Вижте коя е колата на годината в Германия

Трансформацията на един от най-продаваните градски автомобили в историята вече бере първите си сериозни успехи на родна земя. Изцяло електрическият Volkswagen ID.Polo извоюва първото място в категорията за достъпни автомобили (Budget) на конкурса „Германска кола на годината 2026“ (GCOTY). В оспорвана надпревара с общо седем конкурента, международното жури от 47 автомобилни журналисти постави германския модел пред френските му съперници Renault Twingo и Renault Clio, които останаха съответно на втора и трета позиция.

Триумфът на компактния модел от Волфсбург се дължи на доминиращо представяне в четири от общо петте ключови показатели, заложени в регламента на състезанието. Електрическото Polo регистрира най-висок резултат в категориите за дизайн и динамика на управлението, постигайки 85,8% от максималния балообразуващ актив. В показателите за системна безопасност и екологичен отпечатък моделът отбеляза 84,2%, докато технологичните иновации и пазарната му релевантност бяха оценени с 83,8%. Нивото на ергономия, практичност и интериорен комфорт заслужи 82%.

Визуалната концепция също привлече вниманието на оценителите. В общото класиране за визия между всички участващи превозни средства в различните ценови категории, ID.Polo завоюва второ място за вътрешното оформление на купето и трета позиция за външния дизайн на каросерията.

Архитектурата на превозното средство залага на предно предаване, базирано на модифицираната платформа MEB Entry с напречно разположен електромотор над предния мост. Тази подредба освобождава междуосие от около 2600 мм и позволява преразпределение на вътрешното пространство, осигурявайки обем на багажника от 441 литра — показател, който надминава традиционните стандарти за B-сегмента. В топ изпълнението си задвижващият агрегат генерира мощност от 155 kW (211 к.с.) и въртящ момент от 290 Nm. При използване на батерия с капацитет 52 kWh хомологационната консумация варира между 13,4 и 14,7 kWh на 100 км по цикъла WLTP, а бързото зареждане на прав ток (DC) с мощност до 105 kW позволява презареждане от 10 до 80% за около 24 минути.

От ръководството на концерна определят отличието като силен сигнал за правилната посока на марката. Кай Грюниц, член на борда на директорите, отговарящ за техническото развитие, подчерта, че ID.Polo успява да пренесе философията на класическото Polo (от което са реализирани над 20 милиона бройки в световен мащаб) в ерата на електромобилността. Инженерите са наблегнали на интуитивното управление с физически бутони за основните функции, високото качество на използваните материали и интегрирането на асистиращи системи, които досега бяха запазена марка за по-горните класове.

С начална цена в Германия от 24 995 евро, новата разработка цели да направи електрическото придвижване финансово достъпно за масовия европейски купувач, запазвайки инженерния стандарт на марката. А какви са ни първите преки впечатления от този модел, вижте ТУК.