Повече от половината тираж на най-скъпото Renault е поръчан преди началото на производството

Пазарният интерес към най-екстремната интерпретация на френския гигант изненада дори най-оптимистичните анализатори в автомобилния бранш. Въпреки че серийното сглобяване на суперавтомобила Renault 5 Turbo 3E все още не е стартирало, над хиляда ентусиасти вече са направили своите твърди резервации. Това означава, че повече от половината от цялата планирана серия е напълно изчерпана. Тиражът е строго ограничен до 1980 екземпляра – символичен жест, насочващ към годината, в която оригиналният легендарен модел прави своя дебют и завинаги променя историята на рали шампионатите. Както вече ви информирахме, сред купувачите има и българска следа, като един от тези изключителни автомобили вече е официално поръчан за колекционер от нашата страна.

Макар и номинално свързан с базовия градски модел Renault 5 E-Tech, този състезателен проект представлява съвсем различна инженерна порода. Визуалният език заимства агресивната естетика на класическите бегачи от Група B през 80-те години на миналия век. Масивните раздути калници, огромното задно крило и бруталният аеродинамичен бодикит придават на каросерията драматичен профил. Вътрешността на купето е изчистена от всичко излишно и предлага стриктно двуместна конфигурация, подсилена със спортни седалки тип „корито“ и състезателни предпазни колани.

Задвижването залага на изключително радикална схема, включваща два автономни електродвигателя, разположени директно в задните колела. Тази архитектура осигурява сумарна мощност от впечатляващите 555 конски сили, превръщайки компактната машина в истинско оръжие за писта. Спринтът от място до 100 км/ч отнема под 3,5 секунди, а максималната скорост е електронно ограничена на 270 км/ч. Батерийният пакет с капацитет 70 кВтч гарантира автономия от около 400 километра по цикъла WLTP, като същевременно използва високоволтова 800-волтова архитектура. Чрез бързо зарядно устройство с мощност до 350 кВт презареждането от 15 до 80 процента отнема едва петнайсет минути.

Влизането в списъка на избраните купувачи обаче изисква сериозен финансов ангажимент. Всяка от поръчките се потвърждава с невъзвръщаем депозит от 50 000 евро, а началната цена на модела започва от приблизително 160 000 евро. След тази първа стъпка бъдещите собственици получават пълна свобода при персонализирането на екстериорните цветови комбинации, уникалните интериорни тапицерии и въглеродните детайли, което допълнително ще оскъпи крайния продукт. Въпреки това кандидат-купувачите ще трябва да се въоръжат с търпение, тъй като първите официални доставки към клиентите са насрочени чак за 2028 година.