В отговор на китайците: Volkswagen също иска електрически "Бръмбар"

Концернът Volkswagen системно разработва своята електрическа серия ID, в която прераждането на микробуса Volkswagen Transporter T1 ще се появи под името Volkswagen ID.Buzz. Но какво да кажем за известния "Бръмбар"? На този въпрос косвено беше отговорено в скорошна сесия на Reddit Ask Me Anything от главния изпълнителен директор Хърбърт Диес:

"Най-емоционалното превозно средство в нашата история е микробусът. Възвръщането на тази икона към живот беше моят основен приоритет. Но да, много други емоционални превозни средства са възможни на нашата мащабируема платформа MEB."

Това в никакъв случай не е съобщение за предстоящата поява на "Eletro Beetle", но вероятността за неговото възраждане е по-голяма от всякога. Изявлението на шефа на марката, споменаващо платформата MEB, намеква, че ръководството на VW поне не е забравило за легендарния Beetle. Това не е първият път, когато Диес говори за възможно рестартиране на модела. За първи път подобна информация се появи през 2018 г.

По време на AMA в Reddit, Диес също определи като „добра идея“ въпросът от един потребител, който попита за електрически пикап за американския пазар. Очевидно е, че главният изпълнителен директор на VW не планира да разкрие всички тайни на концерна, но му прави чест, че не се опита да избегне отговорите на въпросите и винаги се изказваше недвусмислено по повечето от тях.

Засега най-близката новост на Volkswagen е микробусът ID.Buzz, който ще дебютира на 9 март. В Северна Америка немският производител ще предложи само модификация ID.Buzz с дълга база. В Европа ще бъдат налични няколко версии, включително ID.California и ID.Buzz Cargo. ID.Buzz не е единственият миниван на компанията. Старото семейство T6 все още е в експлоатация, а миналата година към него беше добавен хибридът T7.

Ще припомним, че в Китай отдавна разработват свой собствен електрически "Бръмбар" и дори в две версии. GWM планира да пусне Ora Punk Cat и Ora Ballet Cat тази година. От техническа гледна точка е вероятно електрическите автомобили да бъдат обединени с Ora Good Cat/Haomao.