Кейси,баш пророка на Америка дето нарича Русия "Фар на надеждата за човечеството "И посланията му са едни русофилски ,битер на нашата Ванга:))И като пишете вашите бездарни послания тук ,имайте в предвид,че са с ток от Аец руско производство и всичките ни други обекти с нац.значение са руско производство:)

    Коментиран от #19, #21

    12:19 06.08.2026

  • 18 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "АЛООО":

    Кажи го тва ма натото,да се не плашат от руския хиперзвук:)))То имаше една Аналена ,дето и тя така разправяше :))),проблемът е,че Мъск дето разбира от тези работи се изказва русофилски по тези неща:)))И алооо еврокинкалерията ,дето не хиперзвук ами и сателити нямат даже,не плюйте по космическа нация от нивото на чушкопека в къщи:)))

    12:25 06.08.2026

  • 19 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    "ВСИЧКО ТЕЧЕ, ВСИЧКО СЕ ПРОМЕНЯ ...............,... ФАКТ !

    12:25 06.08.2026

  • 20 Антикомуне

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    То даже не е руска каруца, а китайско менте с руски лепенки. Руснаците вече и коли не могат да произвеждат.

    12:29 06.08.2026

  • 21 Здрасти

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Ами какви да са като сме руска колония. Май си забравил, че България е окупирана от 1944г, та до днес. Днес начело са децата и внуците на "бедните другари", антифашисти, партизани и обирджии на България.

    12:32 06.08.2026

  • 22 наблюдател

    0 0 Отговор
    поредното доказателство че тия могат само ракети и изтребители да правят...нищо друго

    12:57 06.08.2026