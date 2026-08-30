Стана известно кога Волга ще получи руски двигател

Автомобилите Волга, чието серийно производство бе рестартирано през април 2026 година в бившото съоръжение на Volkswagen в Нижни Новгород, очакват сериозна трансформация под капака. Компанията АО "Производство легковых автомобилей" (ПЛА) подготвя мащабна модернизация, която трябва да замени чуждестранните компоненти с изцяло локализирани агрегати.

В основата на тази амбициозна стратегия застава Нижегородският двигателен завод, където тече подготовка за серийно производство на двулитров бензинов турбодвигател и съвременна 8-степенна автоматична трансмисия. Проектът е разчетен с хоризонт до 2028 година, когато новите задвижващи системи трябва да влязат в поточната линия. Основната задача пред инженерите е постигането на впечатляващите 80 процента локализация на ключовите компоненти, което би гарантирало устойчивост на производството спрямо външни фактори.

В промишления комплекс в Нижни Новгород се изгражда пълен цикъл за сглобяване и изпитване на задвижващите агрегати. Плановете предвиждат на място да се отливат и обработват критично важните елементи, включително цилиндровите блокове, цилиндровите глави, коляновите и разпределителните валове. Успоредно с това мрежа от местни поддоставчици поемат ангажимент да усвоят производството на електронните управляващи блокове, буталните групи, стартерите, алтернаторите и турбокомпресорите.

Новата моторна гама стъпва върху съвременни международни архитектури, които обаче преминават през цялостна адаптация за спецификата на моделите Volga. Конструкцията е проектирана с висока степен на гъвкавост, което ще позволи двулитровият агрегат да служи за основа както на стандартни версии с вътрешно горене, така и на бъдещи хибридни системи. За да се гарантира необходимото качество, поточните линии ще разполагат с 85 процента автоматизация, включваща системи за активно следене на параметрите, машинно зрение и роботизирана вътрешна логистика.

Трансформацията на задвижващите системи идва в бързо развиващ се момент за бранда. Сделката за старта на продажбите вече е факт от 19 юни, като моделното portfolio на марката стъпва на пазара с три основни предложения. Гамата включва флагманския всъдеход Volga K50, по-компактния кросоувър Volga K40 и представителния бизнес седан Volga C50. Преходът към собствени задвижващи агрегати през 2028 година се очертава като финалната стъпка от оформянето на новата идентичност на марката.