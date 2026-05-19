Удар под кръста за BMW и Mercedes или как Брюксел може да спре конвейерите в Германия!

Германското автомобилостроене отново се оказа в капан, а призракът на чип-кризата се завърна с пълна сила на хоризонта. Този път обаче ударът не дойде от непредвидени глобални катаклизми, а е директна последица от политическите маневри на Брюксел. Последният, двадесети по ред пакет от антируски санкции на Европейския съюз буквално прекъсна деликатните вериги за доставки, оставяйки гигантите в Мюнхен и Щутгарт да изнемогват за ключови електронни компоненти, алармира авторитетното икономическо издание Handelsblatt.
Причината за налагането на тежките ограничения спрямо китайския технологичен гигант се крие в обвиненията за директно подпомагане на руската военна машина. Според официалните документи по двадесетия пакет от санкции на Европейския съюз, Yangzhou Yangjie Electronic Technology е осъществила над 200 доставки на електронни компоненти с двойна употреба (за граждански и военни цели) към Русия от началото на инвазията в Украйна. Разследвания на западни разузнавателни служби и украинските военни разкриват, че произведени от компанията диоди, транзистори и полупроводници – които по принцип се използват в масовото автомобилостроене – са били открити в останките от руски дронове, боеприпаси и навигационни системи за ракети на бойното поле. Брюксел аргументира „черния списък“ с това, че азиатският производител съзнателно е захранил с дефицитна електроника руски дистрибутори, тясно свързани с местния военно-промишлен комплекс.
В епицентъра на новото сътресение се оказа неочаквано решение, взето по-рано тази пролет. През април европейските лидери добавиха в черния си списък шест азиатски технологични играчи, сред които блести името на гиганта Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., по-известен на пазара просто като Yangjie. Този ход на практика пресече пътя на китайските полупроводници към европейските поточни линии. За местните производители това се превърна в истински студен душ, тъй като тъкмо Yangjie служеше за спасителен пояс в момент, когато бизнесът се опитваше да си поеме дъх след предишното мащабно сътресение с холандския доставчик Nexperia.
Експертите от бранша вече открито бият тревога, че ситуацията бързо излиза извън контрол. Доминик Цилнер, който е начело на Components at Service, не скри разочарованието си и определи загубата на този ключов партньор като поредното тежко крушение за сектора. По думите му, китайската компания е успяла да запълни огромната пазарна бездна, зейнала през есента на 2025 година, докато Nexperia все още прави безуспешни опити да се изправи на крака. Сега обаче тази алтернатива е заличена с един ход на писалката в Брюксел.
Вълната от паника вече е заляла и по-малките играчи по веригата. Нуреддин Седики, управляващ директор на Sand & Silicon, споделя, че сред клиентите му цари истинска нервност и масово се търсят спешни решения за спасяване на производството. Проблемът е, че свободно на пазара няма почти нищо. Конкурентите на Yangjie отдавна са натоварили производствените си мощности до краен предел и нямат капацитет да поемат допълнителни поръчки. По думите на Седики, наличните складови запаси от компоненти ще стигнат на повечето компании едва до края на лятото или началото на есента. Автомобилните мениджъри са притиснати до стената и се молят за чудо или за спешна алтернатива преди резервите им да пресъхнат напълно между юли и октомври.
евреите много го мразят тоя съюз явно
така е
ой ой ой!
До коментар #2 от "евреите много го мразят тоя съюз явно":Ай как хочется, ай ай ай! Ииииих.
6 Здрасти
До коментар #5 от "Пурко":Абе защо европейските пристанища за в авариен режим, задръстени от китайски коли, които никой не иска? Ще ръждясат преди да са си намерили горд собственик.
До коментар #6 от "Здрасти":Дай линк към твърдението си за да го докажеш, или това са си твои болни фантазии???
10 Това показва
11 хе хе
12 Механик
Не знам какви "емисии" е отделяла, но гореше под 6 на 100. Безотказна, икономична, лесна и евтина за ремонт беше тази машинка. Каквото и да станеше с нея на пътя, можех да си го оправя за до половин час и да продължа. Сега карам Мерцедес. Чипове няма само в резервната гума. Оп, забравих, че той и резервна гума няма. Та на тоя велик Мрцедес, дори крушката на фара не мога да сменя, без да го закарам в сервиза си и да го кача на повдигача.
Та искам да кажа, че едно време самолетите летяха по цял свят и нямаха никакви чипове. Демек, не са виновни чиповете, а бюрокрацията която иска да краде пари от всичко.
