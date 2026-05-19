Удар под кръста за BMW и Mercedes или как Брюксел може да спре конвейерите в Германия!

19 Май, 2026 09:50

Политическо харакири: Санкциите срещу Русия рикошираха жестоко в германската автомобилна индустрия, оставяйки заводите без жизненоважни чипове

Удар под кръста за BMW и Mercedes или как Брюксел може да спре конвейерите в Германия! - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германското автомобилостроене отново се оказа в капан, а призракът на чип-кризата се завърна с пълна сила на хоризонта. Този път обаче ударът не дойде от непредвидени глобални катаклизми, а е директна последица от политическите маневри на Брюксел. Последният, двадесети по ред пакет от антируски санкции на Европейския съюз буквално прекъсна деликатните вериги за доставки, оставяйки гигантите в Мюнхен и Щутгарт да изнемогват за ключови електронни компоненти, алармира авторитетното икономическо издание Handelsblatt.

Причината за налагането на тежките ограничения спрямо китайския технологичен гигант се крие в обвиненията за директно подпомагане на руската военна машина. Според официалните документи по двадесетия пакет от санкции на Европейския съюз, Yangzhou Yangjie Electronic Technology е осъществила над 200 доставки на електронни компоненти с двойна употреба (за граждански и военни цели) към Русия от началото на инвазията в Украйна. Разследвания на западни разузнавателни служби и украинските военни разкриват, че произведени от компанията диоди, транзистори и полупроводници – които по принцип се използват в масовото автомобилостроене – са били открити в останките от руски дронове, боеприпаси и навигационни системи за ракети на бойното поле. Брюксел аргументира „черния списък“ с това, че азиатският производител съзнателно е захранил с дефицитна електроника руски дистрибутори, тясно свързани с местния военно-промишлен комплекс.

В епицентъра на новото сътресение се оказа неочаквано решение, взето по-рано тази пролет. През април европейските лидери добавиха в черния си списък шест азиатски технологични играчи, сред които блести името на гиганта Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., по-известен на пазара просто като Yangjie. Този ход на практика пресече пътя на китайските полупроводници към европейските поточни линии. За местните производители това се превърна в истински студен душ, тъй като тъкмо Yangjie служеше за спасителен пояс в момент, когато бизнесът се опитваше да си поеме дъх след предишното мащабно сътресение с холандския доставчик Nexperia.

Експертите от бранша вече открито бият тревога, че ситуацията бързо излиза извън контрол. Доминик Цилнер, който е начело на Components at Service, не скри разочарованието си и определи загубата на този ключов партньор като поредното тежко крушение за сектора. По думите му, китайската компания е успяла да запълни огромната пазарна бездна, зейнала през есента на 2025 година, докато Nexperia все още прави безуспешни опити да се изправи на крака. Сега обаче тази алтернатива е заличена с един ход на писалката в Брюксел.

Вълната от паника вече е заляла и по-малките играчи по веригата. Нуреддин Седики, управляващ директор на Sand & Silicon, споделя, че сред клиентите му цари истинска нервност и масово се търсят спешни решения за спасяване на производството. Проблемът е, че свободно на пазара няма почти нищо. Конкурентите на Yangjie отдавна са натоварили производствените си мощности до краен предел и нямат капацитет да поемат допълнителни поръчки. По думите на Седики, наличните складови запаси от компоненти ще стигнат на повечето компании едва до края на лятото или началото на есента. Автомобилните мениджъри са притиснати до стената и се молят за чудо или за спешна алтернатива преди резервите им да пресъхнат напълно между юли и октомври.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мерц

    44 2 Отговор
    Ще правим коли с чипове от руски перални.

    09:50 19.05.2026

  • 2 евреите много го мразят тоя съюз явно

    43 2 Отговор
    заличаването на ес от самия ес върви с пълна сила…

    Коментиран от #4

    09:53 19.05.2026

  • 3 така е

    27 1 Отговор
    Дедите ви само коли с чипове са карали.

    09:55 19.05.2026

  • 4 ой ой ой!

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "евреите много го мразят тоя съюз явно":

    Ай как хочется, ай ай ай! Ииииих.

    09:56 19.05.2026

  • 5 Пурко

    26 5 Отговор
    Не се притеснявайте урсуляци! Ще ви продаваме китайски коли, няма да ходите пеша или с колело.

