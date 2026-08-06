Москвич 3 достигна рекордно ниска цена

Пазарният натиск и изострената конкуренция принудиха столичния производител да предприеме радикални финансови стъпки в битката за клиенти. Официалният портал на марката разкри детайли около нова мащабна кампания за директно отстъпване от цената, насочена към екземплярите, произведени през 2025 и 2026 година. Общият размер на ценовото облекчение достига внушителните 360 000 рубли (около 3 800 евро). Финансовата конструкция на офертата залага на директна премия от 300 000 рубли (около 3 200 евро) от самия завод, към която дилърската мрежа добавя своеобразен бонус, удвоявайки остатъка от 60 000 рубли (около 640 евро) в полза на крайния купувач.
Благодарение на тази агресивна ценова политика, стандартният вариант на Moskvich 3 с ръчна предавателна кутия вече стартира от едва 1,6 милиона рубли (около 17 000 евро) през последния летен месец. Търговското предложение обаче не спира дотук, тъй като позволява комбиниране с преференциалните кредитни механизми, подкрепени от държавата. При ползване на пълния пакет от правителствени субсидии, прагът за придобиване на новото возило слиза до рекордните 1,3 милиона рубли (около 13 800 евро).
Разликата спрямо стандартните каталожни стойности показва колко сериозно е настоящото намаление. В нормални условия препоръчителната крайна сума без включени промоционални пакети за базовото изпълнение от моделна година 2025 е около 2,0 милиона рубли (около 21 200 евро), докато актуализираната версия за 2026 година се търгува с допълнителни 88 000 рубли (около 935 евро) отгоре. В същото време най-високото ниво на оборудване в гамата достига горна граница от 2,3 милиона рубли (около 24 400 евро).
Под предния капак на Moskvich 3 работи познатият 1,5-литров четирицилиндров бензинов агрегат с турбокомпресор, разгръщащ максимална мощност от 136 конски сили. Тягата се предава към предния мост посредством шестстепенна механична предавателна кутия или вариаторна трансмисия (CVT), в зависимост от предпочитанията на купувача.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #9, #12
11:07 06.08.2026
2 пазар
11:08 06.08.2026
3 зИленски
11:16 06.08.2026
4 Факт
11:18 06.08.2026
5 Волгата
11:23 06.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Васил
Коментиран от #10
11:28 06.08.2026
8 Милен
11:35 06.08.2026
9 Богата България
До коментар #1 от "Факт":Е, 14 хиляди евро малко пари ли са?
11:35 06.08.2026
10 Абе
До коментар #7 от "Васил":...друго си 20 годишен тараляк да си го карам на село и като обикалям из къра. Новите коли не са за имни хора като нас..
Коментиран от #14
11:38 06.08.2026
11 АЛООО
Коментиран от #16, #18
11:44 06.08.2026
12 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #1 от "Факт":СЕМЕЙСТВОТО НА ЧОРАПА ДА СИ КУПАТ ПО ЕДИН МОСКВИЧ, И .................,.... ВСИЧКИТЕ ЧЕРВЕНИ БАБИЧКИ И КОМУНОПИТЕЦ ........................ ДО КАТО ЧОРАПА НЕ Е СЪСИПАЛ ДЪРЖАВАТА .....................,. ФАКТ !
Коментиран от #17
11:50 06.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гост
До коментар #10 от "Абе":По добре двадесет годишен от колкото тая руска каруца.
Коментиран от #20
11:57 06.08.2026
15 Чушкопека
12:03 06.08.2026
16 Орк
До коментар #11 от "АЛООО":А фламинго е окраински!!!
12:10 06.08.2026
17 Ами
До коментар #12 от "ЕДГАР КЕЙСИ":По добре си купете книгата за Едгар Кейси,баш пророка на Америка дето нарича Русия "Фар на надеждата за човечеството "И посланията му са едни русофилски ,битер на нашата Ванга:))И като пишете вашите бездарни послания тук ,имайте в предвид,че са с ток от Аец руско производство и всичките ни други обекти с нац.значение са руско производство:)
Коментиран от #19, #21
12:19 06.08.2026
18 Ами
До коментар #11 от "АЛООО":Кажи го тва ма натото,да се не плашат от руския хиперзвук:)))То имаше една Аналена ,дето и тя така разправяше :))),проблемът е,че Мъск дето разбира от тези работи се изказва русофилски по тези неща:)))И алооо еврокинкалерията ,дето не хиперзвук ами и сателити нямат даже,не плюйте по космическа нация от нивото на чушкопека в къщи:)))
12:25 06.08.2026
19 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #17 от "Ами":"ВСИЧКО ТЕЧЕ, ВСИЧКО СЕ ПРОМЕНЯ ...............,... ФАКТ !
12:25 06.08.2026
20 Антикомуне
До коментар #14 от "Гост":То даже не е руска каруца, а китайско менте с руски лепенки. Руснаците вече и коли не могат да произвеждат.
12:29 06.08.2026
21 Здрасти
До коментар #17 от "Ами":Ами какви да са като сме руска колония. Май си забравил, че България е окупирана от 1944г, та до днес. Днес начело са децата и внуците на "бедните другари", антифашисти, партизани и обирджии на България.
12:32 06.08.2026
22 наблюдател
12:57 06.08.2026