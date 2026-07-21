Новини
Авто »
Стана известно колко руснаци са си купили новата Volga

Стана известно колко руснаци са си купили новата Volga

21 Юли, 2026 10:05 1 601 26

  • volga-
  • волга-
  • продажби-
  • цени

Завръщането на емблематичната марка Volga на руския пазар започва с плахи стъпки

Стана известно колко руснаци са си купили новата Volga - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Според статистиката на Avtostat, през първия си месец след официалния дебют на 19 юни, легендарният бранд Volga е реализирал общо 129 автомобила на територията на Русия. За да обезпечи този току-що стартирал търговски процес, дилърската мрежа претърпя бързо разширение, нараствайки от първоначалните 25-30 търговски представителства до общо 40 обекта, разположени в 20 ключови града.

Абсолютен фаворит сред клиентите се оказва флагманският кросоувър Volga K50, който оглавява класацията с 55 регистрирани бройки. Моделът се предлага в три нива на оборудване, като цените му започват от 4 344 900 рубли (около 48 300 евро), преминават през 4 649 000 рубли (около 51 680 евро) и достигат до 4 799 000 рубли (около 53 350 евро) за върховото изпълнение.

На втора позиция по популярност се нарежда по-достъпният кросоувър Volga K40 с записани 46 регистрации за юни. Този SUV се купува в четири различни нива на изпълнение, а ценовият му диапазон варира от 2 849 000 рубли (около 31 670 евро) до 3 899 000 рубли (около 43 350 евро).

Класическата линия се поддържа от седана Volga C50, от който са продадени 24 екземпляра. Моделът се предлага в три оборудвания, оценявани съответно на 2 999 000 рубли (около 33 340 евро), 3 249 000 рубли (около 36 120 евро) и 3 399 000 рубли (около 37 790 евро). Любопитен детайл в официалния отчет е присъствието и на четири бройки от кросоувъра Volga K30 – автомобил, който така и не стигна до серийно производство.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 9 Отговор
    Ще купя две.Една за мен и една за жената.

    Коментиран от #8, #12, #15, #21

    10:07 21.07.2026

  • 2 Няма край руският позор

    25 14 Отговор
    😂😂😂😂

    Коментиран от #17, #26

    10:07 21.07.2026

  • 3 Китайско, а пък скъпо

    24 3 Отговор
    Същите коли с друга емблема са два пъти по евтини в Китай

    10:10 21.07.2026

  • 4 смях в залата

    21 6 Отговор
    Разбирам че в Русия има голямо търсене и ние едва ли ще можем да си я купим тук в Европейския съюз. Пак ще трябва да чакаме по 15 години

    10:10 21.07.2026

  • 5 Няма такава наглост

    21 9 Отговор
    Руско-китайски боклук на цената на Тойота, безсрамни наглеци! Карайте си ги в Гулаг

    Коментиран от #9

    10:12 21.07.2026

  • 6 Умнокрасив

    8 13 Отговор
    Купи си български , бре ! Произведени в ЕС : кеф ти Роувър-и , кеф ти Great wall -и .

    10:13 21.07.2026

  • 7 Българинът

    9 18 Отговор
    Вече не може да си купи българска каруца защото няма кой да я направи, да не говорим за българска кола.
    Но плюе и обсъжда други народи които ги произвеждат.
    Турски роби

    Коментиран от #11

    10:13 21.07.2026

  • 8 митор фанова

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По-добре си купи 2 хляба.

    10:14 21.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ

    10 2 Отговор
    КЪДЕ СЕ ДЯНАХА БЕЛИТЕ ЛАДИ?

    10:19 21.07.2026

  • 11 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Българинът":

    Започвай да работиш.

    Коментиран от #16

    10:20 21.07.2026

  • 12 гост

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За теб както и да е но защо жена ти трябва да се мъчи и всеки ден да пс...като каруцар...

    10:21 21.07.2026

  • 13 ПЪЛНИ Т ЪПАЦИ

    12 2 Отговор
    ЗАЩО ПИШЕ Volga,А Не Волга?НА ТЕЗИ Т ПАЦИ И АЗБУКА ИМ ДАДОХМЕ!!!

    Коментиран от #18

    10:23 21.07.2026

  • 14 Да сравним някои числа

    12 1 Отговор
    През месец май в Европа са продадени 19 685 броя Дачия Сандеро. А дори не наричат бранда легендарен.

    Коментиран от #22

    10:23 21.07.2026

  • 15 Варна 3

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Става дума за 2 ППС, теглени от коне или магарета.

    10:23 21.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Диктор

    12 0 Отговор

    До коментар #13 от "ПЪЛНИ Т ЪПАЦИ":

    Каква Волга? Та дори не е Волга, а си е Чанган.

    10:24 21.07.2026

  • 19 Варна 3

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "Емоджи":

    Със сигурност вие или сте ром, или копейка? Хващайте пътя, чемодан-вокзал-Москва заедно с Радев и други политици-копейки (БСП, ГЕРБ, Възраждане, ПБ, МЕЧ, Величие, Сидеров и много други копейки)

    10:27 21.07.2026

  • 20 Разберете това

    11 0 Отговор

    До коментар #17 от "Емоджи":

    Успокойте се и пътувайте за Москва, тук подкрепяме Украйна, а не Проссия и руските скудоумия

    10:28 21.07.2026

  • 21 Купи повече- 3- 4

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    все една от тях ще върви!

    10:30 21.07.2026

  • 22 Дик диверсанта

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Да сравним някои числа":

    Може да сравняваме само числа.
    Орколандия не може да бъде сравнявана с която и да е друга държава.

    10:32 21.07.2026

  • 23 Дик диверсанта

    5 1 Отговор
    Пепи волгата с парите спечелени от дебилите, може да си купи 2.

    10:34 21.07.2026

  • 24 В РФ

    1 5 Отговор
    Пазарът за нови автомобили е средно около 1.5 милиона нови автомобила. Волга се произвежда на базата на Geely (Китай) в Нижни Новгород (бивш завод на VW) и това не е скрито. Няма нужда да изброяваме производителите, които се отказаха от този пазар, който може да достигне и 2-2.5 милиона автомобила. Подигравките са неуместни от страна на нас българите, които не можем да произведем/сглобим дори конкурентна лагерна количка и всяка 2-ра стока, продукт, дори белъо са произведени в Китай.

    Коментиран от #25

    10:35 21.07.2026

  • 25 смях в залата

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "В РФ":

    Ние Българите може и да не можем да сглобим кола но поне разбираме. Колко Българи ще си купят Волга? Те руснаците ако разбираха и можеха нямаше да произвеждат боклуци.

    10:56 21.07.2026

  • 26 Бг анти-бот

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма край руският позор":

    Друго си е родното българско производство. То не беше, самолети, ракети, автомобили, лук, чесън,..квото се сетиш...

    10:57 21.07.2026