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Германците щурмуват чешките бензиностанции за по-евтин дизел

Германците щурмуват чешките бензиностанции за по-евтин дизел

22 Юли, 2026 17:45 981 15

  • германия-
  • чехия-
  • дизел-
  • цени-
  • горива

Рязкото поскъпване на горивата в Германия превърна граничните райони в арена на чакане и дълги колони от автомобили

Германците щурмуват чешките бензиностанции за по-евтин дизел - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германските водачи намериха радикално решение за справяне с поредния скок в цените на бензина и дизеловото гориво, преминавайки масово границата с Чехия. Според информация на германското издание Bild, скокът в цените на горивата в Германия е пряк резултат от ескалиращото напрежение в Близкия изток и геополитическата нестабилност около Иран.

Най-тежък се оказа ударът върху дизеловото гориво, чиято стойност скочи с над 6,7 цента само в рамките на една седмица. Ситуацията за германските шофьори се усложни допълнително и от факта, че правителствените отстъпки за горивата окончателно отпаднаха, премахвайки и последния буфер срещу високите цени на колонките.

В резултат на това граничните бензиностанции в Чехия се превърнаха в притегателен център за хиляди автомобили. Местните жители и пристигащите от Германия чакат над един час, за да заредят резервоарите си на далеч по-изгодните чешки тарифи. Журналистите от Bild отбелязват, че германските шофьори се опитват да се възползват максимално от ситуацията, преди Чехия също да коригира ценовите прагове на своя пазар.

Финансовата разлика е повече от сериозна: докато литър дизел в Чехия се продава на нива от около 1,55 евро, в Германия цените са с близо 80 цента по-високи. За да напълнят резервоарите догоре и да си осигурят осезаема аванс в бюджета, много водачи са готови да изминат разстояния от близо 100 километра в едната посока, превръщайки трансграничния горивен туризъм в ежедневие.

Подобен феномен е добре познат и по нашите географски ширини, където ценовите ножици между съседни държави бързо раждат аналогичен „горивен туризъм“. Както германците щурмуват чешките колонки за по-евтин дизел, така и шофьорите в Северна Гърция редовно преминават границата за значително по-евтино зареждане, а българските туристи посещаващи Гърция старателно планират зареждането си у нас за да не им се налага да зареждат в южната ни съседка. В крайна сметка и в Централна Европа, и на Балканите математиката на пътя остава еднаква – когато разликата в цената на литър надхвърли критичния праг, икономическата логика моментално заличава държавните граници


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    20 0 Отговор
    Ужас...!!! Нали криза имаше само в Русия?!

    Коментиран от #14

    17:50 22.07.2026

  • 2 радо не повтаряйте кат папагали

    11 1 Отговор
    от вчера и завчера претопляте таз стара манджа
    се чудите кво старо да прибутате за ново да ви платят

    17:58 22.07.2026

  • 3 Гост

    3 8 Отговор
    Какви опашки? Зареждането на резервоар бензин отнема само три минути! Опашки пред бензиностанция не могат да станат, статистически е доказано. Ще слушате Акио Тойода!

    Това е фалшива новина за да ви продават електромобили! Не им вярвайте! Никой не се интересува от цената на горивото, защото чувството да слушаш невероятният звук на хибриден двигател е несравнимо, както и аромата на бензин и не може да си купи с пари.

    18:11 22.07.2026

  • 4 безпартиен

    10 0 Отговор
    Истинската Германия и истинските германци свършиха на 9 май 1945!

    18:20 22.07.2026

  • 5 Азззззззз

    10 0 Отговор
    Санкциите яко работят

    18:31 22.07.2026

  • 6 Откъдя накъдя шъ има упашки от гирманци

    6 0 Отговор
    Нема упашки, тъй казваме ний българските жълтопаветници.
    Ний взимами грантуви ут запада, ама тъй ни научихми тоя пуст ангилизки, чи много нъ мъчи и нъ були глъвътъ.
    Туй да научиш английски ни е кату да излезиш на платен прутест огранизиран от Лама Мирчев и Лама Асен Василев.
    Аку знаихми английски, можеше да пуснем търсене в Гугъло и нека да видим какво шъ покажи:
    - 2 days ago — There are many German cars in the lines at Czech gas stations. Long lines formed at some gas stations near the border, as DPA reporters - тук ДПА преди два дена казува, чи ималу упашки от гирманци
    - 2 days ago — German motorists formed kilometer-long lines at Czech gas stations on Sunday as they rushed to take advantage of lower prices before.. - Тук пък нашиту Дoйчи Вeли гу казува ут два дни, ама нема кой да гу пусни
    - Mar 9, 2026 — Germans drive to Czechia for cheaper fuel Czech gas stations in western and north-western Bohemia have seen an increase in activity - амъ тук си гу пише за упашки на гирманци още ут март месец.

    Важнуту на Путин да му е зле, тъй казва нашия любим сайт и нашите русофобни коментатури.

    Коментиран от #8

    18:32 22.07.2026

  • 7 Слънчасалия

    4 2 Отговор
    Аз съм напълнил цистерната в мазето с крадена нафта от БДЖто и не ме интересува цената.

    18:32 22.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Логично последствие

    1 1 Отговор
    За първи път потребителите Германия купиха повече електрически автомобили от модели с друг задвижващ режим. Данните от юни показват, че този резултат се дължи не само на променящите се предпочитания на шофьорите, но и на конкретни решения на правителството и производителите.

    18:53 22.07.2026

  • 11 Логично последствие

    0 1 Отговор
    Германската KBA съобщи, че през юни 2026 в страната са регистрирани 84 057 нови електрически автомобила, което е увеличение с до 78,2 процента спрямо същия месец миналата година. Така батерийните автомобили постигнаха пазарен дял от 28,4 процента, изпреварвайки за първи път всички други видове задвижване.

    18:54 22.07.2026

  • 12 иван костов

    2 0 Отговор
    Тия скакалци и до Русия ще стигнат, толкова са изгладнели!😂😂😂 Животът в Германия е непоносим, 1,5млн. са избягали за 1,5год. от педофилският рай!

    19:16 22.07.2026

  • 13 А пък

    1 0 Отговор
    Мисироците щурмуват върха на неграмотността ежедневно. Бравос.

    19:22 22.07.2026

  • 14 Аааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    То криза няма ама нафтата е 2.30 евро. Шмерца обича Зеля.

    19:24 22.07.2026

  • 15 Живея в Германия

    0 0 Отговор
    Пълни глупости. Такива разходки от край време си правят само тези които живеят на границата с Чехия. Основно емигрантите от русия, румънски цигани, албанци, сърби, шиптъри. и ходят за да спестят 2 евро.
    Цените днес в Германия са за 1.72 , а в Чехия 1.64

    19:26 22.07.2026