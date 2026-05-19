Удар под кръста за BMW и Mercedes или как Брюксел може да спре конвейерите в Германия!

Германското автомобилостроене отново се оказа в капан, а призракът на чип-кризата се завърна с пълна сила на хоризонта. Този път обаче ударът не дойде от непредвидени глобални катаклизми, а е директна последица от политическите маневри на Брюксел. Последният, двадесети по ред пакет от антируски санкции на Европейския съюз буквално прекъсна деликатните вериги за доставки, оставяйки гигантите в Мюнхен и Щутгарт да изнемогват за ключови електронни компоненти, алармира авторитетното икономическо издание Handelsblatt.

Причината за налагането на тежките ограничения спрямо китайския технологичен гигант се крие в обвиненията за директно подпомагане на руската военна машина. Според официалните документи по двадесетия пакет от санкции на Европейския съюз, Yangzhou Yangjie Electronic Technology е осъществила над 200 доставки на електронни компоненти с двойна употреба (за граждански и военни цели) към Русия от началото на инвазията в Украйна. Разследвания на западни разузнавателни служби и украинските военни разкриват, че произведени от компанията диоди, транзистори и полупроводници – които по принцип се използват в масовото автомобилостроене – са били открити в останките от руски дронове, боеприпаси и навигационни системи за ракети на бойното поле. Брюксел аргументира „черния списък“ с това, че азиатският производител съзнателно е захранил с дефицитна електроника руски дистрибутори, тясно свързани с местния военно-промишлен комплекс.

В епицентъра на новото сътресение се оказа неочаквано решение, взето по-рано тази пролет. През април европейските лидери добавиха в черния си списък шест азиатски технологични играчи, сред които блести името на гиганта Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., по-известен на пазара просто като Yangjie. Този ход на практика пресече пътя на китайските полупроводници към европейските поточни линии. За местните производители това се превърна в истински студен душ, тъй като тъкмо Yangjie служеше за спасителен пояс в момент, когато бизнесът се опитваше да си поеме дъх след предишното мащабно сътресение с холандския доставчик Nexperia.

Експертите от бранша вече открито бият тревога, че ситуацията бързо излиза извън контрол. Доминик Цилнер, който е начело на Components at Service, не скри разочарованието си и определи загубата на този ключов партньор като поредното тежко крушение за сектора. По думите му, китайската компания е успяла да запълни огромната пазарна бездна, зейнала през есента на 2025 година, докато Nexperia все още прави безуспешни опити да се изправи на крака. Сега обаче тази алтернатива е заличена с един ход на писалката в Брюксел.

Вълната от паника вече е заляла и по-малките играчи по веригата. Нуреддин Седики, управляващ директор на Sand & Silicon, споделя, че сред клиентите му цари истинска нервност и масово се търсят спешни решения за спасяване на производството. Проблемът е, че свободно на пазара няма почти нищо. Конкурентите на Yangjie отдавна са натоварили производствените си мощности до краен предел и нямат капацитет да поемат допълнителни поръчки. По думите на Седики, наличните складови запаси от компоненти ще стигнат на повечето компании едва до края на лятото или началото на есента. Автомобилните мениджъри са притиснати до стената и се молят за чудо или за спешна алтернатива преди резервите им да пресъхнат напълно между юли и октомври.