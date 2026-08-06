Москвич 3 достигна рекордно ниска цена

Пазарният натиск и изострената конкуренция принудиха столичния производител да предприеме радикални финансови стъпки в битката за клиенти. Официалният портал на марката разкри детайли около нова мащабна кампания за директно отстъпване от цената, насочена към екземплярите, произведени през 2025 и 2026 година. Общият размер на ценовото облекчение достига внушителните 360 000 рубли (около 3 800 евро). Финансовата конструкция на офертата залага на директна премия от 300 000 рубли (около 3 200 евро) от самия завод, към която дилърската мрежа добавя своеобразен бонус, удвоявайки остатъка от 60 000 рубли (около 640 евро) в полза на крайния купувач.

Благодарение на тази агресивна ценова политика, стандартният вариант на Moskvich 3 с ръчна предавателна кутия вече стартира от едва 1,6 милиона рубли (около 17 000 евро) през последния летен месец. Търговското предложение обаче не спира дотук, тъй като позволява комбиниране с преференциалните кредитни механизми, подкрепени от държавата. При ползване на пълния пакет от правителствени субсидии, прагът за придобиване на новото возило слиза до рекордните 1,3 милиона рубли (около 13 800 евро).

Разликата спрямо стандартните каталожни стойности показва колко сериозно е настоящото намаление. В нормални условия препоръчителната крайна сума без включени промоционални пакети за базовото изпълнение от моделна година 2025 е около 2,0 милиона рубли (около 21 200 евро), докато актуализираната версия за 2026 година се търгува с допълнителни 88 000 рубли (около 935 евро) отгоре. В същото време най-високото ниво на оборудване в гамата достига горна граница от 2,3 милиона рубли (около 24 400 евро).

Под предния капак на Moskvich 3 работи познатият 1,5-литров четирицилиндров бензинов агрегат с турбокомпресор, разгръщащ максимална мощност от 136 конски сили. Тягата се предава към предния мост посредством шестстепенна механична предавателна кутия или вариаторна трансмисия (CVT), в зависимост от предпочитанията на купувача.