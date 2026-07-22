Германците щурмуват чешките бензиностанции за по-евтин дизел

Германските водачи намериха радикално решение за справяне с поредния скок в цените на бензина и дизеловото гориво, преминавайки масово границата с Чехия. Според информация на германското издание Bild, скокът в цените на горивата в Германия е пряк резултат от ескалиращото напрежение в Близкия изток и геополитическата нестабилност около Иран.

Най-тежък се оказа ударът върху дизеловото гориво, чиято стойност скочи с над 6,7 цента само в рамките на една седмица. Ситуацията за германските шофьори се усложни допълнително и от факта, че правителствените отстъпки за горивата окончателно отпаднаха, премахвайки и последния буфер срещу високите цени на колонките.

В резултат на това граничните бензиностанции в Чехия се превърнаха в притегателен център за хиляди автомобили. Местните жители и пристигащите от Германия чакат над един час, за да заредят резервоарите си на далеч по-изгодните чешки тарифи. Журналистите от Bild отбелязват, че германските шофьори се опитват да се възползват максимално от ситуацията, преди Чехия също да коригира ценовите прагове на своя пазар.

Финансовата разлика е повече от сериозна: докато литър дизел в Чехия се продава на нива от около 1,55 евро, в Германия цените са с близо 80 цента по-високи. За да напълнят резервоарите догоре и да си осигурят осезаема аванс в бюджета, много водачи са готови да изминат разстояния от близо 100 километра в едната посока, превръщайки трансграничния горивен туризъм в ежедневие.

Подобен феномен е добре познат и по нашите географски ширини, където ценовите ножици между съседни държави бързо раждат аналогичен „горивен туризъм“. Както германците щурмуват чешките колонки за по-евтин дизел, така и шофьорите в Северна Гърция редовно преминават границата за значително по-евтино зареждане, а българските туристи посещаващи Гърция старателно планират зареждането си у нас за да не им се налага да зареждат в южната ни съседка. В крайна сметка и в Централна Европа, и на Балканите математиката на пътя остава еднаква – когато разликата в цената на литър надхвърли критичния праг, икономическата логика моментално заличава държавните граници