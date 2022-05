Toyota пуска ретро версия на 4Runner

Toyota обяви появата на специално ограничено издание 40th Anniversary Special Edition, посветено, както подсказва името, на 40-ата годишнина на модела. Изданието ще бъде само 4040 екземпляра, които ще се предлагат в три цвята на каросерията и със състезателни ивици отстрани в ретро цветовете на японската марка. Иновацията е предназначена изключително за американския пазар.

За четири десетилетия над четири милиона копия на Toyota 4Runner са продадени на пазара в САЩ. За да отпразнува 40-годишнината на този мсъдеход, Toyota е подготвила тази специална версия, която е базирана на модификацията със задвижване на всички колела от 2023 моделна година.

Юбилейният 4Runner се предлага с пакета SR5 Premium. Има три цвята на екстериора, от които да избирате: Бял, черен металик Midnight Black и червен Barcelona Red. Разликите включват 17-цолови бронзови джанти и ретро странични ивици в жълто, оранжево и червено.

В купето има емблема на предния панел, показваща, че автомобилът принадлежи към ограничена серия, а на седалките има бронзови шевове. Като бонус Toyota вкарва в рекламите на модела интересни тематики, които съвпадат с дебютната година на 4Runner на американския пазар.

Става дума, че през същата година филмът „Междузвездни войни: Завръщането на джедаите“ е пуснат и става най-печелившият филм, а първото място в класацията Billboard-100 е заето от песента Every Breath You Take на групата The Police.