    Коментиран от #6

    09:59 19.05.2026

  • 6 Здрасти

    7 14 Отговор

    До коментар #5 от "Пурко":

    Абе защо европейските пристанища за в авариен режим, задръстени от китайски коли, които никой не иска? Ще ръждясат преди да са си намерили горд собственик.

    Коментиран от #8

    10:01 19.05.2026

  • 7 Лост

    20 2 Отговор
    Ще карат екологично чисти автомобили и ще викат -"Яба,Даба,дуп.".

    10:03 19.05.2026

  • 8 Пурко

    13 3 Отговор

    До коментар #6 от "Здрасти":

    Дай линк към твърдението си за да го докажеш, или това са си твои болни фантазии???

    10:05 19.05.2026

  • 9 Брюксел

    23 2 Отговор
    явно няма да миряса, докато не затрие ЕС икономиката до край. Така и не разбраха, че всеки пакет е пореден удар за и без това изнемогващата евро икономика. А явно и пропускат, че пазара няма да седи и да ги чака, а всяко свободно място ще се заеме веднага. То бива да са недалновидни, но това вече прелива..

    Коментиран от #13

    10:07 19.05.2026

  • 10 Това показва

    24 2 Отговор
    По колко некомпетентен начин се взимат решенията от евробюрократите. Санкциите не се координират с фирмите и ефектите им се появяват пост фактум. За кого, всъщност, работят в ЕК? За Европа или за всички останали страни по света? Кая и Урсула нанесоха такива удари върху бизнеса, че години ще трябва за да се възстанови. Търпението на европейците обаче е направо невероятно.

    10:07 19.05.2026

  • 11 хе хе

    3 3 Отговор
    Европейските пристанища изпитват сериозни затруднения поради рязкото увеличаване на вноса на китайски автомобили. Хиляди нови електромобили и хибриди пристигат ежедневно, което води до претоварване на терминалите и липса на достатъчно складови площи. Логистичните вериги се забавят, а корабите често чакат дни, за да разтоварят стоката си. Основна причина за този наплив е агресивната експанзия на китайските производители на европейския пазар, подкрепена от конкурентни цени. Това поставя натиск върху местните автомобилни компании и създава предизвикателства за инфраструктурата. Експерти предупреждават, че без бързи инвестиции в логистика и регулации, проблемът може да се задълбочи

    Коментиран от #38

    10:10 19.05.2026

  • 12 Механик

    35 2 Отговор
    Едно време карах Фолксваген "Джета"-единичка. Беше с карбуратор и механичен "прекъсвач-токо-разпределиел (делко). В тая кола единствените чипове бяха в радиото.
    Не знам какви "емисии" е отделяла, но гореше под 6 на 100. Безотказна, икономична, лесна и евтина за ремонт беше тази машинка. Каквото и да станеше с нея на пътя, можех да си го оправя за до половин час и да продължа. Сега карам Мерцедес. Чипове няма само в резервната гума. Оп, забравих, че той и резервна гума няма. Та на тоя велик Мрцедес, дори крушката на фара не мога да сменя, без да го закарам в сервиза си и да го кача на повдигача.
    Та искам да кажа, че едно време самолетите летяха по цял свят и нямаха никакви чипове. Демек, не са виновни чиповете, а бюрокрацията която иска да краде пари от всичко.

    Коментиран от #21, #22

    10:11 19.05.2026

  • 13 това показва

    1 13 Отговор

    До коментар #9 от "Брюксел":

    че и тази статия е налазена от руски тр олове

    Коментиран от #16

    10:19 19.05.2026

  • 14 Европеец

    17 1 Отговор
    "Санкциите срещу Русия рикошираха жестоко в германската автомобилна индустрия, оставяйки заводите без жизненоважни чипове"

    Кой каза че санкциите не действали - действат и още как - е най вече на тези които ги налагат ама така се получава когато начело на ЕС са от никого неизбирани и не особено умни Урсули и Каи. Лошото е че не особено умните евроатлантици и евролиберали ги поддържат. Но от друга страна не се ли срине тотално икономиката на Германия наведените германци няма да се усетят и да ги изхвърлят.

    Коментиран от #17

    10:21 19.05.2026

  • 15 защо

    15 1 Отговор
    Хак да ни е женското царство!

    10:22 19.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тр0л

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец":

    нали не мислиш, че чиповете са идвали от РФ...?

    10:24 19.05.2026

  • 18 много интересно

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Антитрол":

    Кой ли бълва проруска пропаганда по руските платформи? Сигурно Дойче Веле.

