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Ето как ще изглежда следващата KIA Sportage

Ето как ще изглежда следващата KIA Sportage

16 Септември, 2026 11:18 452 0

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Френски дизайнери повдигат завесата над шестото поколение на популярния скандинавско-корейски кросоувър въз основа на първите тестови прототипи

Ето как ще изглежда следващата KIA Sportage - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Макар южнокорейският гигант KIA все още да държи бъдещата генерация на Sportage под плътен камуфлаж, първите тестови мулета вече обикалят европейските пътища и разкриват основните пропорции на модела. Колегите от френското авторитетно издание Auto-Moto бързо се възползваха от шпионските кадри, за да създадат изключително детайлен и реалистичен дигитален рендер, който показва каква визуална трансформация очаква един от най-продаваните кросоувъри в класа.

Графичните прогнози очертават сериозна промяна в дизайнерския език. Бъдещата KIA Sportage постепенно ще се раздели с по-сложните извивки и разчупени повърхности на настоящия модел за сметка на значително по-изчистени, строги и геометрични форми. Макар всъдеходът да не преминава изцяло на батерии, предницата му очевидно заема ключови стилистични елементи от най-новите изцяло електрически представители на семейството EV.

Най-съществената промяна е концентрирана в предната част. Дизайнерите залагат на агресивни вертикални дневни светлини, простиращи се от ръба на предния капак почти до долния край на бронята, докато основните фарове са преобразени в по-тесни хоризонтални модули. Тъй като под капака ще продължат да дишат конвенционални двигатели, между светлинните блокове остава и изразителна радиаторна решетка, запазваща познатия за марката характер.

В профил автомобилът изглежда видимо по-масивен и устремен. Изразените арки на калниците, широките прагове и по-вертикалната задна колона придават класически пропорции на солиден всъдеход, увеличавайки визуалното му присъствие на пътя. Разбира се, тъй като заводският камуфлаж все още крие много от фините детайли, окончателните серийни панели, декоративни елементи и светлинни подсветки могат да претърпят леки корекции до официалната премиера.

Настоящото пето поколение дебютира през 2021 година и вече премина през своя планиран междинен фейслифт, което означава, че разработването на изцяло новия модел навлиза в решителната си фаза. По отношение на задвижването се очаква корейският бранд да запази разнообразната си палитра от класически бензинови агрегати, както и широка гама от „меки“ и зареждаеми хибридни системи. Официалният световен дебют на следващата KIA Sportage е насрочен за 2027 година, като подробните технически характеристики и ценовите листи ще бъдат разкрити непосредствено преди старта на продажбите.


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