Volkswagen ще представи нова спортна „електричка“ в сряда (ВИДЕО)

Volkswagen продължава да увеличава членовете на своето ID семейство, а най-новият от тях ще бъде представен тази сряда – 3 ноември. ID.5 GTX ще дебютира като дизайнерската версия на ID.4 GTX с подобна визия и идентични технологии.

Макар от VW да не разкриват много за модела, то най-вероятно той ще се задвижва от същите два електромотора като при ID.4 GTX с мощност от 299 конски сили, позволяващи ускорение до 100км/ч за около 6 секунди. Пробегът от 497 километра ще се осигурява от 77кВч батерия.

Soon you can explore the dynamic form of our #VWID5GTX !⚡️



Its flowing coupé design and its aerodynamic roofline exude pure elegance, while the low gravity centre of our powerful #EV ensures a strong hold on the road.



Don’t miss the world premiere on Nov 3rd! 🔥 pic.twitter.com/vR9rOx3dii