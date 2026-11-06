Audi възнамерява да разграничи по-ясно марките Audi и AUDI

Германският премиум производител Audi предприема стратегическа реорганизация на своето присъствие в Китай, като въвежда строго разграничение между дейността на своите двама местни партньори. Докато дългогодишният съюз с FAW Audi ще продължи да обслужва традиционната продуктова гама, носеща емблематичните четири пръстена, съвместното предприятие със SAIC ще бъде изцяло насочено към развитието на новосъздадената самостоятелна марка, изписвана с латински букви без прочутото лого.

Въпреки че двете направления остават част от една и съща корпоративна структура, пазарното позициониране вече е коренно различно. Класическото Audi ще запази своята идентичност с четирите пръстена, докато новият бранд залага на изчистен надпис AUDI върху каросерията. Преходният период предвижда SAIC Audi да може да предлага автомобили с традиционната емблема до края на 2027 година, след което портфолиото ще бъде фокусирано изцяло върху новите специализирани модели. От компанията категорично уверяват, че за клиентите и на двете линии ще бъде осигурена пълна и безпроблемна следпродажбена поддръжка и сервизно обслужване.

Разделението на отговорностите не следва класическата линия на разделение между двигатели с вътрешно горене и изцяло електрически задвижвания. FAW Audi продължава да развива както конвенционални модели, така и електрифицирани модификации за китайския пазар, сред които се открояват добре познатите пазарни предложения като A5L, A6L, A6L e-tron и Q6L e-tron.

Междувременно гамата на новия бранд AUDI вече се разширява динамично. Към пазарния дебют на E5 Sportback се присъединява и новият кросоувър E7X. За да подкрепят амбициозните си планове за бъдещето, Audi и SAIC създадоха специализиран Център за иновации и технологии в Шанхай. Плановете на партньорите предвиждат разработването на още четири нови модела върху съвременната платформа ADP 2.0, като първият от тях се очаква да види бял свят през 2028 година.

Ръководството на германския концерн очаква, че подобна децентрализация и по-ясно разпределение на задачите ще повишат оперативната ефективност, позволявайки по-бързи управленски решения и максимално адекватно адаптиране към динамичните изисквания на китайския потребител. Паралелно с това продължава уточняването на бъдещата структура на дистрибуторските мрежи след приключване на преходния период.