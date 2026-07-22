Германците щурмуват чешките бензиностанции за по-евтин дизел

Германските водачи намериха радикално решение за справяне с поредния скок в цените на бензина и дизеловото гориво, преминавайки масово границата с Чехия. Според информация на германското издание Bild, скокът в цените на горивата в Германия е пряк резултат от ескалиращото напрежение в Близкия изток и геополитическата нестабилност около Иран.
Най-тежък се оказа ударът върху дизеловото гориво, чиято стойност скочи с над 6,7 цента само в рамките на една седмица. Ситуацията за германските шофьори се усложни допълнително и от факта, че правителствените отстъпки за горивата окончателно отпаднаха, премахвайки и последния буфер срещу високите цени на колонките.
В резултат на това граничните бензиностанции в Чехия се превърнаха в притегателен център за хиляди автомобили. Местните жители и пристигащите от Германия чакат над един час, за да заредят резервоарите си на далеч по-изгодните чешки тарифи. Журналистите от Bild отбелязват, че германските шофьори се опитват да се възползват максимално от ситуацията, преди Чехия също да коригира ценовите прагове на своя пазар.
Финансовата разлика е повече от сериозна: докато литър дизел в Чехия се продава на нива от около 1,55 евро, в Германия цените са с близо 80 цента по-високи. За да напълнят резервоарите догоре и да си осигурят осезаема аванс в бюджета, много водачи са готови да изминат разстояния от близо 100 километра в едната посока, превръщайки трансграничния горивен туризъм в ежедневие.
Подобен феномен е добре познат и по нашите географски ширини, където ценовите ножици между съседни държави бързо раждат аналогичен „горивен туризъм“. Както германците щурмуват чешките колонки за по-евтин дизел, така и шофьорите в Северна Гърция редовно преминават границата за значително по-евтино зареждане, а българските туристи посещаващи Гърция старателно планират зареждането си у нас за да не им се налага да зареждат в южната ни съседка. В крайна сметка и в Централна Европа, и на Балканите математиката на пътя остава еднаква – когато разликата в цената на литър надхвърли критичния праг, икономическата логика моментално заличава държавните граници
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #14
17:50 22.07.2026
2 радо не повтаряйте кат папагали
се чудите кво старо да прибутате за ново да ви платят
17:58 22.07.2026
3 Гост
Това е фалшива новина за да ви продават електромобили! Не им вярвайте! Никой не се интересува от цената на горивото, защото чувството да слушаш невероятният звук на хибриден двигател е несравнимо, както и аромата на бензин и не може да си купи с пари.
18:11 22.07.2026
4 безпартиен
18:20 22.07.2026
5 Азззззззз
18:31 22.07.2026
6 Откъдя накъдя шъ има упашки от гирманци
Ний взимами грантуви ут запада, ама тъй ни научихми тоя пуст ангилизки, чи много нъ мъчи и нъ були глъвътъ.
Туй да научиш английски ни е кату да излезиш на платен прутест огранизиран от Лама Мирчев и Лама Асен Василев.
Аку знаихми английски, можеше да пуснем търсене в Гугъло и нека да видим какво шъ покажи:
- 2 days ago — There are many German cars in the lines at Czech gas stations. Long lines formed at some gas stations near the border, as DPA reporters - тук ДПА преди два дена казува, чи ималу упашки от гирманци
- 2 days ago — German motorists formed kilometer-long lines at Czech gas stations on Sunday as they rushed to take advantage of lower prices before.. - Тук пък нашиту Дoйчи Вeли гу казува ут два дни, ама нема кой да гу пусни
- Mar 9, 2026 — Germans drive to Czechia for cheaper fuel Czech gas stations in western and north-western Bohemia have seen an increase in activity - амъ тук си гу пише за упашки на гирманци още ут март месец.
Важнуту на Путин да му е зле, тъй казва нашия любим сайт и нашите русофобни коментатури.
Коментиран от #8
18:32 22.07.2026
7 Слънчасалия
18:32 22.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Логично последствие
18:53 22.07.2026
11 Логично последствие
18:54 22.07.2026
12 иван костов
19:16 22.07.2026
13 А пък
19:22 22.07.2026
14 Аааааа
До коментар #1 от "Пич":То криза няма ама нафтата е 2.30 евро. Шмерца обича Зеля.
19:24 22.07.2026
15 Живея в Германия
Цените днес в Германия са за 1.72 , а в Чехия 1.64
19:26 22.07.2026