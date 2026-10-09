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Продава се последната кола на Елизабет Тейлър

Продава се последната кола на Елизабет Тейлър

9 Октомври, 2026 11:26 464 0

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Черният Maybach 57 от 2006 година на холивудската легенда ще бъде продаден от аукционната къща Barrett-Jackson в началото на следващата година

Продава се последната кола на Елизабет Тейлър - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Противно на обичайната холивудска практика, през по-голямата част от живота си великата Елизабет Тейлър няма нужда от шофьорска книжка. Холивудските студиа, съпрузите ѝ и цяла армия от асистенти непрекъснато се грижат за нейния транспорт. Всичко това обаче се променя радикално през 1999 година. На 67-годишна възраст кинодивата взима решението да завърши шофьорски курс, търсейки усещане за самостоятелност, което дотогава ѝ е било чуждо – просто възможността да отиде до близкия магазин зад волана, без да съгласува графика си с никого.

Продава се последната кола на Елизабет Тейлър

Именно тази лична независимост намира своя най-пълен израз в покупката на чисто нов Maybach 57 през 2006 година. Въпреки че на 67-годишна възраст тя изкарва шофьорска книжка, за да има свободата да шофира сама, този Maybach 57 е използван от нея като класическа лимузина с шофьор. Луксозният седан с цена, надхвърляща по онова време 340 000 долара, се превръща в нейното основно превозно средство през последните години от живота ѝ. Изборът е забележителен – моделът съчетава дискретност и невиждан разкош, като актрисата го използва дори за ежедневни кратки пътувания. Когато шофира актрисата използва другия си любим и изключително неочакван градски автомобил – яркозелен Smart за пазаруване в Бевърли Хилс.

Продава се последната кола на Елизабет Тейлър

До момента на нейната кончина през март 2011 година километражът на черния Maybach отчита едва 12 000 километра. След това автомобилът преминава в ръцете на нейния близък приятел, известния стилист Хосе Ебер. През следващите 15 години той съхранява машината в специализиран гараж с климатизация, пазейки я в перфектно автентично състояние. За този дълъг период пробегът се увеличава с едва 300 километра, изминати единствено с цел поддръжка на механичните компоненти.

Продава се последната кола на Елизабет Тейлър

Интериорът на автомобила е истинска капсула на времето, запазена точно във вида, в който актрисата го е оставила. От карамелената тапицерия от фина кожа до оригиналните завеси на задните прозорци, ползвани от Тейлър за защита от обективите на папараците – всичко е непокътнато. На разположение продължават да бъдат фабричният сенник, както и вграденият между задните кресла хладилник. Под дългия преден капак е разположен мощен 5,5-литров V12 битурбо двигател с 550 конски сили и 900 Нм въртящ момент, позволяващ спринт от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунди.

Продава се последната кола на Елизабет Тейлър

Този Maybach е част от богатото автомобилно наследство на актрисата, включващо екземпляри като нейния Rolls-Royce Silver Cloud II от 1961 година (наречен „Зелената богиня“ заради цвета, съответстващ на сватбената ѝ рокля), синия Lincoln Continental Mark II от 1956 година с интериор в тона на известните ѝ очи, както и рядък Aston Martin Lagonda от 1983 година.

Продава се последната кола на Елизабет Тейлър

Макар стандартните модели Maybach 57 от този период да претърпяха сериозно обезценяване през годините и в момента да се търгуват в диапазона между 35 000 и 60 000 долара, предстоящият търг през януари 2027 година се очаква да привлече огромна колекционерска стойност. Фактът, че автомобилът се предлага без минимална цена, превръща наддаването в рядка възможност за придобиване на истинска реликвa от историята на класическия Холивуд.


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