    Коментиран от #24

    10:25 19.05.2026

  • 19 антрашпиц

    15 0 Отговор
    И кво им пука на брюкселските търтеи?Нали те си вземат 20-30 хил еврака на масец......могат да измислят сто пакета санкции без проблем..

    10:30 19.05.2026

  • 20 Анонимен

    12 0 Отговор
    Къде са сега тия дето не би си купили китайска кола? Още ли си мислят, че европейските коли не са китайски части?

    10:32 19.05.2026

  • 21 Шофьор

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    "В тая кола единствените чипове бяха в радиото"

    Е така е ама сега искат от 1.2 двигател да извадят 200 коня че и повече а Джетата ти е била 50-60 коня. Това без чипове не става. Да не говорим за "екстрите" които в 99% са безполезни като автоматичното нагласяне на седалките и волана и автоматичното отваряне и затваряне на багажника или пък плавното изгасяне на вътрешното осветление. Аз имам даже в джоба на вратата като сложа нещо и той светва.

    Коментиран от #23

    10:33 19.05.2026

  • 22 антрашпиц

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Прав си ,ама мани мани..с туй делко големи проблеми имах в голф1 на времето....

    Коментиран от #32

    10:33 19.05.2026

  • 23 е като е била 50-60 коня

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "Шофьор":

    беше по-сигурно че ще стигнеш за където си тръгнал. Прави ли ви впечатление възрастта на колите които пътна помощ прибира от магистралите. Обърнете внимание.

    Коментиран от #26

    10:36 19.05.2026

  • 24 Антитрол

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "много интересно":

    "Кой ли бълва проруска пропаганда по руските платформи?"

    И къде я тази "проруска пропаганда" и къде са тези "руски платформи". Значи за всички нещастници както казах все Русия, Путин и руските тролове са им виновни. За тях ако им кажат истината че Германия и ЕС закъсват заради глупавите санкции - това е "проруска пропаганда". Когато им кажат че парите които даваме на украинската хунта отиват за златни тоалетни, имения, яхти и бентлита - това пак е "проруска пропаганда". Хайде напънете малко мозъчетата и махнете розовите очила и вижте истината.

    Коментиран от #25

    10:41 19.05.2026

  • 25 ей го на

    1 6 Отговор

    До коментар #24 от "Антитрол":

    Продължаваме с руската пропаганда. Жалко че се хабиме напразно. Никой не ни чете. Камо ли пък да ни повярва.

    Коментиран от #28, #30

    10:45 19.05.2026

  • 26 Шофьор

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "е като е била 50-60 коня":

    Не съм казал че са били лоши - и 50 коня стигат за да караш нормално. И наистина бяха много по-сигурни старите коли а това е най важното. Но повечето купувачи и най вече тези с парите се захласват по много конски сили и "екстри". Даже и електричките ги правят по 600-800 коня а с малък двигател пробега им ще се увеличи значително което е по-важно но не го правят.

    10:47 19.05.2026

  • 27 Факти

    8 0 Отговор
    С около 1/3 са се увеличили цените на автомобилите втора употреба през последните три години. Търсят се основно 15+ годишни автомобили без много електроника, но с резервна гума.

    10:48 19.05.2026

  • 28 Антитрол

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "ей го на":

    "Продължаваме с руската пропаганда"

    Така е когато кажеш истината която не съответства на "праведната" пропаганда това е "руска пропаганда". Това че Европа в която живеем се убива икономически не ви бърка нали - те вашите пари не са обвързани с икономиката.

    Коментиран от #31

    10:50 19.05.2026

  • 29 az СВО Победа 81

    8 0 Отговор
    Санкциите работят! 🤣🤣🤣

    10:52 19.05.2026

  • 30 Антитрол

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "ей го на":

    И не ми каза къде я тази "проруска пропаганда" и къде са тези "руски платформи" - изброй ми няколко.

    10:52 19.05.2026

  • 31 ей го на

    0 4 Отговор

    До коментар #28 от "Антитрол":

    Колкото и да се старая да бълвам руска пропаганда полковник Леля няма да ми плати, защото няма никакъв ефект. Дори става по льошо, защото ми се смеят.

    Коментиран от #33

    10:52 19.05.2026

  • 32 така е

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "антрашпиц":

    Аз карах Ланча Призма по онова време. Имах резервен палец в багажника. Никога не ми се наложи да го сменям. Смених само веднъж капачка, защото бе позеленяла отвътре. Явно е влизала влага.

