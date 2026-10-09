Продава се последната кола на Елизабет Тейлър

Противно на обичайната холивудска практика, през по-голямата част от живота си великата Елизабет Тейлър няма нужда от шофьорска книжка. Холивудските студиа, съпрузите ѝ и цяла армия от асистенти непрекъснато се грижат за нейния транспорт. Всичко това обаче се променя радикално през 1999 година. На 67-годишна възраст кинодивата взима решението да завърши шофьорски курс, търсейки усещане за самостоятелност, което дотогава ѝ е било чуждо – просто възможността да отиде до близкия магазин зад волана, без да съгласува графика си с никого.

Именно тази лична независимост намира своя най-пълен израз в покупката на чисто нов Maybach 57 през 2006 година. Въпреки че на 67-годишна възраст тя изкарва шофьорска книжка, за да има свободата да шофира сама, този Maybach 57 е използван от нея като класическа лимузина с шофьор. Луксозният седан с цена, надхвърляща по онова време 340 000 долара, се превръща в нейното основно превозно средство през последните години от живота ѝ. Изборът е забележителен – моделът съчетава дискретност и невиждан разкош, като актрисата го използва дори за ежедневни кратки пътувания. Когато шофира актрисата използва другия си любим и изключително неочакван градски автомобил – яркозелен Smart за пазаруване в Бевърли Хилс.

До момента на нейната кончина през март 2011 година километражът на черния Maybach отчита едва 12 000 километра. След това автомобилът преминава в ръцете на нейния близък приятел, известния стилист Хосе Ебер. През следващите 15 години той съхранява машината в специализиран гараж с климатизация, пазейки я в перфектно автентично състояние. За този дълъг период пробегът се увеличава с едва 300 километра, изминати единствено с цел поддръжка на механичните компоненти.

Интериорът на автомобила е истинска капсула на времето, запазена точно във вида, в който актрисата го е оставила. От карамелената тапицерия от фина кожа до оригиналните завеси на задните прозорци, ползвани от Тейлър за защита от обективите на папараците – всичко е непокътнато. На разположение продължават да бъдат фабричният сенник, както и вграденият между задните кресла хладилник. Под дългия преден капак е разположен мощен 5,5-литров V12 битурбо двигател с 550 конски сили и 900 Нм въртящ момент, позволяващ спринт от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунди.

Този Maybach е част от богатото автомобилно наследство на актрисата, включващо екземпляри като нейния Rolls-Royce Silver Cloud II от 1961 година (наречен „Зелената богиня“ заради цвета, съответстващ на сватбената ѝ рокля), синия Lincoln Continental Mark II от 1956 година с интериор в тона на известните ѝ очи, както и рядък Aston Martin Lagonda от 1983 година.

Макар стандартните модели Maybach 57 от този период да претърпяха сериозно обезценяване през годините и в момента да се търгуват в диапазона между 35 000 и 60 000 долара, предстоящият търг през януари 2027 година се очаква да привлече огромна колекционерска стойност. Фактът, че автомобилът се предлага без минимална цена, превръща наддаването в рядка възможност за придобиване на истинска реликвa от историята на класическия Холивуд.