Стана известно колко руснаци са си купили новата Volga

Според статистиката на Avtostat, през първия си месец след официалния дебют на 19 юни, легендарният бранд Volga е реализирал общо 129 автомобила на територията на Русия. За да обезпечи този току-що стартирал търговски процес, дилърската мрежа претърпя бързо разширение, нараствайки от първоначалните 25-30 търговски представителства до общо 40 обекта, разположени в 20 ключови града.

Абсолютен фаворит сред клиентите се оказва флагманският кросоувър Volga K50, който оглавява класацията с 55 регистрирани бройки. Моделът се предлага в три нива на оборудване, като цените му започват от 4 344 900 рубли (около 48 300 евро), преминават през 4 649 000 рубли (около 51 680 евро) и достигат до 4 799 000 рубли (около 53 350 евро) за върховото изпълнение.

На втора позиция по популярност се нарежда по-достъпният кросоувър Volga K40 с записани 46 регистрации за юни. Този SUV се купува в четири различни нива на изпълнение, а ценовият му диапазон варира от 2 849 000 рубли (около 31 670 евро) до 3 899 000 рубли (около 43 350 евро).

Класическата линия се поддържа от седана Volga C50, от който са продадени 24 екземпляра. Моделът се предлага в три оборудвания, оценявани съответно на 2 999 000 рубли (около 33 340 евро), 3 249 000 рубли (около 36 120 евро) и 3 399 000 рубли (около 37 790 евро). Любопитен детайл в официалния отчет е присъствието и на четири бройки от кросоувъра Volga K30 – автомобил, който така и не стигна до серийно производство.