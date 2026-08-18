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Революция под капака на KIA Sportage 2028

Революция под капака на KIA Sportage 2028

18 Август, 2026 12:07 627 2

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Новото експериментално поколение започна изпитания в Европа

Революция под капака на KIA Sportage 2028 - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Корейският автомобилен гигант KIA официално стартира интензивната фаза от изпитанията на шестото поколение на своя най-продаван бестселър – Sportage. Прототип на подготвяния кросоувър бе уловен от фотографи по време на тестови изпити по пътищата на Южна Европа. Въпреки защитното покритие, олекотеният камуфлаж разкрива фундаментални промени в концепцията, като моделът се подготвя за пазарна премиера през втората половина на 2027 година и ще се позиционира на европейския пазар като модел от 2028 година.

Външният вид на автомобила запазва силно разпознаваемия си страничен профил и силует, но челната част подхожда към изцяло нов дизайнерски език. Преминава се към масивна, вертикално ориентирана LED оптика и подчертано вертикална геометрия на предната маска. Това стилистично решение доближава кросоувъра до последните електрически и конвенционални предложения в гамата на корейската марка, осигурявайки му значително по-агресивно и модерно присъствие на пътя.

Сериозна еволюция се забелязва и в интериорното пространство, където традиционното оформление отстъпва място на концепцията за изцяло дигитализиран кокпит. Централно място заема монументален сензорен дисплей, слят в общ панел с дигиталното приборно табло пред водача. Архитектурната основа на тази дигитална среда разчита на технологичната софтуерна платформа Pleos, разработена от Hyundai Motor Group за автомобили от типа SDV (Software-Defined Vehicles). Платформата е изградена върху Android Automotive OS и осигурява широка интеграция на облачни услуги, изкуствен интелект за гласово управление, магазин за външни приложения и възможности за безжични актуализации (OTA) на контролните модули.

Под капака на новото поколение също предстои конструктивна революция, бележеща пълния отказ от дизеловите задвижващи агрегати. Популярният 1.6-литров турбодизел CRDi с мощност 136 к.с. и 48-волтова мека хибридна система се пенсионира без директен конвенционален заместник. Задвижването ще разчита изцяло на бензинови двигатели с вътрешно горене, силно интегрирани с електрически компоненти.

Развойната дейност на инженерите е фокусирана върху усъвършенстването на класическите хибридни (HEV) и зареждащите се в мрежата plug-in хибридни (PHEV) модификации. Целта е осигуряване на по-висока енергийна ефективност на тяговите електромотори и монтиране на батерии с по-голям капацитет, което да увеличи чувствително електрическия пробег при зареждаемите версии. Задвижването ще се предава предимно към предните колела, а за по-високите нива на оборудване отново ще се предлага интелигентно двойно предаване (AWD).


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Истината

    2 0 Отговор
    Истината е, че тези "хибриди" са нищо друго, освен едно голямо НИЩО!

    Реално замърсяването е не по-малко от чистите бензинови мотори, а за комбинацията с LPG дори не говорим (по официален доклад на TE - водещи ЕС изследователи за чиста околна среда)

    12:27 18.08.2026

  • 2 Рашин

    0 0 Отговор
    Киа?Дори 1 евро не бих дал за нищо от тази марка корейски консерви!!!

    12:36 18.08.2026