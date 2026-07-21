Стана известно колко руснаци са си купили новата Volga

Според статистиката на Avtostat, през първия си месец след официалния дебют на 19 юни, легендарният бранд Volga е реализирал общо 129 автомобила на територията на Русия. За да обезпечи този току-що стартирал търговски процес, дилърската мрежа претърпя бързо разширение, нараствайки от първоначалните 25-30 търговски представителства до общо 40 обекта, разположени в 20 ключови града.
Абсолютен фаворит сред клиентите се оказва флагманският кросоувър Volga K50, който оглавява класацията с 55 регистрирани бройки. Моделът се предлага в три нива на оборудване, като цените му започват от 4 344 900 рубли (около 48 300 евро), преминават през 4 649 000 рубли (около 51 680 евро) и достигат до 4 799 000 рубли (около 53 350 евро) за върховото изпълнение.
На втора позиция по популярност се нарежда по-достъпният кросоувър Volga K40 с записани 46 регистрации за юни. Този SUV се купува в четири различни нива на изпълнение, а ценовият му диапазон варира от 2 849 000 рубли (около 31 670 евро) до 3 899 000 рубли (около 43 350 евро).
Класическата линия се поддържа от седана Volga C50, от който са продадени 24 екземпляра. Моделът се предлага в три оборудвания, оценявани съответно на 2 999 000 рубли (около 33 340 евро), 3 249 000 рубли (около 36 120 евро) и 3 399 000 рубли (около 37 790 евро). Любопитен детайл в официалния отчет е присъствието и на четири бройки от кросоувъра Volga K30 – автомобил, който така и не стигна до серийно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #12, #15, #21
10:07 21.07.2026
2 Няма край руският позор
Коментиран от #17, #26
10:07 21.07.2026
3 Китайско, а пък скъпо
10:10 21.07.2026
4 смях в залата
10:10 21.07.2026
5 Няма такава наглост
Коментиран от #9
10:12 21.07.2026
6 Умнокрасив
10:13 21.07.2026
7 Българинът
Но плюе и обсъжда други народи които ги произвеждат.
Турски роби
Коментиран от #11
10:13 21.07.2026
8 митор фанова
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По-добре си купи 2 хляба.
10:14 21.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ
10:19 21.07.2026
11 Ами
До коментар #7 от "Българинът":Започвай да работиш.
Коментиран от #16
10:20 21.07.2026
12 гост
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За теб както и да е но защо жена ти трябва да се мъчи и всеки ден да пс...като каруцар...
10:21 21.07.2026
13 ПЪЛНИ Т ЪПАЦИ
Коментиран от #18
10:23 21.07.2026
14 Да сравним някои числа
Коментиран от #22
10:23 21.07.2026
15 Варна 3
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Става дума за 2 ППС, теглени от коне или магарета.
10:23 21.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Диктор
До коментар #13 от "ПЪЛНИ Т ЪПАЦИ":Каква Волга? Та дори не е Волга, а си е Чанган.
10:24 21.07.2026
19 Варна 3
До коментар #17 от "Емоджи":Със сигурност вие или сте ром, или копейка? Хващайте пътя, чемодан-вокзал-Москва заедно с Радев и други политици-копейки (БСП, ГЕРБ, Възраждане, ПБ, МЕЧ, Величие, Сидеров и много други копейки)
10:27 21.07.2026
20 Разберете това
До коментар #17 от "Емоджи":Успокойте се и пътувайте за Москва, тук подкрепяме Украйна, а не Проссия и руските скудоумия
10:28 21.07.2026
21 Купи повече- 3- 4
До коментар #1 от "Последния Софиянец":все една от тях ще върви!
10:30 21.07.2026
22 Дик диверсанта
До коментар #14 от "Да сравним някои числа":Може да сравняваме само числа.
Орколандия не може да бъде сравнявана с която и да е друга държава.
10:32 21.07.2026
23 Дик диверсанта
10:34 21.07.2026
24 В РФ
Коментиран от #25
10:35 21.07.2026
25 смях в залата
До коментар #24 от "В РФ":Ние Българите може и да не можем да сглобим кола но поне разбираме. Колко Българи ще си купят Волга? Те руснаците ако разбираха и можеха нямаше да произвеждат боклуци.
10:56 21.07.2026
26 Бг анти-бот
До коментар #2 от "Няма край руският позор":Друго си е родното българско производство. То не беше, самолети, ракети, автомобили, лук, чесън,..квото се сетиш...
10:57 21.07.2026