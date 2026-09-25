От Булгаррено до електрическото бъдеще или какво представлява новото Renault 8 Gordini

Френският автогигант Renault продължава умелата си стратегия да съживява емблематични модели от миналия век, вдъхвайки им съвременен електрически живот. Вече ви разказахме за най-новото попълнение в тази ретро офанзива - легендарното Renault 8 Gordini, което се завръща на сцената под формата на дързък прототип. Оригиналният модел дебютира през далечната 1964 година, като практичен семеен автомобил, но благодарение на табуна от 77 конски сили под капака си бързо си извоюва статут на истински спортен феномен, изпреварващ масовите си съперници. Ето и подробности за тази свръхинтересна концепция.

Новопоказаната концепция на Renault 8 Gordini обаче прави рязък завой спрямо духа на своя първообраз. Връзката с историята е загатната предимно визуално чрез емблематичното синьо оцветяване на каросерията, пресечено от характерните бели ивици, както и от разпознаваемите кръгли фарове с осъвременена LED графика. Извън тези детайли, силуетът на французина навява много по-силни асоциации с класическите американски мускулести возила, отколкото с компактния четириврат седан от 60-те години.

Дизайнът залага на ниско поставено двуврато купе с подчертано агресивна стойка. Предницата е доминирана от широк въздухозаборник, а в задната част вниманието грабва масивен дифузьор. Приемствеността между епохите е пренесена майсторски и в интериора, където инженерите са монтирали шест компактни кръгли дисплея, пресъздаващи визията на традиционните аналогови циферблати. Централната конзола и контролните елементи са изработени от прецизно обработен алуминий, а премиум усещането се допълва от богата тапицерия от алкантара.

В салона са внедрени дълбоки спортни седалки тип „кофа“ с многоточкови предпазни колани. Габаритните размери на концепта възлизат на 4120 мм дължина, 1880 мм ширина и едва 1270 мм височина. За задвижването отговаря един електромотор с мощност до 270 к.с., а агресивната стойка се завършва от асиметрични джанти – 19-цолови на предния мост и 20-цолови отзад. За съжаление на автомобилните ентусиасти, от Renault вече потвърдиха, че към момента няма планове моделът да влезе в серийно производство.

Задвижването на показания прототип се базира на един електромотор с максимална мощност от 199 kW (270 к.с.), разположен на задната ос, куплиран с батериен пакет с неназован капацитет, работещ под 400-волтова архитектура. Шасито е с междуосие от 2540 мм, а ниският център на тежестта се подпомага от габаритите на каросерията — 4120 мм дължина, 1880 мм широчина и височина от едва 1270 мм. Окачването използва двойни напречни носачи отпред и отзад, а спирачната система разчита на четирибутални апарати с вентилирани дискове. За оптимално сцепление и динамика купето стъпва върху ляти алуминиеви джанти с различен размер на двете оси.

Собственото тегло на концептуалния автомобил е сведено до под 1300 кг благодарение на широкото използване на композитни материали и въглеродни влакна в каросерийните панели, покрива и масивния заден дифузьор. Аеродинамиката е прецизно оптимизирана с активни въздушни клапи в предната броня и напълно облицовано подподово пространство, осигуряващо отрицателно подемно движение при висока скорост. Електрическият агрегат генерира въртящ момент от приблизително 380 Nm, наличен мигновено от 0 об/мин, което позволява спринт от 0 до 100 км/ч за под 4,5 секунди и максимална скорост, ограничена по електронен път на 200 км/ч. Батерийният блок поддържа бързо зареждане с прав ток (DC) с мощност до 150 kW, позволяващо възстановяване на заряда от 10 до 80 процента за малко над 20 минути.