13 това показва
До коментар #9 от "Брюксел":че и тази статия е налазена от руски тр олове
Кой каза че санкциите не действали - действат и още как - е най вече на тези които ги налагат ама така се получава когато начело на ЕС са от никого неизбирани и не особено умни Урсули и Каи. Лошото е че не особено умните евроатлантици и евролиберали ги поддържат. Но от друга страна не се ли срине тотално икономиката на Германия наведените германци няма да се усетят и да ги изхвърлят.
До коментар #14 от "Европеец":нали не мислиш, че чиповете са идвали от РФ...?
До коментар #16 от "Антитрол":Кой ли бълва проруска пропаганда по руските платформи? Сигурно Дойче Веле.
До коментар #12 от "Механик":"В тая кола единствените чипове бяха в радиото"
Е така е ама сега искат от 1.2 двигател да извадят 200 коня че и повече а Джетата ти е била 50-60 коня. Това без чипове не става. Да не говорим за "екстрите" които в 99% са безполезни като автоматичното нагласяне на седалките и волана и автоматичното отваряне и затваряне на багажника или пък плавното изгасяне на вътрешното осветление. Аз имам даже в джоба на вратата като сложа нещо и той светва.
До коментар #12 от "Механик":Прав си ,ама мани мани..с туй делко големи проблеми имах в голф1 на времето....
23 е като е била 50-60 коня
До коментар #21 от "Шофьор":беше по-сигурно че ще стигнеш за където си тръгнал. Прави ли ви впечатление възрастта на колите които пътна помощ прибира от магистралите. Обърнете внимание.
До коментар #18 от "много интересно":"Кой ли бълва проруска пропаганда по руските платформи?"
И къде я тази "проруска пропаганда" и къде са тези "руски платформи". Значи за всички нещастници както казах все Русия, Путин и руските тролове са им виновни. За тях ако им кажат истината че Германия и ЕС закъсват заради глупавите санкции - това е "проруска пропаганда". Когато им кажат че парите които даваме на украинската хунта отиват за златни тоалетни, имения, яхти и бентлита - това пак е "проруска пропаганда". Хайде напънете малко мозъчетата и махнете розовите очила и вижте истината.
До коментар #24 от "Антитрол":Продължаваме с руската пропаганда. Жалко че се хабиме напразно. Никой не ни чете. Камо ли пък да ни повярва.
До коментар #23 от "е като е била 50-60 коня":Не съм казал че са били лоши - и 50 коня стигат за да караш нормално. И наистина бяха много по-сигурни старите коли а това е най важното. Но повечето купувачи и най вече тези с парите се захласват по много конски сили и "екстри". Даже и електричките ги правят по 600-800 коня а с малък двигател пробега им ще се увеличи значително което е по-важно но не го правят.
До коментар #25 от "ей го на":"Продължаваме с руската пропаганда"
Така е когато кажеш истината която не съответства на "праведната" пропаганда това е "руска пропаганда". Това че Европа в която живеем се убива икономически не ви бърка нали - те вашите пари не са обвързани с икономиката.
До коментар #25 от "ей го на":И не ми каза къде я тази "проруска пропаганда" и къде са тези "руски платформи" - изброй ми няколко.
До коментар #28 от "Антитрол":Колкото и да се старая да бълвам руска пропаганда полковник Леля няма да ми плати, защото няма никакъв ефект. Дори става по льошо, защото ми се смеят.
До коментар #22 от "антрашпиц":Аз карах Ланча Призма по онова време. Имах резервен палец в багажника. Никога не ми се наложи да го сменям. Смених само веднъж капачка, защото бе позеленяла отвътре. Явно е влизала влага.
До коментар #31 от "ей го на":"Колкото и да се старая да бълвам руска пропаганда полковник Леля няма да ми плати"
Така е, но за сметка на това един унгарски евреин плаща яко за бълване на антируска пропаганда и много наши козячета заработват.
Та пак не ми каза къде я тази "проруска пропаганда" и къде са тези "руски платформи" - или това са заучени опорки които трябва да повтаряш.
До коментар #36 от "Хаха":Продължаваме с руската пропаганда.
До коментар #11 от "хе хе":Ами що във Варна, Бургас няма кораби със китайски автомобили бе. Европейските пристанища. ХА ха ха.
До коментар #37 от "ей го на":УРСУЛЯТА, УРСУЛЯТА ВИ Е ИЗВАДИЛА И ЗЪРКЕЛИТЕ, НЕЩАСТНИЦИ.
До коментар #42 от "ей го на":Мозъчето не може ли да роди нещо по-умно че повтаряш едно и също - явно и при нашите козячета взе да се чувства липсата на чипове - сложили са им от старите и те могат да повтарят само "руска пропаганда" и нищо друго.
