Вратичка в германските субсидии - финансират се луксозни електромобили за над 100 000 евро

Връщането на държавната подкрепа за електрическата мобилност в Германия, предназначено първоначално като социален тласък за домакинствата със скромни финансови възможности, бързо се превърна в повод за остри дебати. Първите официални данни за разпределянето на средствата изненадаха експертите, разкривайки че германският данъкоплатец в момента косвено подпомага покупката на мощни електрически всъдеходи, престижни лимузини и спортни модели от премиум сегмента. Сред одобрените заявления фигурират превозни средства с емблемите на Porsche, BMW и Mercedes-Benz, чиито пазарни етикети често надхвърлят шестцифрени суми.

Зад този парадокс стои специфична формула в законодателството. Размерът на отпусканата безвъзмездна помощ варира между 3000 и 6000 евро, като се определя спрямо годишния доход на кандидатите и броя на отглежданите дечица в семейството. Таванът за право на участие е закован при доход от 90 000 евро годишно. Истинският пропуск в нормативната уредба обаче се крие във липсата на каквито и да било тавани за крайната цена на самото превозно средство. За разлика от предишни субсидийни механизми, където скъпите возила бяха стриктно изключени, настоящата схема позволява на кандидат с подходящ профил да придобие суперлуксозен модел с благословията на бюджета.

Ситуацията се усложнява допълнително от правна вратичка относно собствеността. Настоящите разпоредби не задължават лицето, усвояващо финансовата инжекция, да бъде действителният купувач и краен ползвател на автомобила. В автомобилните форуми и социалните мрежи вече активно се разискват схеми за формална регистрация на премиум возила на името на роднини с по-ниски официални възнаграждения. Към днешна дата регулаторите отчитат тези вратички като потенциален риск, без да разполагат с неоспорими доказателства за масови системни злоупотреби.

Берлин обаче запазва спокойствие по отношение на генералната цел. Федералната служба за икономически въпроси и контрол на износа (BAFA), която управлява финансовия ресурс, подчертава, че социалният вектор на инициативата остава съхранен. Данните на ведомството сочат, че над половината от всички постъпили молби идват от семейства с общ годишен бюджет под 45 000 евро.

Въпреки това политическото напрежение около казуса вече е налице. Представители на Социалдемократическата партия настояват за незабавна корекция в регламента и затягане на контрола. Местните анализатори предвиждат бързо връщане на ценовия праг за допустимост на автомобилите. Наред с това се подготвя и предложение за въвеждане на клауза за произход от типа „Произведено в Европа“, която да гарантира, че публичните капитали ще останат в рамките на европейската автоиндустрия, подкрепяйки местните производители и работни места.