    10:55 19.05.2026

  • 33 Антитрол

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "ей го на":

    "Колкото и да се старая да бълвам руска пропаганда полковник Леля няма да ми плати"

    Така е, но за сметка на това един унгарски евреин плаща яко за бълване на антируска пропаганда и много наши козячета заработват.

    Та пак не ми каза къде я тази "проруска пропаганда" и къде са тези "руски платформи" - или това са заучени опорки които трябва да повтаряш.

    11:09 19.05.2026

  • 34 БравУ,БравУ механика

    4 2 Отговор
    Водни помпи, термостати, фарове, мигачи, дросел клапи, ауспуси, всмукателни колектори и куп още европейско автомобилостроене го наблъскаха с електроника.Модули тук модули там цялата кола е модул.За да изсмукват парите на европейският балък и не само.Механика + капсулована електроника програмирана кога да се скапе.Като ги бъзикате хората така ще е: Купи Хвърли! На скоро сменях на една френска пр@дня с изтекла гаранция термостат с големина на цигари пластмасов корпус и букса с 6 пина за почти 450лв. в представителството са му искали 700+ лв. а това може да бъде направено с обикновен термостат за 30лв. и забележете колата е с 2 водни помпи за двата кръга - ТОП извр@т€ния.Като е студена върви загрее ли и влиза в авариен режим като се охлади пак върви.😂 Викам на момчето прай кръгчета около блока и до близката бакалия.Хора не си купувайте европейски коли.Има толкова здрави и надеждни Японски, Корейски и вече Китайски автомобили сглобени от истински инженери с акъл а не от Г€Й европейци.Който иска колата да му е роб и да му служи вярно си купува азиатски автомобил, а който иска да е роб на колата, си купува европейски.И все пак БАЙ ТОШО е бил прав и е гледал напред във времето като е казал: Днес ще направим завод за проводници а утре за полупроводници! Европа и България стана една скрап! Можем да станем номер 1 ако Румен спре да обикаля гладни и фалирали държави . Трябват ни умни и развиващи се държави да инвестират тук с технологии.Япония, Китай, Корея а не ня

    11:14 19.05.2026

  • 35 ИЗВОД

    5 1 Отговор
    От анализа на решението -Зеленски и украинците управляват писалките на ЕС , без даже да са членове !!!!

    11:17 19.05.2026

  • 36 Хаха

    6 1 Отговор
    УРСУЛЯТА, УРСУЛЯТА. СЛУШАЙТЕ УРСУЛЯТА. ЕДНА ОТ ПЪРВИТЕ ИКОНОМИКИ ВЪВ СВЕТА, ВЕЧЕ ОТИВА КЪМ ПОСЛЕДНИТЕ.

    Коментиран от #37

    11:18 19.05.2026

  • 37 ей го на

    1 5 Отговор

    До коментар #36 от "Хаха":

    Продължаваме с руската пропаганда.

    Коментиран от #39

    11:21 19.05.2026

  • 38 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "хе хе":

    Ами що във Варна, Бургас няма кораби със китайски автомобили бе. Европейските пристанища. ХА ха ха.

    11:22 19.05.2026

  • 39 Хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "ей го на":

    УРСУЛЯТА, УРСУЛЯТА ВИ Е ИЗВАДИЛА И ЗЪРКЕЛИТЕ, НЕЩАСТНИЦИ.

    11:24 19.05.2026

  • 40 Някой

    4 1 Отговор
    Ами "жизненоважните" чипове, започнаха да ги присаждат във кратуните на евролибералите, ами те били за перални, и центрофугата ги е завъртяла яко. Докато не изхвърли и последната капка мозък от това дето им е останало де.

    Коментиран от #41, #42

    11:30 19.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "ей го на":

    Мозъчето не може ли да роди нещо по-умно че повтаряш едно и също - явно и при нашите козячета взе да се чувства липсата на чипове - сложили са им от старите и те могат да повтарят само "руска пропаганда" и нищо друго.

    13:12 19.05.2026

  • 44 Вуте

    1 0 Отговор
    Падението на ЕС е тотално и повсеместно. Вървим към самоубийство водени от параноя слесена с неофашизъм. Наложителна е незабавна смяна на цялото ръководство на ЕС.

    14:26 19.05.2026